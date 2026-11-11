L'Isola dei Famosi parte a dicembre: data d'inizio e quante puntate dura

Pubblicazione: 11 novembre alle 12:32

C'è finalmente una data ufficiale e una svolta televisiva che spiazza gli appassionati di reality show. L'Isola dei Famosi si appresta a tornare sul piccolo schermo con una collocazione del tutto inedita e insolita per la storia del programma: il debutto è fissato per venerdì 4 dicembre, portando così i naufraghi direttamente nel periodo natalizio.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela su Dagospia e anticipate nei giorni scorsi da Davide Maggio, l'edizione targata Mediaset sarà composta da 11 puntate. Una sceltail format fuori dal classico "periodo di garanzia" pubblicitaria (che si chiude tradizionalmente a metà dicembre), così da tutelare gli ascolti e la raccolta commerciale in caso di andamenti altalenanti.

Se all'inizio la notizia della messa in onda sotto le feste sembrava soltanto un rumor, con la stessa timoniera del programma che aveva risposto con ironia sui social tra panettoni e battute, adesso i tasselli sembrano essere andati tutti al loro posto. A alimentare la curiosità del pubblico è soprattutto l'attesa per il gruppo di naufraghi che sbarcherà in Honduras. La conduttrice non ha nascosto il proprio entusiasmo, definendo il cast come uno dei migliori di tutti i tempi.

Durante un recente intervento pubblico, ha sottolineato come l'alchimia sia scattata fin dai primi giorni, facendo esplodere dinamiche forti, confidenze e insofferenze immediate, esattamente ciò che un reality show di sopravvivenza richiede per accendere l'interesse del pubblico da casa. Per la timoniera si tratta inoltre di una prova di conduzione inedita, un banco di prova importante dopo tanti anni passati nel ruolo di opinionista tagliente.

L'obiettivo dichiarato è quello di mantenere un registro istituzionale ma diretto, capace di unire momenti di gestione autoritaria a guizzi di ironia e leggeri rimproveri quando la situazione lo richiederà. L'appuntamento con ilil conto alla rovescia verso il 4 dicembre è ufficialmente iniziato. Riuscirà questa insolita edizione natalizia a conquistare il pubblico televisivo?