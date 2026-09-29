Luca Argentero, età, studi, Grande Fratello, moglie, figli, dove vive, tutto sull'attore di Doc

Pubblicazione: 29 settembre alle 12:43

Quando nel 2003 entra nella casa del Grande Fratello, Luca Argentero ha appena 24 anni e nessuno può sapere che quell'esperienza televisiva rappresenterà soltanto l'inizio di un percorso destinato a portarlo molto lontano dal mondo dei reality. Oggi Argentero è infatti un attore affermato, che si muove tra cinema, televisione e teatro, con una particolare capacità di alternare commedia, dramma e ruoli più intensi. Nel 2026 il suo nome è tornato al centro dell'attenzione grazie a Avvocato Ligas, alla quarta stagione di DOC - Nelle tue mani e al nuovo film di Ferzan Özpetek, Nella gioia e nel dolore.

Nasce a Torino il 12 aprile 1978 e cresce a Moncalieri. Prima di diventare un volto conosciuto dal pubblico, conduce una vita lontana dai riflettori. Frequenta il Collegio San Giuseppe e si iscrive inizialmente a. Il percorso universitario non procede però come immaginato e Argentero decide di cambiare indirizzo, orientandosi versoNel frattempo lavora come barman in una discoteca, contribuendo a mantenersi durante gli studi. Nel 2004 consegue la laurea all'Università degli Studi di Torino.

Nel 2003 partecipa alla terza edizione del Grande Fratello. Entra nella casa come ragazzo praticamente sconosciuto e ne esce con una popolarità che gli permette di iniziare a frequentare il mondo dello spettacolo. Argentero conclude l'esperienza al terzo posto. Dopo il reality arrivano ospitate televisive, servizi fotografici e anche un'esperienza come modello. Ma, diversamente da molti concorrenti di reality destinati a rimanere legati alla televisione d'intrattenimento, Argentero prova a costruire una carriera completamente diversa.

Il debutto nella recitazione arriva nel 2005 con la serie Carabinieri, nella quale interpreta Marco Tosi. È il primo passo concreto verso una professione che negli anni diventerà il centro della sua attività. Nel 2006 arriva il cinema con A casa nostra di Francesca Comencini. L'anno successivo, però, è particolarmente importante: Argentero entra nel cast di Saturno contro, diretto da Ferzan Özpetek, e contemporaneamente recita in Lezioni di cioccolato. È soprattutto il lavoro con Özpetek a segnare un passaggio significativo. Il ragazzo conosciuto al Grande Fratello comincia infatti a essere considerato anche per le sue qualità attoriali e non soltanto per la notorietà acquisita attraverso la televisione. Per Saturno contro arriva anche una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Negli anni successivi Argentero. È protagonista di Solo un padre, si confronta con un personaggio molto diverso dal precedente in Diverso da chi?, che gli vale una candidatura ai David di Donatello come miglior attore protagonista, e prende parte a Il grande sogno di Michele Placido. Nel 2010 arriva anche un'importante parentesi internazionale con Mangia, prega, ama, accanto a Julia Roberts. La sua carriera continua poi con titoli come C'è chi dice no, Lezioni di cioccolato 2, Il cecchino, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Cha cha cha, Un boss in salotto, Fratelli unici, Noi e la Giulia, Poli opposti e Vacanze ai Caraibi.

Argentero non rimane però confinato al cinema. Nel 2010 debutta anche in teatro con Shakespeare in Love, mentre nel 2011 diventa conduttore de Le Iene. Negli anni successivi continua a frequentare sia il piccolo sia il grande schermo, dimostrando di non voler essere identificato con un solo genere. Nel 2017 arriva anche Sirene, serie fantasy nella quale interpreta un professore di educazione fisica che gestisce un bed and breakfast. Al cinema, nello stesso periodo, recita in Il permesso - 48 ore fuori e successivamente in Hotel Gagarin e Cosa fai a Capodanno?. Nel 2019 interpreta Leonardo da Vinci in Io, Leonardo e il commissario Giovanni Morandi in Brave ragazze, ruolo che gli porta una candidatura ai Nastri d'argento come miglior attore protagonista di commedia.

