Longtake Film Festival 2026: annunciato il film di apertura dell’8ª edizione

Pubblicazione: 06 novembre alle 12:46

In attesa del programma completo, longtake Film Festival annuncia il film d’apertura, che inaugurerà la prima serata, quella di venerdì 27 novembre: Mektoub, My Love: Canto Due. In quest’opera, seguito dell’altrettanto splendido Mektoub, My Love: Canto Uno (2017), senza dimenticare Mektoub, My Love: Intermezzo (2019), il grande regista tunisino, che aveva vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes con La vita di Adele, racconta la fine dell’estate come metafora del crollo dei sogni e della possibile fuga nei desideri. Un inno alla vita, malinconico ed emozionante.

Ancora una volta sarà, realizzato da longtake con il contributo del, una manifestazione attesissima che, anno dopo anno,, diventando un punto d’incontro per registi, autori, critici e appassionati.

A inaugurare il programma sarà, venerdì 27 novembre alle ore 17.30, la presentazione della nuova rivista di critica cinematografica Incontri ravvicinati, realizzata con grande passione e professionalità dalle studentesse e dagli studenti del Master MICA. A seguire, dalle 18.15, in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, verrà presentato il mediometraggio Il tetto del mondo di Niccolò Donatini, alla presenza del regista.

La serata, dopo un aperitivo di inaugurazione e un divertente longtake Movie Quiz alle 20.45, culminerà a seguire con la proiezione del film d’apertura, Mektoub, My Love: Canto due di Abdellatif Kechiche (Francia, 2025, 139’), presentato in concorso, con la presenza in sala dalla collaboratrice artistica e aiuto regista Maria Giménez Cavallo, una grande ospite che torna al nostro Festival dopo la partecipazione alla scorsa edizione.

, tra nomi emergenti che verranno a presentare i loro film, autrici e autori affermati, sei film in concorso inediti nelle sale italiane, tavole rotonde, cortometraggi e momenti di incontro dedicati al pensiero critico e alla passione per la Settima Arte.