Livatino, il giudice e i suoi assassini: trama, cast e storia vera della nuova fiction Rai con Michele Placido

Pubblicazione: 09 novembre alle 17:00

Una storia di coraggio, giustizia e sacrificio che ha segnato profondamente l'Italia torna sul piccolo schermo attraverso una nuova produzione televisiva. Livatino, il giudice e i suoi assassini debutta lunedì 9 novembre 2026 su Rai 1, raccontando gli ultimi anni di vita di Rosario Livatino, il giovane magistrato siciliano assassinato dalla mafia nel 1990. Diretta da Michele Placido, la miniserie ricostruisce la battaglia contro la criminalità organizzata, ma sceglie anche un punto di vista particolare: mostrare parallelamente la vita del giudice e quella degli uomini destinati a ucciderlo.

Un racconto che intreccia fatti realmente accaduti e ricostruzione cinematografica, connei panni del protagonista e un cast che comprende. Ma qual è la trama della fiction, quante puntate sono previste e chi interpreta i personaggi principali? La nuova produzione Rai è ambientata, durante uno dei periodi più difficili della lotta alla criminalità organizzata in Sicilia.è un giovane magistrato determinato a contrastare il potere mafioso, non soltanto attraverso le indagini e le condanne, ma soprattutto colpendo gli interessi economici delle organizzazioni criminali.

La sua attività si concentra sui patrimoni illeciti, sui rapporti tra criminalità ed economia e sulle strutture che permettono alle cosche di mantenere il controllo del territorio. Un lavoro estremamente pericoloso, che lo porta a diventare progressivamente un bersaglio. La fiction racconta però anche il percorso dei suoi futuri assassini, giovani cresciuti in un contesto segnato dalla povertà e dalla violenza, che vedono nell'appartenenza alla Stidda un'opportunità per conquistare denaro e potere. Tra questi emerge Tano, interpretato da Leonardo Maltese, un personaggio che rappresenta il contraltare del magistrato. I due appartengono a mondi completamente diversi, ma le loro esistenze sono destinate a incrociarsi tragicamente.

Livatino, il giudice e i suoi assassini, fonte: Rai Fiction

La serie segue così due storie parallele: da una parte un uomo che cerca di affermare la legalità, dall'altra giovani criminali che scelgono la sopraffazione come strumento di affermazione personale. Il racconto si conclude con l'assassinio di Livatino, avvenuto il 21 settembre 1990, quando il magistrato, appena 37enne, venne raggiunto da un commando lungo la strada che percorreva per raggiungere il tribunale di Agrigento. Accanto alla dimensione professionale, la fiction dedica ampio spazio anche alla vita privata del protagonista. Livatino viene descritto come un uomo riservato, profondamente religioso e legato alla propria famiglia, costretto a confrontarsi con il peso crescente delle minacce.

Nel racconto televisivo trova spazio anche, una donna che rappresenta la possibilità di costruire una vita lontana dai pericoli quotidiani. Una prospettiva che entra progressivamente in conflitto con il suo impegno per la giustizia. Ma chi sono gli attori di Livatino, il giudice e i suoi assassini? A interpretare, attore conosciuto anche per la partecipazione alla. Accanto a lui troviamo Leonardo Maltese nel ruolo di Tano, uno dei giovani legati alla Stidda. L'attore si è fatto conoscere dal grande pubblico soprattutto grazie a Il signore delle formiche di

Nino Frassica interpreta Vincenzo Livatino, il padre del magistrato, mentre Matilde Piana veste i panni della madre Rosalia. Michela De Rossi interpreta invece Nina, la donna con la quale Rosario sviluppa un rapporto sentimentale. Nel cast figurano inoltre Ninni Bruschetta nel ruolo di Giuseppe Campisi, un esponente mafioso vicino alla famiglia del protagonista, e Brenno Placido, che interpreta Roberto Rizzo. A completare il gruppo degli interpreti troviamo Francesco Benigno, Francesco Giulio Cerilli, Luca Riemma, Gabriele Cicirello, Vito Lopriore e Roberta Procida.

