Los Angeles-Italia Festival: Edward Norton premiato per un documentario che svela i segreti della longevità nei borghi italiani

Pubblicazione: 13 marzo alle 10:30

Edward Norton sarà protagonista di una serata speciale al Los Angeles-Italia Festival, l'evento annuale che celebra i legami tra il cinema italiano e Hollywood. L'attore premio Oscar verrà onorato mercoledì al TCL Chinese Theater di Hollywood con una proiezione del documentario "Fasting and the Longevity Revolution", di cui è narratore. Ma non si tratta dell'ennesimo tributo hollywoodiano: dietro questa scelta c'è una storia che intreccia scienza, tradizione mediterranea e una ricerca che potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo all'invecchiamento.



Il documentario, diretto da Barry Alexander Brown, editor storico di Spike Lee, parte da una domanda semplice: è possibile vivere non solo più a lungo, ma con una qualità della vita superiore? La risposta arriva da un viaggio che attraversa i villaggi della Calabria e della Sardegna, le città di Milano e Genova, Los Angeles e le montagne dell'Ecuador meridionale. Un percorso geografico che diventa mappatura scientifica delle zone dove l'invecchiamento sembra seguire regole diverse.



Al centro della ricerca c'è il lavoro di Valter Longo, biologo e nutrizionista italo-americano che ha dedicato la sua carriera allo studio del rapporto tra alimentazione e longevità. Le sue scoperte, insieme a quelle di altri esperti, rivelano come mutazioni genetiche, digiuno o la combinazione di entrambi possano far vivere organismi semplici fino a dieci volte più a lungo. Ma la parte più affascinante riguarda gli esseri umani: questi meccanismi offrono protezione da malattie che terrorizzano l'occidente moderno come cancro, diabete, demenza e patologie cardiache.

Birdman - Fox Searchlight Pictures





Durante la serata, Norton salirà sul palco insieme a Brown, Longo e la produttrice di impatto sociale Chiara Tilesi per una conversazione dedicata alla dieta mediterranea e al rapporto tra nutrizione consapevole e qualità della vita. Non è un caso che il festival, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con il supporto del Ministero della Cultura italiano, abbia scelto questo focus proprio nella settimana pre-Oscar. Il messaggio è chiaro: mentre Hollywood celebra le sue storie, c'è una narrazione altrettanto potente che nasce dalla vita reale dei borghi italiani.



Il Los Angeles-Italia Festival, che si svolge dall'8 al 14 marzo, presenta un programma ricco che va oltre il documentario di Norton. La premiere americana del biopic su Anna Magnani "Anna: The Untold Story", diretto e interpretato da Monica Guerritore, proiezioni speciali dei successi italiani al botteghino come "Buen Camino" con Checco Zalone, "Ohi Vita" di Pio e Amedeo e "La vita va così" di Riccardo Milani. C'è spazio anche per un tributo a Tony Renis, cantautore e produttore musicale che ha segnato generazioni, e una celebrazione del cinquantesimo anniversario di "Novecento", l'epopea di Bernardo Bertolucci con Robert De Niro e Gérard Depardieu.



La chiusura dell'evento è affidata a "Two Billion Hearts", documentario sul Mondiale FIFA diretto dal brasiliano Murilo Salles e narrato da Liev Schreiber, in vista del torneo 2026 che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un modo per celebrare lo sport globale che, come il cinema, unisce culture diverse.



Ma torniamo al cuore della questione: cosa rende i villaggi calabresi e sardi così speciali agli occhi della ricerca scientifica internazionale? Non si tratta di folklore o di romanticismo rurale. Queste zone sono laboratori naturali dove convergono fattori genetici, ambientali e alimentari che producono tassi di centenari straordinariamente alti. La dieta mediterranea non è solo un marchio turistico, ma un modello nutrizionale che la scienza continua a validare con evidenze sempre più solide.



Il documentario di Brown, con la voce autorevole di Norton, traduce ricerca complessa in narrazione accessibile. Mostra come il digiuno intermittente e certi pattern alimentari possano attivare meccanismi cellulari di riparazione e protezione. Esplora come le comunità che hanno mantenuto tradizioni alimentari antiche godano di vantaggi misurabili in termini di salute e aspettativa di vita. E lo fa senza promesse miracolistiche, ma ancorandosi a dati, studi longitudinali e testimonianze concrete.



L'onorificenza a Edward Norton non è quindi solo un riconoscimento alla sua carriera cinematografica, ma alla sua capacità di prestare voce a un tema che trascende l'intrattenimento. In un'epoca ossessionata da superfood esotici e trend nutrizionali spesso privi di fondamento scientifico, il documentario riporta l'attenzione su saggezza alimentare che l'Italia custodisce da generazioni. Quella stessa saggezza che ora Hollywood, attraverso voci come quella di Norton, aiuta a diffondere a un pubblico globale.



Il Los Angeles-Italia Festival diventa così ponte non solo tra due industrie cinematografiche, ma tra scienza, cultura e vita quotidiana. Mentre le luci del red carpet illuminano le star, un altro tipo di stella brilla nelle ricerche di Longo e colleghi: quella possibilità, concreta e verificabile, di vivere non solo più anni, ma anni migliori. E tutto parte da quei borghi italiani che Hollywood ha imparato a guardare con occhi nuovi.