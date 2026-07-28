Lorena Forteza, che fine ha fatto la musa de Il Ciclone? Oggi vive lontano dai riflettori e ha cambiato vita

Pubblicazione: 28 luglio alle 12:42

Sono passati trent'anni dall'uscita de Il Ciclone, uno dei maggiori successi del cinema italiano degli anni Novanta, ma è impossibile non ricordare il volto che contribuì a rendere il film un fenomeno di costume. Lorena Forteza, interprete della ballerina di flamenco Caterina, fece breccia nel cuore del pubblico con una presenza scenica magnetica, una bellezza fuori dagli schemi e un fascino che ancora oggi molti associano a quella pellicola diventata un classico delle commedie italiane.

Eppure, proprio quando sembrava destinata a una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, l. Da anni vive lontana dai riflettori, conduce un'esistenza riservata e ha scelto di lasciare alle spalle la notorietà. Una decisione che continua a incuriosire gli spettatori, soprattutto oggi che Il Ciclone celebra il suo trentesimo anniversario.

Nata a Bogotá, in Colombia, il 10 marzo 1976, all'anagrafe Perez Nancy Lorena Forteza, si trasferì in Europa ancora giovane e iniziò a lavorare come modella. La sua eleganza e la forte presenza davanti alla macchina da presa le permisero di farsi notare rapidamente nel settore pubblicitario, fino a quando un incontro cambiò il corso della sua carriera.

Lorena Forteza e Leonardo Pieraccioni in Il Ciclone - Fonte: Cecchi Gori Group

Fu infatti Leonardo Pieraccioni a sceglierla dopo averla vista in uno spot televisivo. Inizialmente il ruolo di Caterina avrebbe dovuto essere affidato a un'altra attrice, ma la produzione cambiò direzione e la scelta ricadde proprio su Lorena Forteza. Una decisione che si rivelò vincente. Nel film interpreta una ballerina di flamenco che arriva casualmente in Toscana insieme alla sua compagnia di danza. Un errore di percorso porta il gruppo a essere ospitato dalla famiglia Quarini, dando il via a una serie di situazioni romantiche e comiche che hanno trasformato Il Ciclone in uno dei più grandi successi del cinema italiano.

Il personaggio di Caterina rappresenta, interpretato da Pieraccioni, ma è anche il simbolo della libertà, della passione e della vitalità che irrompono nella tranquilla provincia toscana. Alcune sequenze sono entrate nella storia, prima fra tutte quella dell', diventata una delle immagini più iconiche della commedia italiana degli anni Novanta.

Il film, uscito nelle sale nel dicembre 1996, fu un autentico trionfo al botteghino. Incassò oltre 50 miliardi di lire e rimane ancora oggi tra i maggiori successi nella storia del cinema italiano. Il pubblico premiò non soltanto la regia di Pieraccioni e il tono leggero della narrazione, ma anche un cast che riuscì a creare personaggi immediatamente riconoscibili e ancora oggi amatissimi. Per Lorena Forteza quella pellicola rappresentò un'esplosione di popolarità praticamente istantanea. In pochissimo tempo divenne uno dei volti più richiesti del momento, comparendo sulle copertine delle riviste e attirando l'attenzione dei media.

Una scena de Il Ciclone - Fonte: Cecchi Gori Group

Dopo Il Ciclone arrivarono altre esperienze cinematografiche. Nel 1997 recitò in Facciamo fiesta, mentre due anni più tardi fu tra gli interpreti di Colpo di stato. Successivamente apparve nel film televisivo Il mondo è meraviglioso con Enrico Montesano, dimostrando di voler proseguire il proprio percorso artistico anche sul piccolo schermo. Parallelamente continuò a lavorare nella moda, settore che già conosceva bene, e negli anni successivi tornò anche sulle passerelle come modella curvy, dimostrando di affrontare con naturalezza i cambiamenti del proprio corpo e della propria immagine.

Nonostante ciò, la sua carriera non seguì il percorso che molti immaginavano dopo il successo del film di Pieraccioni. Progressivamente le apparizioni diminuirono fino a diventare sempre più rare. Uno dei motivi emersi nel corso degli anni riguarda proprio il peso che ebbe quella notorietà improvvisa. In un'intervista rilasciata al settimanale Spy nel 2018, e ripresa anche da autorevoli testate nazionali, Lorena Forteza raccontò di non essere stata preparata all'enorme esposizione mediatica arrivata dopo Il Ciclone: “Quando il successo mi ha travolto. Ho sofferto molto, ma ora sto bene”.

Nella stessa occasione parlò anche di aspetti molto personali della sua vita. Raccontò la sofferenza vissuta dopo la separazione dal marito, spiegando che il figlio era stato affidato all'ex coniuge, una situazione che le provocò un forte dolore: “Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo”.

Quelle dichiarazioni offrirono uno spaccato diverso rispetto all'immagine della donna affascinante che il pubblico aveva conosciuto sul grande schermo. Oggi Lorena Forteza ha scelto una vita decisamente più discreta. Secondo le informazioni rese pubbliche nel tempo, vive a Palma di Maiorca, in Spagna, dove conduce un'esistenza lontana dalle dinamiche dello spettacolo. Torna periodicamente in Italia, soprattutto per motivi familiari, ma evita sistematicamente l'esposizione mediatica.

Un elemento che conferma questa scelta è l'assenza dai social network. In un'epoca in cui gran parte dei personaggi pubblici racconta quotidianamente la propria vita online, Lorena Forteza rappresenta un'eccezione. Non possiede profili ufficiali e preferisce mantenere privata la propria quotidianità, alimentando inevitabilmente la curiosità dei tanti spettatori che ancora oggi la ricordano con affetto e ammirazione.