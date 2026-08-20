Lucky avrà una stagione 2? Gli showrunner spiegano perché il finale potrebbe essere davvero la fine

Pubblicazione: 20 agosto alle 09:30

Lucky è arrivata alla fine della sua corsa su Apple TV, e insieme all'ultimo episodio è arrivata anche una risposta piuttosto chiara sul futuro della serie con Anya Taylor-Joy. Nonostante alcune porte siano rimaste apparentemente aperte, infatti, gli showrunner non sembrano avere alcuna intenzione di raccontare una seconda stagione. E il motivo è strettamente legato a ciò che accade alla protagonista negli ultimi minuti. Seguono spoiler importanti nell'articolo.

Basata sul romanzo di, la serie segue Lucky, una giovane truffatrice costretta a fare i conti con le conseguenze di una rapina finita male. Sulle sue tracce ci sono l'agente dell'FBI Billie Rand, interpretata da Aunjanue Ellis-Taylor, e Priscilla, la pericolosa suocera a cui presta il volto Annette Bening. Nel mezzo ci sono, interpretato da Drew Starkey, e soprattutto John, il padre criminale di Lucky interpretato da, destinato ad avere un ruolo fondamentale proprio nel finale.

Il creatore della serie Jonathan Tropper non ha dubbi sulla direzione narrativa scelta per il finale:

"Dal momento in cui abbiamo iniziato a pianificare la stagione, abbiamo sempre creduto che per essere davvero libera e compiere i primi passi verso una nuova vita, Lucky dovesse farlo da sola. Non può portarsi dietro i soldi, non può portarsi dietro suo padre, non può portarsi dietro Cary. Deve essere spogliata di tutto per capire chi è veramente". - Jonathan Tropper

Lucky, fonte: Apple

La serie limitata di sette episodi inizia a mostrare le perdite di Lucky già a metà percorso, quando Cary muore durante il tentativo di fuga dalle autorità. Ma la protagonista si riunisce presto con John, il padre single che l'ha cresciuta nel mondo delle truffe e le ha insegnato tutto quello che sa. Stanca di questa esistenza, Lucky stringe un accordo di immunità con l'agente Rand per sé e per suo padre, in cambio dei soldi rubati, di Priscilla e del capo spietato Wayne Whittaker, interpretato da William Fichtner, che è anche il padre disinteressato di Cary.

però rimane delusonon ha alcun piano per tenere il denaro. "Chi vuole essere libero se è al verde?" chiede il padre. La risposta di Lucky è lapidaria: "Non rovinerai questa cosa per me, per noi". Più tardi, John ammette ile quanto fosse impreparato"Ho fatto l'unica cosa che sapevo fare: ti ho insegnato a sopravvivere nella vita in cui sei nata. Sono sempre stato orgoglioso dei modi in cui mi assomigli, ma ciò che mi rende più orgoglioso di tutto sono i modi in cui non mi assomigli. Sei migliore sotto ogni aspetto".

Il finale, scritto dalla produttrice e co-showrunner Cassie Pappas, riunisce tutti i personaggi principali in un terminal di gas isolato per uno scambio. Il primo colpo di scena arriva quando Lucky rivela all'agente Rand che il suo superiore, l'agente Kershaw interpretato da Eric Lange, lavora per Whittaker. Ne scaturisce uno scontro che si conclude con Rand che uccide Kershaw. Wayne ordina a Priscilla di sparare a Lucky, che si sta preparando al peggio e chiede perdono a Dio. Ma Priscilla punta l'arma contro Wayne, proprio mentre il suo braccio destro Dutch, interpretato da Clifton Collins Jr., emerge dall'ombra per eliminare gli uomini di Wayne. Priscilla spara a Wayne e poi lascia che John e Lucky se ne vadano con il denaro.

