Lucania Film Festival 2026 sta per iniziare: annunciato il programma completo

Pubblicazione: 04 agosto alle 22:53

Se cercate un festival cinematografico che sappia analizzare perfettamente la nostra realtà, abbiamo in serbo qualcosa che fa al caso vostro. Raccontare la realtà, quella al margine, e dare spazio alle voci degli invisibili per meglio leggere la complessitá del presente e anticipare i cambiamenti futuri: questa la vocazione del Lucania Film Festival confermata ancor di piú dall'imminente 27ª edizione che di nuovo fará di Pisticci una Babilonia internazionale, luogo di incontro e dialogo tra culture, linguaggi e visioni diversi, e che troveranno grazie al cinema una sintesi creativa e inclusiva.

Tema di quest'anno è “Il senso di colpa”, un sentimento universale, sia esso intimo o collettivo, che attraverserà l’intero programma, dal cinema alle arti performative, per interrogare il nostro tempo sulle sue responsabilità e contraddizioni. Un'importante novità che porta con sé l’edizione 2026 riguarda la guida della direzione artistica: al timone ci sará come di consueto Rocco Calandriello, affiancato dalla registae, questa volta, anche dall’attrice

Dopo il percorso delle CinePasseggiate, realizzato con FAI Basilicata, APT Basilicata, Lucana Film Commission e Slow Food, che ha coinvolto centinaia di partecipanti alla scoperta del territorio nostrano attraverso il cinema, l'anteprima del festival verrá affidata domenica 2 agosto al tradizionale concerto all’alba, alla foce del Cavone sul Mar Ionio, con gli artisti Liron Meyuhas (da Israele) e Arezoo (dall’Iran): un simbolico saluto al Mediterraneo, da sempre perno geografico, culturale e politico per la programmazione della rassegna.

Lucania Film Festival - Allelamie

, sarà presentata la prima assoluta della walking performance “I grandi funerali del Mediterraneo”, progetto finanziato dalla Fondazione Anna Lindh nell’ambito della call per Matera Capitale Mediterranea del Dialogo e della Cultura 2026 e con il patrocinio della Città di Matera e della Fondazione MAtera- BAsilicata 2019: un percorso narrativo nel cuore dei Sassi dedicato ad Hassan Al-Wazzan (detto Leone l’Africano), Sayed Darwish e Samia Yusuf Omar, ed accompagnato dalle performance musicali di Nancy Mounir (dall’Egitto), Reda Zine (dal Marocco) e Rocco Mentissi.

Il 4 agosto si dà il via a un altro momento cruciale di questa edizione, ossia il programma LFF OFF International con il Metro Manila Film Festival, accogliendo una delegazione istituzionale e cinematografica delle Filippine. Per l'occasione, a Tolve, verrà proiettato alla presenza dei protagonisti “I’m Perfect”, pluripremiato film interpretato da giovani attori con disabilità. La stessa giornata sarà dedicata anche all’International Network Saint Rocco, la prima rete internazionale dei Comuni devoti a San Rocco, simbolicamente proclamato Protettore del cinema, con la partecipazione di autorità civili, religiose e istituzionali; in collaborazione con Associazione musicale e culturale “Francesco Mentissi” - Banda di Tolve e sotto il patrocinio della Città di Tolve.

La kermesse entrerà nel vivo a Pisticci mercoledì 5 agosto con l’inizio di School of Festival, la nuova sezione dedicata al mondo scolastico e incentrata sul programma CIPS; a seguire la presentazione ufficiale del programma che vede un calendario fitto di appuntamenti e ospiti, con la straordinaria partecipazione di 45 registi in competizione, selezionati tra le oltre 3.500 opere visionate per le sezioni internazionali e nazionali.

Ad inaugurare il ciclo di talk sarà l'attrice Maria Chiara Giannetta, in quanto testimonial dell’accessibilità grazie al suo impegno nella serie tv “Blanca”. La giornata, infatti, segnerà l’avvio del programma sul tema dell'accessibilitá al mondo dell'audiovisivo con laboratori, audiodescrizioni, visite culturali inclusive e attività dedicate alle persone cieche e ipovedenti.