Livatino, il giudice e i suoi assassini, fonte: Rai Fiction

Sono inoltre presenti David Coco nei panni di Paolo Borsellino e Beniamino Marcone in quelli di Giovanni Falcone, due magistrati fondamentali nella storia della lotta alla mafia italiana. Anche Michele Placido partecipa alla produzione con un'apparizione speciale. La regia rappresenta un elemento particolarmente importante del progetto. Per Michele Placido si tratta infatti della prima fiction diretta per la Rai, dopo una lunga carriera cinematografica caratterizzata anche da opere dedicate alla criminalità e alla storia italiana.

La sceneggiatura è firmata dae dallo stesso Placido, mentre la produzione è una collaborazione tra Rai Fiction, Goldenart Production e Rai Com. Le riprese, con una lavorazione durata circa dieci settimane. Un altro dettaglio interessante riguarda la presenza di un riferimento a La Piovra, la celebre serie televisiva nella quale Placido interpretava il commissario. Il regista ha raccontato di aver scoperto, visitando la casa di Rosario Livatino, che il magistrato conservava alcune videocassette della fiction. Una circostanza che lo ha spinto a inserire nella nuova produzione una sequenza dedicata proprio a, creando un collegamento tra la sua carriera di attore e la storia che oggi ha deciso di raccontare.

Ma Livatino, il giudice e i suoi assassini è tratto da una storia vera? La risposta è sì. Rosario Livatino nacque a Canicattì il 3 ottobre 1952 e dedicò la propria carriera al contrasto della criminalità organizzata, distinguendosi per il rigore delle indagini e per la determinazione con cui affrontava anche i procedimenti più complessi. Il 21 settembre 1990 venne assassinato dalla Stidda mentre percorreva senza scorta la strada statale 640, diretto ad Agrigento. La sua morte provocò una profonda commozione in tutta Italia, trasformandolo progressivamente in un simbolo della lotta alla mafia e dell'impegno civile.

Livatino, il giudice e i suoi assassini, fonte: Rai Fiction

Un altro aspetto fondamentale della sua figura riguarda la fede cattolica, che Livatino considerava parte integrante del proprio modo di intendere la giustizia e il servizio allo Stato. Proprio per questa testimonianza, il 9 maggio 2021 Rosario Livatino è stato proclamato beato dalla Chiesa cattolica, diventando il primo magistrato a ricevere questo riconoscimento. La serie di Michele Placido si ispira quindi a persone e avvenimenti reali, ma non deve essere considerata una ricostruzione documentaristica di ogni singolo dialogo o episodio. Alcuni elementi narrativi sono stati elaborati per rappresentare le relazioni personali e i diversi punti di vista dei protagonisti.

Quante puntate sono previste e quando va in onda la fiction? Livatino, il giudice e i suoi assassini è composta da quattro episodi, distribuiti in due prime serate su Rai 1., con i primi due episodi, intitolati Il seme della giustizia e Il cerchio si stringe. Il terzo e il quarto episodio, Nel cuore del conflitto e Il prezzo del coraggio, saranno invece trasmessi martedì 10 novembre, sempre a partire dalle 21:30., permettendo agli spettatori di seguire la programmazione in streaming e recuperare gli episodi attraverso il servizio della televisione pubblica.

La produzione è stata inoltre presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026, dove Michele Placido ha spiegato di aver voluto raccontare non soltanto la morte del magistrato, ma soprattutto la sua dimensione umana e il senso del sacrificio che ha caratterizzato gli ultimi anni della sua vita. Livatino, il giudice e i suoi assassini non vuole quindi essere soltanto una fiction sulla criminalità organizzata, ma anche il ritratto di un uomo che scelse di non rinunciare ai propri principi, pur conoscendo i pericoli che avrebbe dovuto affrontare. Una storia che, a oltre trentasei anni dall'assassinio del magistrato, torna a interrogare il pubblico sul significato della giustizia, sul coraggio delle scelte individuali e sul prezzo pagato da chi ha deciso di opporsi al potere mafioso.