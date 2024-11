Longlegs: il regista parla dell'origine del nome del personaggio di Nicolas Cage

Pubblicazione: 04 novembre alle 09:55

Longlegs, dallo scorso weekend nelle sale italiane, presenta come villain un inedito Nicolas Cage, il cui nome dà il titolo al film. Ma qual è l'origine del termine? Lo ha spiegato il regista Oz Perkins in un'intervista con Collider in occasione dell'uscita del film:

Non so se abbia un significato o meno, non ha significato. Mi piacciono le parole, ed è una bella parola. Ha un bel suono. Fa un po' paura, ma è anche divertente. Ha un suono puro. Mi sembra un suono anni '70. Sembra qualcosa che magari Robert Plant avrebbe cantato in una canzone dei Led Zeppelin. Ha una qualità da vecchia pin-up. Richiama una certa epoca, suppongo, e c'è una certa goffaggine nel personaggio. È una bella sensazione.

Trovate tutte le informazioni su Longlegs nella nostra scheda.