Tra gli eventi speciali figurano la proiezione di “Persepolis”, presentata con ospiti iraniani e in una versione audiodescritta promossa da Artis per persone con disabilitá visiva, e a seguire il reading dell’attrice italo-palestinese, Dalal Suleiman, accompagnata dalla musicista egiziana, Nancy Mounir. Gli incontri dei giorni successivi vedranno come protagonisti, tra gli altri, il regista Alessandro Cassigoli, il regista algerino Karim Traida, l'attore Fortunato Cerlino e il cineasta Marco Tullio Giordana, che da tempo si sottrae a red carpet, interviste e mondanitá.

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Il 6 agosto si aprirà il nuovo ciclo di incontri professionali delle Matinée lucane, workshop dedicati al dialogo tra cinema, università e impresa, ospitati nella prestigiosa cornice di Essenza – Museo d’Impresa Amaro Lucano 1894. In questa sede verrá presentata la prima edizione del Premio nazionale per le tesi di laurea sul cinema nel Mezzogiorno, promosso in collaborazione con le Film Commission di Basilicata, Puglia, Campania e Calabria e con le Università degli Studi della Basilicata, di Salerno, del Salento e della Calabria. Le Matinée, inoltre, ospiteranno altri incontri professionali come quello rivolto alle politiche di sviluppo del settore audiovisivo, con la partecipazione del Ministero della Cultura e di Bruno Zambardino, Referente Affari Ue, Piano Cinema per la Scuola e Italy for movies, insieme a rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Altro importante ritorno sará il Secret Program, sezione durante la quale due film stranieri (in anteprima europea) selezionati dal noto cineasta iraniano, Mohsen Makhmalbaf, verranno svelati soltanto al momento della proiezione, in presenza degli stessi registi.

Nella giornata del 7 agosto si svolgerà il confronto internazionale riguardo al tema del Senso di colpa con registi, giornalisti e intellettuali italiani e stranieri: a moderare l'incontro sará Francesco Cancellato, Direttore del giornale online fanpage.it; quest'ultimo presenterá, nell'ambito del Book corner, anche il suo ultimo libro, dal titolo “Il Nemico dentro”, sul caso Paragon di cui l'autore stesso è stato vittima.

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È in questo contesto che farà il suo arrivo, dopo un lungo pellegrinare tra Nord e Sud Italia, Il Sudario dei bambini palestinesi: un telo bianco di 25 metri con impressi i nomi di 18.457 giovani vittime, che diventerá simbolo di dolore, memoria e richiesta di pace; un’iniziativa realizzata in collaborazione con il collettivo Carnaia per la Pace - della quale il LFF è l'unico festival in cui il Sudario fa tappa - per trasformare lo spazio pubblico in un luogo di riflessione e partecipazione.

Altro evento tra i più attesi di questa edizione, nella giornata dell'8 agosto, é sicuramente il forum produttivo tra Italia, Filippine e Algeria, nonché la consegna del Premio universale San Rocco – Protettore del cinema al regista Marco Tullio Giordana (di cui verrá proiettata anche la pellicola capolavoro “I Cento Passi”). Il premio, opera originale del Maestro Mimmo Paladino e da quest'ultimo consegnato, rappresenta un riconoscimento unico al mondo, promosso dalla comunità internazionale di San Rocco, che unisce città italiane ed estere nel nome del Santo patrono.

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Il Lucania Film Festival 2026 si concluderà domenica 9 agosto con grandi eventi performativi e musicali, tra cui lo spazio riservato alla Mediterranean Youth Orchestra, che accoglie 14 musicisti dal progetto Sound Passages di Lampedusa e il suggestivo rito collettivo, I grandi funerali dei Calanchi, dedicato a Pier Paolo Pasolini: una grande azione teatrale e musicale accompagnata dalla storica banda di Tolve e da alcune delle più autorevoli voci del cinema e del teatro italiano, tra cui la co-direttrice artistica Marianna Fontana.