Ma il personaggio destinato a cambiare ulteriormente il suo rapporto con il pubblico arriva nel 2020. Con DOC - Nelle tue mani, Argentero infatti diventa il volto di Andrea Fanti, medico che, dopo un grave trauma cranico, si ritrova a dover ricostruire una parte della propria memoria e della propria identità. La serie Rai diventa rapidamente uno dei titoli più importanti della sua carriera televisiva. Il personaggio di Fanti permette inoltre all'attore di lavorare su una figura complessa, sospesa tra dimensione professionale, fragilità personale e rapporto con pazienti e colleghi.

Il nuovo capitolo prende avvio. Al ritorno di Andrea Fanti si accompagna una situazione completamente diversa al Policlinico Ambrosiano, tra difficoltà economiche, riduzione del personale e un mistero legato ad alcune morti sospette.

Se DOC ha consolidato Argentero come protagonista televisivo, gli ultimi anni hanno confermato anche la sua presenza costante nel cinema. Nel 2023 è nel cast de I migliori giorni, commedia corale diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Nel 2024 arriva La coda del diavolo, thriller nel quale interpreta Sante Moras. Nel 2025 è invece protagonista di Una famiglia sottosopra di Alessandro Genovesi, commedia costruita su una situazione surreale: una famiglia si ritrova improvvisamente a vivere nel corpo degli altri componenti. Sempre nel 2025 Argentero partecipa anche a Oi vita mia, commedia di Pio e Amedeo.

Il 2026 aggiunge un altro tassello importante alla sua carriera. In Avvocato Ligas, serie Sky Original tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris, veste i panni di Lorenzo Ligas, penalista milanese brillante, affascinante e decisamente poco incline a seguire le regole. La serie è composta da sei episodi e ha debuttato il 6 marzo. Il progetto ha avuto un seguito particolarmente significativo: Sky ha infatti annunciato la realizzazione della seconda e della terza stagione.

Ma è il cinema a rappresentare una delle prossime tappe più interessanti della sua carriera. Argentero torna infatti a lavorare con Ferzan Özpetek in Nella gioia e nel dolore, film corale atteso nelle sale a dicembre 2026. Il cast comprende Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Miguel Ángel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari, Amanda Lear e Milena Vukotic, oltre allo stesso Argentero.

La vita privata di Luca Argentero è da diversi anni legata all'attrice e modella Cristina Marino. I due si incontrano nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi, film diretto da Neri Parenti. Argentero all'epoca era già un attore affermato e aveva alle spalle anche il matrimonio con Myriam Catania, celebrato nel 2009 dopo alcuni anni di relazione. La separazione dalla prima moglie arriva nel 2016.

Con Cristina Marino, invece, nasce una nuova relazione destinata a trasformarsi in una famiglia. Il 20 maggio 2020 nasce la loro prima figlia, Nina Speranza. L'anno successivo, il 5 giugno 2021, Argentero e Marino si sposano con rito civile a Città della Pieve, in Umbria, con una cerimonia molto riservata e circondati dalle persone più vicine e nel 2023 arriva Noè Roberto. Nel 2026 la famiglia si è ulteriormente allargata con l'annuncio della gravidanza di Cristina Marino. La notizia è stata condivisa sui social dalla coppia, con un messaggio particolarmente significativo: “La vita, ancora”. Per Argentero e Marino si tratta dunque dell'attesa del terzo figlio.

Luca Argentero e Cristina Marino hanno un legame particolare con l'Umbria e soprattutto con Città della Pieve, dove hanno celebrato il loro matrimonio. È uno dei luoghi che la coppia considera più importanti per la propria vita familiare e dove può allontanarsi, almeno in parte, dai ritmi del mondo dello spettacolo. La loro vita professionale, però, li porta frequentemente a spostarsi.Nel periodo delle riprese della quarta stagione di DOC - Nelle tue mani, per esempio, la famiglia ha trascorso diversi mesi a Roma, permettendo ad Argentero di lavorare senza rinunciare alla quotidianità insieme alla moglie e ai figli.

Più che una residenza rigidamente legata a una sola città, quindi, la vita di Argentero e Marino è organizzata attorno a questi diversi luoghi, con l'Umbria a rappresentare uno dei loro principali punti di riferimento privati. Con l'arrivo dei figli, Argentero ha raccontato più volte quanto la paternità abbia modificato le sue priorità. La famiglia occupa oggi uno spazio centrale nelle sue scelte personali e professionali.