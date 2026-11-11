L'Isola dei Famosi parte a dicembre: data d'inizio e quante puntate dura
L'Isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli ha una data d'inizio: ecco quando parte, quante puntate sono previste e le anticipazioni sul cast.
C'è finalmente una data ufficiale e una svolta televisiva che spiazza gli appassionati di reality show. L'Isola dei Famosi si appresta a tornare sul piccolo schermo con una collocazione del tutto inedita e insolita per la storia del programma: il debutto è fissato per venerdì 4 dicembre, portando così i naufraghi direttamente nel periodo natalizio.
Se all'inizio la notizia della messa in onda sotto le feste sembrava soltanto un rumor, con la stessa timoniera del programma che aveva risposto con ironia sui social tra panettoni e battute, adesso i tasselli sembrano essere andati tutti al loro posto. A alimentare la curiosità del pubblico è soprattutto l'attesa per il gruppo di naufraghi che sbarcherà in Honduras. La conduttrice non ha nascosto il proprio entusiasmo, definendo il cast come uno dei migliori di tutti i tempi.
Durante un recente intervento pubblico, ha sottolineato come l'alchimia sia scattata fin dai primi giorni, facendo esplodere dinamiche forti, confidenze e insofferenze immediate, esattamente ciò che un reality show di sopravvivenza richiede per accendere l'interesse del pubblico da casa. Per la timoniera si tratta inoltre di una prova di conduzione inedita, un banco di prova importante dopo tanti anni passati nel ruolo di opinionista tagliente.