«I festival devono continuare a raccontare il mondo anticipando i cambiamenti geopolitici - spiega il Direttore artistico, Rocco Calandriello - perché sanno cogliere i segnali che arrivano dai margini del mondo, dai luoghi e dalle persone che troppo spesso restano invisibili. Basterebbe frequentare il Lucania Film Festival e attraversarne l’offerta cinematografica e culturale, che non è composta da semplici spettacoli o eventi, ma da visioni e linguaggi in dialogo tra loro, per leggere ciò che potrebbe accadere nei prossimi anni e comprendere ciò che sta accadendo oggi. Questo è possibile grazie ad autori e autrici che, con il loro lavoro e talvolta mettendo a rischio la propria libertà o la propria vita, continuano a raccontare la realtà senza compromessi, e scelgono il Lucania Film Festival per farlo (quest’anno saranno presenti in numero straordinario). Noi abbiamo, dunque, la responsabilità di ascoltare queste voci e di offrire loro uno spazio. Un festival di cinema non può essere neutrale di fronte alla complessità del presente: deve assumersi la responsabilità culturale di accogliere il dubbio, il confronto e il dissenso. Lo stesso cinema italiano deve ritrovare il coraggio di essere audace e riconquistare il proprio ruolo nel panorama internazionale; deve liberarsi da una certa autoreferenzialità e non rincorrere esclusivamente a logiche commerciali o produttive. D'altronde, é diventato grande con il Neorealismo, raccontando la forza e la bellezza del vero. Oggi siamo ancora capaci di restituire al racconto quella funzione civile e culturale? Siamo ancora in grado di guardare la realtà senza filtri, di interrogarla e di metterla in discussione? Questa è la domanda che dovremmo porci. E forse, in fondo, il vero tema del nostro tempo è proprio il senso di colpa: quello che proviamo quando scegliamo di non vedere, di non ascoltare, di non raccontare».



Lucania Film Festival 2026 è organizzato da Associazione Allelammie “sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo” con partner istituzionali della Regione Basilicata, Comune di Pisticci; con il patrocinio della Lucana Film Commission, Apulia Film Commission, Film Commission Regione Campania, Algers Film Festival, Metro Manila Film Festival; con il supporto di BCC Basilicata, CCIAA Basilicata, Fondazione Carical, Arpa e Apt Basilicata; grazie ai partner tecnici Consorzio ConCreTo , Lukania Digital Sound, Unione Italiana Ciechi - Basilicata e Museo Essenza Lucano, Ego Italiano e al media partner Rai - Pubblica utilità.

A seguire, il programma completo del festival:

02 agosto 2026 – h 04:30 Pisticci Mare, Spiaggia San Basilio – Lido Farella (Foce Fiume Cavone)

Concerto all’alba “Sound of Earth” con Liron Meyuhas & Arezoo Rezvani

03 agosto 2026 – h 18:00 Matera (Sassi)

I grandi funerali del Mediterraneo

Performance narrativa itinerante nei Sassi di Matera dedicata alle storie di Leone l’Africano, Sayed Darwish e Samia Yusuf Omar. Un viaggio tra musica e memoria con le performance di Nancy Mounir, Rocco Mentissi, Nadia Kibout e Reda Zine, in un rito collettivo dedicato alle identità e alle voci del Mediterraneo. Progetto realizzato in collaborazione con Anna Lindh Foundation e Fondazione Matera Basilicata 2026 nell’ambito di Matera Capitale Mediterranea del Dialogo e della Cultura.

– Punto di incontro ore 18:00 – Atrio Cinema Piccolo / Via XX Settembre 14 – Matera

– Inizio percorso ore 18:15 – Presso Palombaro Lungo / Piazza Vittorio Veneto – Matera

– Fine percorso ore 19:30 – Giardino del Silenzio / Vico Sant’Agostino – Matera

(Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria)

04 agosto 2026 – h 19:30 a Vignali Della Corte, Tolve (Potenza)

San Rocco Film Network / Metro Manila Film Festival Awards

La città di Tolve accoglie la delegazione istituzionale e cinematografica delle Filippine con autorità, registi, produttori e protagonisti del Metro Manila Film Festival per la proiezione speciale di I’m Perfect, film pluripremiato della regista Sigrid Andrea Bernardo, dedicato ai temi dell’inclusione e della rappresentazione, con la presenza dei giovani interpreti protagonisti dell’opera.

