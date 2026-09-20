Lollipop Chainsaw diventa un film: la cheerleader armata di motosega è pronta a scatenarsi al cinema

Pubblicazione: 20 settembre alle 08:45

Lollipop Chainsaw non si accontenta più di tornare con un nuovo videogioco. Juliet Starling è pronta a impugnare la sua motosega anche al cinema: al Tokyo Game Show 2026 è stato infatti annunciato ufficialmente un film live-action tratto dal folle action-horror diventato un piccolo cult ai tempi di PS3 e Xbox 360. E le prime informazioni fanno pensare che l'adattamento non abbia alcuna intenzione di addolcire ciò che ha reso particolare l'originale. Il progetto sarà infatti una commedia d'azione vietata ai minori e, dettaglio ancora più interessante, non racconterà semplicemente gli eventi del gioco del 2012.

Il film è stato presentato come un prequel, ambientato prima della storia originale e ancora una volta costruito intorno a. Per chi non conoscesse, è difficile immaginare un materiale di partenza più naturalmente predisposto a un film sopra le righe.proveniente da una famiglia di cacciatori di zombie che, quando un'epidemia investe la, tira fuori una motosega e comincia a fare a pezzi orde di non morti nel tentativo di salvare amici, familiari e il fidanzato Nick.

Quest'ultimo, peraltro, rappresenta probabilmente uno degli elementi che meglio riassumono lo spirito del gioco: dopo essere stato morso da uno zombie, Nick viene decapitato da Juliet prima che l'infezione possa completare la trasformazione e trascorre buona parte dell'avventura come una testa ancora viva appesa alla cintura della protagonista. Il film dovrebbe conservare proprio quella combinazione di horror, commedia, violenza esagerata e assurdità che ha reso riconoscibile Lollipop Chainsaw. Robert Franke, coinvolto nella produzione, ha spiegato che l'obiettivo è realizzare qualcosa che rimanga immediatamente riconoscibile per i fan, senza però trasformarsi in un'opera comprensibile soltanto da chi conosce il videogioco.

A live-action ‘LOLLIPOP CHAINSAW’ movie is in the works.



The film follows a high school cheerleader born into a family of zombie hunters who must use that legacy to save her school from a horde of zombies.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/fj8VTAd3aB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 19, 2026

L'intenzione è quindi quella di creare una action-horror comedy capace di funzionare autonomamente anche per il pubblico che incontrerà Juliet per la prima volta al cinema. Dietro al progetto c'è una squadra internazionale composta, tra gli altri, da Joe Teng di Nada Holdings, Robert Franke di Orange Chariot, Takafumi Yuki di Throne, Kirk Shaw di Ambitious Entertainment e Patricio Rabuffetti di Non Stop TV. Il presidente di Dragami Games Shohei Sato ha definito il film un nuovo importante passo per il franchise, sottolineando come il team coinvolto conosca ciò che rende particolare Lollipop Chainsaw ma sia disposto anche a introdurre qualcosa di nuovo. Per il momento, però, mancano ancora alcune informazioni fondamentali: non sono stati annunciati il regista, l'attrice che interpreterà Juliet Starling o una data di uscita, quindi il progetto sembra trovarsi ancora nelle prime fasi dello sviluppo.

C'è poi un nome che inevitabilmente salta all'occhio per la sua assenza:. L'attuale co-CEO dei DC Studios contribuì alla sceneggiatura delinsieme a Masahiro Yuki, mentre Grasshopper Manufacture e Suda51 furono tra le principali forze creative dietro il gioco. Al momento né Gunn né Suda51 risultano coinvolti nell'adattamento cinematografico. L'annuncio arriva inoltre in un momento particolarmente importante per la serie, visto che Dragami Games ha appena svelato il titolo ufficiale del nuovo videogioco,, vero sequel attualmente previsto per il 2027 su PS5, con ulteriori piattaforme che potrebbero essere annunciate in futuro.

Juliet tornerà protagonista anche in quel caso, con un nuovo look e una motosega potenziata. È quindi evidente che l'obiettivo sia ormai molto più grande di una semplice operazione nostalgia. Dopo Lollipop Chainsaw RePOP del 2024, il franchise sta tornando con un sequel e adesso anche con un film live-action. Resta soltanto da scoprire chi avrà il compito di interpretare Juliet Starling: perché trovare qualcuno capace di rendere credibile una cheerleader che affronta zombie con una motosega mentre porta con sé la testa parlante del fidanzato potrebbe essere già metà del lavoro.