Lucky, fonte: Apple

Mentre festeggiano la loro fuga, Lucky sconvolge il padre dicendo che non vuole avere nulla a che fare con quei soldi. Cary li aveva convertiti in criptovaluta, che può essere sbloccata con una seed phrase nascosta all'interno di un orsacchiotto di peluche. Quando si sveglia la mattina seguente, John e l'orsetto sono spariti. Ma presto il padre scopre che anche la seed phrase è scomparsa. Lucky l'aveva sostituita con un messaggio registrato: "Avevo la sensazione che avresti fatto questo, la sensazione che ho ignorato per la maggior parte della mia vita. Non ricordo un momento in cui non stavi tramando qualcosa".

Mentre Lucky registra il messaggio vicino alla piscina del motel, vengono mostrati in flashback i momenti in cui John, quando lei era preadolescente, l'aveva fatta annegare come parte di una truffa per ottenere una camera d'albergo gratuita. "La verità è che eri disposto a rischiare la mia vita per la truffa, e io non lo sono più. Non ti sto dando i tuoi soldi, ma ti sto dando la tua libertà. Spero che tu la usi saggiamente. Ti amo, papà, ma non mi vedrai più". Lucky ha scelto di inviare il laptop con la seed phrase all'agente Rand e poi, nella scena finale, dopo anni di false promesse da parte di John, Lucky arriva finalmente in spiaggia.

Nonostante la serie sia stata presentata come limitata, alcuni elementi narrativi sono rimasti irrisolti, tra cui l'inseguimento di Priscilla da parte di Rand. Quindi Lucky potrebbe tornare per una seconda stagione? La risposta dei creatori è netta e definitiva. "Per me c'era una storia così profondamente incentrata sui personaggi da raccontare qui, sulla relazione padre-figlia e sul bisogno di questa giovane donna di uscire e iniziare a vivere" spiega Tropper. "Quindi risucchiarla di nuovo in tutto questo, rischi solo di banalizzare tutti i temi con cui abbiamo giocato. 'E ora questa volta sta lottando per la sua vita' Qualunque cosa fosse, non avrebbe la stessa gravità o la stessa posta in gioco".

Lucky, fonte: Apple

La co-showrunner Cassie Pappas condivide la stessa visione sul cuore pulsante della serie:

"Quando Jonathan mi ha coinvolto come co-showrunner, sono stata molto attratta dalla dinamica padre-figlia. Mi è piaciuto che ci fossero elementi da thriller criminale che avevamo già visto prima, ma la parte che sembrava nuova, fresca ed emotiva era questa relazione disfunzionale tra padre e figlia. Come appare quando nasci in quella vita? Tutti ci lamentiamo del bagaglio che ereditiamo dalla nostra famiglia, e io ho pensato: wow, questo è un nuovo tipo di bagaglio, è nata da un criminale". - Cassie Pappas

All'inizio del percorso narrativo, il pubblico non avrebbe necessariamente saputo che la relazione padre-figlia era il cuore della serie, perché Timothy Olyphant appariva quasi come un cameo glorificato nei primi episodi, comparendo solo tramite flashback e telefonate dal carcere. Una strategia narrativa precisa, come spiega Tropper:

"Qualcosa in questo show che si è cristallizzato per me solo molto recentemente è che nelle relazioni di Lucky con gli uomini della sua vita, sia Cary che suo padre, c'è una tremenda presenza di questi personaggi anche quando non sono sullo schermo. Gran parte di ciò che Lucky fa dall'inizio dello show è informato da suo padre. La primissima scena è lei che accende l'accendino che suo padre le ha dato. Anche quando Tim non è molto presente nei primi episodi, molto rapidamente inizi a capire che è stata plasmata da quest'uomo e che vuole la sua approvazione". - Jonathan Tropper

La scelta di lasciare Lucky completamente sola, senza denaro ma finalmente libera sulla spiaggia che suo padre le aveva promesso per anni senza mai portarcela davvero, rappresenta un finale coerente con l'arco di trasformazione del personaggio. Non un lieto fine tradizionale, ma una conclusione onesta per una protagonista che ha dovuto perdere tutto per trovare se stessa.