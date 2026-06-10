Lory Del Santo ricorda la scomparsa del figlio: vita privata, figli, carriera e drammi personali. Tutto sull'attrice

Pubblicazione: 10 giugno alle 17:29

Lory Del Santo è tra le figure più iconiche dello spettacolo italiano. Attrice, showgirl, regista e produttrice, nel corso della sua lunga carriera è riuscita a reinventarsi più volte, restando una presenza costante e rilevante nel mondo dell’intrattenimento. La sua vita, però, non è stata segnata soltanto dal successo professionale, ma anche da drammi personali che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica: tra questi i decessi di due dei suoi figli. Nata a Povegliano Veronese il 28 settembre 1958, è cresciuta in una famiglia di umili origini e segnata dalla prematura scomparsa del padre.

Dopo aver frequentato il liceo classico e intrapreso gli studi in scienze politiche, ha abbandonato l'università per inseguire il sogno del mondo dello spettacolo, trasferendosi giovanissima a Roma e Milano. Il suo debutto avviene molto presto: nel 1975 conquista il ruolo di valletta al Festivalbar.portandola prima nel mondo della moda e successivamente in televisione e al cinema. Negli anni Ottanta Lory Del Santo raggiunge la grande popolarità grazie a programmi televisivi di successo come Drive In, diventando uno dei simboli della tv commerciale italiana.

Parallelamente recita in numerosi film e fiction, consolidando la propria immagine di attrice. Nel corso degli anni ha partecipato anche a diversi reality show, tra cui L’Isola dei Famosi, che ha vinto nel 2005, e Il Grande Fratello Vip. Oltre alla televisione, si è dedicata alla regia e alla produzione, ottenendo attenzione mediatica con la web serie “The Lady”, progetto che ha riscosso curiosità e seguito sul web. La vita sentimentale di Lory Del Santo è stata costantemente sotto i riflettori.

Tra i suoi legami più celebri si ricordano il miliardario Kashoggi, il tennista Richard Krajicek e, soprattutto, la rockstar internazionale Eric Clapton, dal quale ha avuto il suo primo figlio, Conor. Attualmente l'attrice è legata, da oltre dieci anni, al compagno Marco Cucolo. Uno degli aspetti più dolorosi della vita di Lory Del Santo riguarda la perdita di due figli. Nel 1991 il piccolo Conor Clapton morì tragicamente a soli quattro anni a New York in un incidente. Un dolore immenso che segnò profondamente la showgirl e anche il padre Eric Clapton.

Nel 2018 Lory Del Santo ha affrontato un altro dramma: la scomparsa del figlio Loren, morto a soli 19 anni. L’attrice ha raccontato pubblicamente il difficile percorso vissuto dalla famiglia, scegliendo di condividere il sui dolore. Recentemente ha pubblicato sui social uno scatto di Loren, un primo piano accompagnato da una didascalia che ha commosso i fans: "Sei il mio tutto".

Loren Del Santo si è tolto la vita negli Stati Uniti a soli 19 anni. In seguito l'attrice ha rivelato che il ragazzo soffriva di anedonia, una grave e congenita patologia cerebrale correlata alla schizofrenia. Questa malattia impedisce a chi ne soffre di provare piacere, emozioni, empatia o interesse verso qualsiasi stimolo della vita, portando a un progressivo e drammatico distacco dalla realtà fino al tragico epilogo.