Un incontro internazionale tra cinema, comunità e culture nel segno del San Rocco Film Network, la rete dedicata al dialogo tra territori e cinematografie del mondo.

05 agosto 2026 - Pisticci

SALA GRANDE – Piazza Umberto I°

h 16:00 – 22:00

Screening oculistici gratuiti per la campagna “La prevenzione non va in vacanza” a cura dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Basilicata e IAPB Italia ETS – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità

h 18:00 – 20:00 / School of Festival – Lucania Film School

Proiezione dei lavori realizzati nell’ambito dei progetti CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola – Cybersapiens e CIAV – Cinema Ad Alta Voce con la partecipazione delle scuole lucane e pugliesi

h 20:00 – 20:45 / Cinema Accessibile – Percorsi per non vedenti e ipovedenti

Programma dedicato all’accessibilità cinematografica con approfondimenti sullo stato dell’arte del cinema accessibile e attività dedicate alle persone cieche e ipovedenti

h 20:45 – 21:00 / Presentazione della 27esima edizione del Lucania Film Festival

h 21:00 – 21:45 / Talk – Incontri d’autore

Giulia Bianconi intervista l’attrice Maria Chiara Giannetta

h 21:45 – 23:45 / Proiezione Speciale e Talk – Incontri d’autore

“Persepolis” di Marjane Satrapi con audiodescrizione su App MovieReading a cura di Artis Project

A seguire incontro con Pegah Moshir Pour e Somayeh Haghnegahdar

SALA PICCOLA – Piazzetta Giannantonio

Sezioni competitive – Concorso internazionale

Proiezione dei film in concorso con la presenza degli autori e delle autrici delle opere selezionate

h 20:30 – 22:00 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO A

h 22:00 – 23:15 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO B

h 23:15 – 00:30 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO C

h 00:30 – 01:30 / Live performance

Spettacolo “Reminiscenze” di e con Dalal Suleiman musicato da Nancy Mounir (theremin e flauti egizi)

LA CUCINA DEL FESTIVAL – Via Pepe

h 17:30 – 01:30 / RISTOBAR

Nel cuore del festival il pubblico sarà accolto con le proposte gastronomiche degli chef Franco Nastasia e Daniele Bracuto, che raccontano la Lucania attraverso una cucina autentica. Sarà presentata Basileccata, l’originale cono gastronomico di street food lucano

06 Agosto 2026 – Pisticci

ESSENZA LUCANO – MUSEO AMARO LUCANO (Scalo di Pisticci)

h 09:30 – 13:00 Incontri professionali

CINEMA & SCUOLA

Il Ministero della Cultura presenta lo stato dell’arte dei CIPS (Cinema e Immagini per la Scuola): un incontro con il Dr. Bruno Zambardino dedicato al rapporto tra cinema e formazione con la partecipazione del Ministero della Cultura, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dei dirigenti scolastici, dei docenti, degli esperti del settore, degli studenti e degli operatori culturali; un momento di confronto sulle politiche educative legate all’audiovisivo, sulle nuove progettualità e sul ruolo del cinema come strumento di crescita culturale nelle scuole

CINEMA & UNIVERSITÀ

Incontro tra le Film Commission del Sud Italia e gli Atenei del Mezzogiorno per la definizione di un primo bando dedicato alle tesi di laurea sul cinema e sull’audiovisivo, rivolto a studenti e studentesse universitari; un progetto finalizzato a creare un ponte stabile tra ricerca accademica, industria cinematografica e istituzioni culturali

