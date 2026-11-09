Livatino il giudice e i suoi assassini: quante puntate sono e quando escono?
Tutto sulla fiction Rai con Michele Placido: quante puntate sono, la trama del giudice Rosario Livatino, il cast completo e dove vederla in TV e streaming.
C’è un’immagine che, più di ogni altra, restituisce la misura di Rosario Livatino: un uomo giovane, con la cartella sotto il braccio, che cammina da solo lungo le strade polverose della sua Agrigento, senza scorta, armato soltanto della Costituzione e di una fede profonda. A questa figura limpida e scomoda, il "giudice ragazzino" che ha sfidato i clan senza clamore e senza paura, è dedicata "Livatino - Il giudice e i suoi assassini", la nuova, attesa miniserie firmata da Michele Placido.
Da una parte seguiamo il lavoro meticoloso e solitario di Rosario Livatino tra la fine degli anni Ottanta e il 1990. Un magistrato che capisce, in anticipo sui suoi tempi, che per sconfiggere la mafia non basta colpire i killer mafiosi, ma bisogna aggredirne i patrimoni, tracciando il denaro e i flussi finanziari sporchi.
Dall'altra parte, l'attenzione si sposta tra i vicoli e le campagne della Sicilia profonda, addentrandosi nella mentalità dei giovani della Stidda e della criminalità locale: ragazzi cresciuti nel mito distorto della violenza, pedine inconsapevoli di una guerra più grande di loro. Le due strade corrono parallele, si sfiorano e infine si scontrano tragicamente il 21 settembre 1990, sulla Statale 640 per Agrigento, dove il magistrato trentasettenne viene barbaramente assassinato.
La serie va in onda in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce la fruizione on demand, tutti gli episodi sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardarli in qualsiasi momento, anche in mobilità dai propri dispositivi, o recuperarli subito dopo la trasmissione televisiva.