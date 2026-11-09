Livatino, il giudice e i suoi assassini: chi era il giudice eroe

Pubblicazione: 09 novembre alle 20:00

La prima serata di Rai 1 si accende con il racconto di una delle pagine più intense, dolorose e luminose della storia italiana recente. Arriva in tv Livatino, il giudice e i suoi assassini, l'attesa miniserie diretta da Michele Placido che porta sul piccolo schermo la vita, l'integrità e la tragica scomparsa di Rosario Livatino, il magistrato ragazzino proclamato beato dalla Chiesa Cattolica. Un progetto che unisce il rigore dell'indagine storica alla forza del grande racconto cinematografico.

Nato a Canicattì nel 1952, Rosario Livatino è stato un magistrato italiano la cui intera esistenza è stata guidata da un profondoLavorando nella difficile Agrigento degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta, Livatino ha affrontato con coraggio inaudito gli interessi illeciti della criminalità organizzata, colpendo duramente i patrimoni e i traffici sia di Cosa Nostra che della emergente Stidda. La miniserie di Michele Placido ne ricostruisce l'ascesa professionale e il progressivo, doloroso isolamento dentro e fuori le istituzioni.

Silenzioso, rigoroso, privo di tessere di partito o di appartenenze protettive, Livatino divenne un bersaglio proprio per la sua incorruttibilità. Quando un primo proiettile di avvertimento sfiorò la sua auto, rifiutò la scorta: per lui, il rischio faceva parte del prezzo da pagare per servire lo Stato con limpidezza. Il 21 settembre 1990, lungo la strada statale 640, un commando mafioso ne intercettò la vettura, stroncandone la vita a soli trentasette anni.

La figura di Livatino ha una straordinaria valenza spirituale. Già definito da Giovanni Paolo II "martire della giustizia e, indirettamente, della fede", è stato proclamato Beato il 9 maggio 2021 nella Cattedrale di Agrigento. È il primo giudice nella storia della Chiesa a ricevere questo riconoscimento, concesso per martirio in odium fidei: la Chiesa ha riconosciuto che fu ucciso non solo per il suo lavoro di magistrato incorruttibile, ma anche per l'odio dei clan verso la sua dirigenza cristiana, riassunta nel celebre acrostico dei suoi diari: S.T.D. (Sub Tutela Dei, "Sotto la protezione di Dio").

A dare il volto al magistrato è l'attore Giuseppe De Domenico, affiancato da un cast di primo piano che comprende Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi e Ninni Bruschetta. La regia d: da un lato l'intimità umana, spirituale e professionale di Livatino, dall'altro la spietata logica dei clan mafiosi che ne decretarono la fine.

Girata negli scenari suggestivi e feriti della Sicilia, la fiction non si limita alla semplice cronaca giudiziaria, ma scava nell'anima di un uomo normale trasformatosi in un eroe civile e morale. Un appuntamento televisivo fondamentale per la memoria collettiva, capace di ricordare alle nuove generazioni che la legalità si costruisce ogni giorno attraverso la coerenza, il coraggio e il rispetto inflessibile delle regole.