SALA GRANDE – Piazza Umberto I°

Sezioni competitive – Concorso internazionale

Proiezione dei film in concorso

h 18:30 – 20:00 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO D

h 20:00 – 20:45 / Cantieri Lucani – Progetto “Io Lucano” a cura di Terrania – Proiezione speciale di “PUPA” di Claudia Nigro – “EUTRAIN – Un Viaggio per scoprire l’Europa” il film animato a cura di Youth Europe Service – Spazio Cine Animato a cura di Sputnik

h 20:45 – 21:15 / VD News presenta la docuserie sulle aree interne d’Europa “Far From Any Road” di e con Melissa Aglietti

h 21:15 – 22:30 / SECRET PROGRAM

Mohsen Makhmalbaf presenta il primo film della sezione Secret Program, in una proiezione speciale in anteprima europea. Il titolo del film e il nome del regista rimarranno segreti fino all’incontro con il pubblico in sala

22:30 – 00:00 / Proiezione Speciale – “Vittoria” di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

CORTE PALAZZO GIANNANTONIO

h 19:00 – 20:00 / MONDOVISIONI – La Giuria internazionale incontra il pubblico

Spazio di dialogo aperto tra i componenti della Giuria internazionale e Pop, di Spazio Italia e gli autori e autrici presenti al festival, per condividere visioni, esperienze e riflessioni sul cinema, sul rapporto tra spazio naturale e comunità e sul ruolo del cinema nel raccontare il contemporaneo

SALA PICCOLA – Piazzetta Giannantonio

Concorso internazionale

Proiezione dei film in competizione con la presenza degli autori e delle autrici

h 20:30 – 21:30 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO E

h 21:30 – 22:15 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO F

h 22:15 – 23:45 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO G

h 00:00 – 01:00 / SILENT DISCO & LE MASCHERE ANTROPOLOGICHE DI TRICARICO

LA CUCINA DEL FESTIVAL – Via Pepe

h 17:30 – 01:30 / RISTOBAR

07 Agosto 2026 – Pisticci

ESSENZA LUCANO – MUSEO AMARO LUCANO (Scalo di Pisticci)

h 09:30 – 13:00 Incontri professionali

CINEMA & MERCATO

Focus Algeria e Filippine

Incontri tra direttori di festival, autori, produttori, distributori e Film Commission di Algeria e Filippine con operatori del settore cinematografico italiano; un momento di confronto dedicato alla conoscenza dei mercati audiovisivi, alle collaborazioni internazionali e alle opportunità di coproduzione

A seguire - Movie Tour nelle location internazionali – Craco, Calanchi di Pisticci

RIONE TERRAVECCHIA (Partenza) > ATRIO PALAZZO GIANNANTONIO (Arrivo) h 19:00 - h 20:00

Apertura del Sudario dei bambini palestinesi e percorso-corteo nella città bianca di Pisticci: un telo bianco di 25 metri, con impressi i nomi di 18.457 giovani vittime, diventa simbolo di dolore, memoria e richiesta di pace. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il collettivo Carnaia per la Pace e il Lucania Film Festival, per trasformare lo spazio pubblico in un luogo di riflessione e partecipazione

SALA GRANDE – Piazza Umberto I°

Concorso internazionale

Proiezione dei film in concorso

h 18:30 – 20:00 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO H

h 20:00 – 20:45 / “Voices of Guilt” – Talk internazionale

Voci sul tema del Senso di colpa con la partecipazione di Nancy Mounir, Hayet Benkara, Nadia Kibout, Mohsen Makhmalbaf, Karim Traida. Modera Francesco Cancellato

20:45 – 21:15 / MONDO LIBRI

Francesco Cancellato presenta il libro “Il nemico dentro”

h 21:15 – 21:45 / Talk – Incontri d’autore

Giulia Bianconi intervista Alessandro Cassigoli

h 22:00: 23:30 / SECRET PROGRAM

Mohsen Makhmalbaf presenta il secondo dei film segreti, in anteprima europea

SALA PICCOLA – Piazzetta Giannantonio

Concorso internazionale

Proiezione dei film in concorso con la presenza degli autori e delle autrici delle opere selezionate

h 20:30- 21:30 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO I

h 21:30 – 23:15 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO J

h 23:15 – 00:30 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO H

LA CUCINA DEL FESTIVAL – Via Pepe

h 17:30 – 01:30 / RISTOBAR

08 agosto 2026 – Pisticci

Movie Tour / Tracce Maestre

Francesco Rosi e Pier Paolo Pasolini in Lucania / Craco e Calanchi di Pisticci

CORTE PALAZZO GIANNANTONIO

h 17:30 – 19:30 / Cantieri Lucani – Photo LAB a cura di Potenza Brutale

SALA GRANDE – Piazza Umberto I°

h 18:00 – 20:00 / Cine Passeggiata – “Cento Passi con il Maestro”

