Livatino il giudice e i suoi assassini: quante puntate sono e quando escono?

Pubblicazione: 09 novembre alle 20:30

C’è un’immagine che, più di ogni altra, restituisce la misura di Rosario Livatino: un uomo giovane, con la cartella sotto il braccio, che cammina da solo lungo le strade polverose della sua Agrigento, senza scorta, armato soltanto della Costituzione e di una fede profonda. A questa figura limpida e scomoda, il "giudice ragazzino" che ha sfidato i clan senza clamore e senza paura, è dedicata "Livatino - Il giudice e i suoi assassini", la nuova, attesa miniserie firmata da Michele Placido.

Un racconto che unisce il rigore del legal drama alla forza del grande cinema d'impegno civile. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi un solo minuto di questa storia. La fiction è concepita come un grande. La messa in onda è prevista stasera suLa narrazione di Michele Placido sceglie una strada coraggiosa: non si limita a celebrare la memoria di un eroe, ma scava nell'umanità e nel conflitto.

Da una parte seguiamo il lavoro meticoloso e solitario di Rosario Livatino tra la fine degli anni Ottanta e il 1990. Un magistrato che capisce, in anticipo sui suoi tempi, che per sconfiggere la mafia non basta colpire i killer mafiosi, ma bisogna aggredirne i patrimoni, tracciando il denaro e i flussi finanziari sporchi.

Dall'altra parte, l'attenzione si sposta tra i vicoli e le campagne della Sicilia profonda, addentrandosi nella mentalità dei giovani della Stidda e della criminalità locale: ragazzi cresciuti nel mito distorto della violenza, pedine inconsapevoli di una guerra più grande di loro. Le due strade corrono parallele, si sfiorano e infine si scontrano tragicamente il 21 settembre 1990, sulla Statale 640 per Agrigento, dove il magistrato trentasettenne viene barbaramente assassinato.

A dare volto e anima a questa storia c'è un cast che unisce la freschezza di giovani talenti a volti storici del cinema italiano:veste i panni del giudice Rosario Livatino, restituendone la timidezza, la tempra morale e lo sguardo limpido. Leonardo Maltese interpreta Tano, mentre Nino Frassica si cala in un ruolo drammatico e toccante nei panni del padre, Vincenzo Livatino. Completano il cast

La serie va in onda in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce la fruizione on demand, tutti gli episodi sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardarli in qualsiasi momento, anche in mobilità dai propri dispositivi, o recuperarli subito dopo la trasmissione televisiva.