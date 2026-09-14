L'uomo dei ghiacci, il finale nasconde un omicidio aziendale: ecco cosa è successo nel film con Liam Neeson

Pubblicazione: 14 settembre alle 08:30

Quello che inizia come un classico disaster movie con Liam Neeson alla guida di un camion attraverso le distese ghiacciate del Nord America si trasforma rapidamente in qualcosa di più oscuro. L'uomo dei ghiacci, conosciuto internazionalmente come The Ice Road, non è solo la storia di una corsa contro il tempo per salvare minatori intrappolati. È un thriller aziendale che svela come la corruzione e l'avidità possano trasformare una missione di salvataggio in una condanna a morte programmata.





Il film diretto da Jonathan Hensleigh metteche si prende cura del fratello Gurty, un veterano di guerra con disabilità mentali. Dopo essere stato licenziato per un incidente che coinvolge proprio Gurty, Mike viene reclutato da Jim Goldenrod, interpretato da Laurence Fishburne, per. Un'esplosione di metano hanel Manitoba settentrionale e l'unica speranza di salvarli è trasportare teste di pozzo attraverso una delle strade più pericolose del pianeta: una via completamente ghiacciata che attraversa laghi e territori artici.La squadra è composta da Mike, Gurty, Tantoo, una giovane donna interpretata da Amber Midthunder con motivazioni personali legate ai minatori intrappolati, Goldenrod stesso e Varnay, un veterano interpretato da Benjamin Walker. Quest'ultimo si presenta come un professionista affidabile, ma sin dall'inizio qualcosa non torna.per il completamento della missione. Una dichiarazione che inizialmente sembra nobile, quasi eroica, ma che in realtà

Il viaggio attraverso la strada di ghiaccio è già di per sé un incubo. Temperature polari, crepe improvvise nel ghiaccio, tratti dove il peso del camion può far cedere l'intera superficie: ogni chilometro è una scommessa con la morte. Ma mentre Mike e gli altri lottano contro gli elementi naturali, un pericolo ancora più insidioso si manifesta. Varnay inizia a sabotare la missione dall'interno. Prima in modo sottile, poi sempre più esplicito, fino a quando non diventa chiaro che il suo obiettivo non è salvare i minatori, ma assicurarsi che muoiano tutti.





La svolta arriva quando si scopre che, un dirigente della Katka, la compagnia mineraria che gestisce l'impianto. Sickle, interpretato da Matt McCoy, è l'incarnazione del capitalismo predatorio: un uomo disposto a sacrificare vite umane pur di proteggere i profitti aziendali e la propria carriera.. È stata il risultato diretto diLa Katka era a conoscenza dei rischi legati alle concentrazioni di gas nella miniera, ma ha scelto di ignorare le procedure di sicurezza per motivi economici. Implementare le misure necessarie. Così hanno continuato a operare, consapevoli del pericolo, fino a quando l'inevitabile è accaduto.

I minatori intrappolati hanno capito cosa è successo. Hanno visto le prove, sentito le conversazioni, compreso che la loro condizione è frutto di scelte aziendali criminali. Se fossero stati salvati, avrebbero testimoniato. La verità sarebbe emersa, portando a indagini, processi, condanne penali e il crollo reputazionale della Katka. Per Sickle e i suoi associati, lasciare che i minatori morissero per mancanza di ossigeno era la soluzione più conveniente: niente testimoni, niente scandalo, i segreti sepolti per sempre sotto tonnellate di roccia.





non offre una risoluzione completamente ottimista. Anche quandoe a completare la missione salvando i minatori, rimane l'amaro in bocca della. Il film tocca una vena di cinismo realista: i potenti hanno risorse, avvocati, protezioni.