Passeggiata cinematografica con Marco Tullio Giordana, Angela e Marianna Fontana tra cinema, territorio e memoria

20:00 – 20:30 / MONDO LIBRI

Fabio Morici presenta il libro “Infinite impossibilità”. Dialoga con l’autore Tonia Satriano

h 20:30 – 21: 45 / Proiezione Extra “Devozione” di Gianfranco Pannone

h 22:00 – 22:30 / Talk – Incontri d’autore

Giulia Bianconi intervista Marco Tullio Giordana

Premio Universale San Rocco

Presentazione e assegnazione del Premio Universale San Rocco a Marco Tullio Giordana, trofeo realizzato, personalizzato e consegnato dal Maestro Mimmo Paladino. La cerimonia alla presenza di saluti ecclesiastici, istituzionali e artistici dedicati al riconoscimento di San Rocco, Santo protettore del cinema, con la presentazione del network internazionale e la partecipazione delle delegazioni delle Filippine

Proiezione Speciale – “I Cento Passi” di Marco Tullio Giordana

SALA PICCOLA – Piazzetta Giannantonio

Concorso Internazionale

Proiezione dei film in concorso alla presenza degli autori e delle autrici delle opere selezionate

h 20:30– 21:30 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO L

h 21:30 – 22:45 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO M

h 22:45 – 00:00 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO N

LA CUCINA DEL FESTIVAL – (Via Pepe)

h 17:30 – 01:30 / RISTOBAR



09 agosto 2026 – Pisticci

PIAZZA DEI CADUTI (Partenza) – Chiesetta Picchione (Annuncio) > Rito itinerante

Grandi funerali dei Calanchi – Rito collettivo in memoria di Pier Paolo Pasolini

h 18:00 – 19:30 / Evento simbolico di comunità che rende omaggio all’opera, al pensiero e all’eredità culturale di Pier Paolo Pasolini, attraversando il centro storico della città dei Calanchi. Un corteo civile e artistico, accompagnato dalla Banda di Tolve, diretta dal Maestro Rocco Mentissi e dalle voci narranti di protagonisti del cinema italiano e internazionale, darà vita a un percorso di memoria, riflessione e condivisione, celebrando l’attualità del lascito pasoliniano

SALA PICCOLA – Piazzetta Giannantonio

Concorso internazionale

Proiezione dei film in concorso alla presenza degli autori e delle autrici delle opere selezionate

h 20:30 – 21:30 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO O

h 21:30 – 22:45 / PROIEZIONE FILM IN CONCORSO – BLOCCO P

SALA GRANDE – Piazza Umberto I°

h 20:30 -22:45

Proiezione speciale – “Avemmaria” di Cerlino Fortunato

Giulia Bianconi intervista Cerlino Fortunato e Marianna Fontana

h 22:45 -23:30

Cerimonia di premiazione internazionale

Assegnazione dei premi ufficiali della 27ª edizione del Lucania Film Festival alla presenza di autori, giurie, ospiti internazionali e istituzioni

h 23:30 – 01:30 / CONCERTO FINALE DAL MEDITERRANEO

COLLETTIVO SOUND PASSAGE, impronte sonore dalla frontiera

Straordinario evento inedito con 14 musicisti provenienti dal Mediterraneo. Un grande momento conclusivo che celebra l’incontro tra cinema, musica e culture del Mediterraneo nel segno del dialogo, della pace e della cooperazione tra i popoli

LA CUCINA DEL FESTIVAL – Via Pepe

h 17:30 – 01:30 / RISTOBAR