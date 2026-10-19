Lorenzo - L’incredibile avventura di Jovanotti, dal dolore alla rinascita: cosa racconta il film

Pubblicazione: 19 ottobre alle 12:32

Lontano dai grandi palchi e dall’immagine del ragazzo sempre pronto a trasformare la vita in una festa, Jovanotti si prepara a mostrare al pubblico il suo lato più intimo. Con Lorenzo - L’incredibile avventura di Jovanotti, il cinema diventa lo spazio in cui ripercorrere una storia personale fatta di musica, ricordi familiari, dolore e desiderio di ripartire. Il documentario, diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, arriverà nelle sale italiane il 26 novembre 2026, distribuito da Plaion Pictures.

Della vita di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, il pubblico conosce soprattutto l’energia contagiosa, le canzoni diventate colonne sonore di intere generazioni e gli spettacoli capaci di trasformarsi in grandi eventi collettivi.e superare i confini della musica pop italiana. Il nuovo film sceglie però una prospettiva diversa. Più che una biografia tradizionale o una celebrazione dei successi, il documentario punta sulla dimensione privata dell’artista, alternando testimonianze personali, immagini d’archivio e frammenti della sua quotidianità.

Il risultato è un racconto che mette al centro l’uomo dietro il personaggio pubblico, con le sue fragilità, le domande irrisolte e la necessità di trovare continuamente un nuovo equilibrio. Uno dei passaggi centrali del racconto è il grave incidente in bicicletta che Jovanotti ha subito nella Repubblica Dominicana il 16 luglio 2023. Un evento che ha segnato profondamente la sua vita e lo ha costretto ad affrontare un lungo percorso di recupero, lontano dai ritmi abituali della carriera.

Nel documentario, l’esperienza della convalescenza diventa l’occasione per riflettere sul rapporto con il proprio corpo, sul tempo che passa e sulla capacità di affrontare gli imprevisti. Le immagini e i video condivisi durante la guarigione si intrecciano con i ricordi del passato, restituendo il ritratto di un artista che non rinuncia alla curiosità e alla voglia di guardare avanti. La bicicletta assume così un significato che va oltre la passione sportiva: diventa il simbolo di un percorso personale, fatto di cadute, pazienza e ripartenze.

Accanto alla musica e all’incidente, trovano spazio le origini familiari di Jovanotti, tra Roma e la campagna di Cortona. L’infanzia, i filmati privati e i legami con le persone più importanti della sua vita contribuiscono a delineare un ritratto meno conosciuto del cantante. Il racconto affronta anche il dolorela sua sensibilità e il suo modo di interpretare il mondo. La memoria personale diventa quindi una chiave per comprendere non soltanto l’uomo, ma anche la sua vocazione artistica.

Non manca uno sguardo sul lavoro in studio e sulla costruzione delle canzoni, con riferimenti alle registrazioni dell’album del 2022 realizzato con il produttore Rick Rubin. La musica emerge come un processo creativo condiviso, nel quale intuizione, disciplina e ricerca convivono. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, il documentario dura 84 minuti e sarà distribuito nei cinema italiani dal 26 novembre 2026. Il progetto si rivolge tanto ai fan di lunga data quanto a chi desidera conoscere una dimensione più personale di uno dei protagonisti della musica italiana contemporanea.

Più che ripercorrere una carriera attraverso una successione di successi, Lorenzo - L’incredibile avventura di Jovanotti promette un viaggio nella memoria e nell’identità. Un racconto in cui la musica non è soltanto intrattenimento, ma anche uno strumento per attraversare il dolore, fare i conti con il passato e continuare a cercare nuove strade.