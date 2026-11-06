Speciale The Nameless Ballad
SEGUICI
Chi Siamo Policy Editoriale Correzioni e Aggiornamenti Privacy Policy Cookie Policy
FILM

Longtake Film Festival 2026: annunciato il film di apertura dell’8ª edizione

Annunciato il film di apertura della 8 edizione del longtake Film Festival, che si terrà dal 27 al 29 Novembre 2026 al Cinemino di Milano

di Camilla Virgili
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Film

In attesa del programma completo, longtake Film Festival annuncia il film d’apertura, che inaugurerà la prima serata, quella di venerdì 27 novembre: Mektoub, My Love: Canto Due. In quest’opera, seguito dell’altrettanto splendido Mektoub, My Love: Canto Uno (2017), senza dimenticare Mektoub, My Love: Intermezzo (2019), il grande regista tunisino, che aveva vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes con La vita di Adele, racconta la fine dell’estate come metafora del crollo dei sogni e della possibile fuga nei desideri. Un inno alla vita, malinconico ed emozionante.

Ancora una volta sarà Il Cinemino di Milano (via Seneca 6) a fare da palcoscenico all’ottava edizione di longtake Film Festival, realizzato da longtake con il contributo del Comune di Milano, una manifestazione attesissima che, anno dopo anno, celebra il cinema d’autore in tutte le sue forme, diventando un punto d’incontro per registi, autori, critici e appassionati.

A inaugurare il programma sarà, venerdì 27 novembre alle ore 17.30, la presentazione della nuova rivista di critica cinematografica Incontri ravvicinati, realizzata con grande passione e professionalità dalle studentesse e dagli studenti del Master MICA. A seguire, dalle 18.15, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, verrà presentato il mediometraggio Il tetto del mondo di Niccolò Donatini, alla presenza del regista.

La serata, dopo un aperitivo di inaugurazione e un divertente longtake Movie Quiz alle 20.45, culminerà a seguire con la proiezione del film d’apertura, Mektoub, My Love: Canto due di Abdellatif Kechiche (Francia, 2025, 139’), presentato in concorso, con la presenza in sala dalla collaboratrice artistica e aiuto regista Maria Giménez Cavallo, una grande ospite che torna al nostro Festival dopo la partecipazione alla scorsa edizione.

Con questa serata, longtake Film Festival dà il via a un’edizione che promette di esplorare ancora una volta i confini del cinema contemporaneo, tra nomi emergenti che verranno a presentare i loro film, autrici e autori affermati, sei film in concorso inediti nelle sale italiane, tavole rotonde, cortometraggi e momenti di incontro dedicati al pensiero critico e alla passione per la Settima Arte.

Continua a leggere su BadTaste