Livatino, il giudice e i suoi assassini: chi era il giudice eroe
Tutto sulla fiction Rai con Michele Placido: la trama, il cast e la storia vera di Rosario Livatino, il magistrato ragazzino ucciso dalla mafia.
La prima serata di Rai 1 si accende con il racconto di una delle pagine più intense, dolorose e luminose della storia italiana recente. Arriva in tv Livatino, il giudice e i suoi assassini, l'attesa miniserie diretta da Michele Placido che porta sul piccolo schermo la vita, l'integrità e la tragica scomparsa di Rosario Livatino, il magistrato ragazzino proclamato beato dalla Chiesa Cattolica. Un progetto che unisce il rigore dell'indagine storica alla forza del grande racconto cinematografico.
Silenzioso, rigoroso, privo di tessere di partito o di appartenenze protettive, Livatino divenne un bersaglio proprio per la sua incorruttibilità. Quando un primo proiettile di avvertimento sfiorò la sua auto, rifiutò la scorta: per lui, il rischio faceva parte del prezzo da pagare per servire lo Stato con limpidezza. Il 21 settembre 1990, lungo la strada statale 640, un commando mafioso ne intercettò la vettura, stroncandone la vita a soli trentasette anni.
La figura di Livatino ha una straordinaria valenza spirituale. Già definito da Giovanni Paolo II "martire della giustizia e, indirettamente, della fede", è stato proclamato Beato il 9 maggio 2021 nella Cattedrale di Agrigento. È il primo giudice nella storia della Chiesa a ricevere questo riconoscimento, concesso per martirio in odium fidei: la Chiesa ha riconosciuto che fu ucciso non solo per il suo lavoro di magistrato incorruttibile, ma anche per l'odio dei clan verso la sua dirigenza cristiana, riassunta nel celebre acrostico dei suoi diari: S.T.D. (Sub Tutela Dei, "Sotto la protezione di Dio").
Girata negli scenari suggestivi e feriti della Sicilia, la fiction non si limita alla semplice cronaca giudiziaria, ma scava nell'anima di un uomo normale trasformatosi in un eroe civile e morale. Un appuntamento televisivo fondamentale per la memoria collettiva, capace di ricordare alle nuove generazioni che la legalità si costruisce ogni giorno attraverso la coerenza, il coraggio e il rispetto inflessibile delle regole.