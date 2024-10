Luca Guadagnino dirige Margot Robbie e Jacob Elordi in un cortometraggio per Chanel

Pubblicazione: 15 ottobre alle 12:00

In attesa di vederli recitare in Cime tempestose di Emerald Fennell, possiamo vedere Margot Robbie e Jacob Elordi insieme nel cortometraggio diretto da Luca Guadagnino per Chanel, intitolato See You at 5.

Registi e sceneggiatori hanno qualcosa di unico nel loro stile—è chiaramente riconoscibile. Luca Guadagnino ne è un esempio. Sai quando stai guardando un film di Guadagnino. Per molte ragioni, era il regista perfetto per questo progetto, ma credo che riesca a catturare il desiderio in modo incredibile. Penso che sia un elemento distintivo dei suoi film: personaggi pieni di desiderio e sensualità. Lo fa in modo molto cinematografico, ed è stato bello poterlo incorporare anche qui.

Margot Robbie commenta la scelta di Guadagnino come regista con queste parole:

Nel nuovo film di N°5, See You at 5, l'obiettivo di Luca Guadagnino segue Margot Robbie lungo le strade della California. La storia di due amanti e dei loro incontri mancati, dove il viaggio è importante quanto l'incontro stesso. Ci sarà un appuntamento alla fine del percorso? O forse il vero appuntamento è proprio il viaggio?