Il nuovo look punk di Matt Smith nelle prime foto da Caught Stealing con Austin Butler

Pubblicazione: 03 ottobre alle 11:00

Twitter è esploso dopo che Austin Butler e Matt Smith sono stati avvistati tra le strade di New York per girare alcune scene di Caught Stealing, film di Darren Aronofsky ispirato alla vita dell’ex leggenda del baseball Hank Thompson.

Le riprese in corso e le foto dal set confermano anche la presenza di Zoë Kravitz, che si vociferava fosse in trattative per affiancare Butler.

Il film, thriller diretto da Darren Aronofsky (Il cigno nero, Noah, The Whale) e tratto dall’omonimo romanzo di Charlie Huston, gira attorno alle vicende dell’ex leggenda del baseball Hank Thompson, con una carriera oramai bruciata che lo porterà ad avventurarsi in una selvaggia lotta per la sopravvivenza nei bassifondi criminali della New York degli anni ’90.