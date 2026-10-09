M – Il figlio del secolo arriva finalmente gratis in TV: ecco quando vedere la serie con Luca Marinelli

Pubblicazione: 09 ottobre alle 08:45

Dopo aver conquistato l'attenzione del pubblico e della critica con il suo debutto su Sky, M – Il figlio del secolo si prepara a raggiungere una platea ancora più ampia. La serie televisiva diretta da Joe Wright, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini, arriverà infatti per la prima volta in chiaro, permettendo anche a chi non possiede un abbonamento alla pay TV di scoprire una delle produzioni italiane più discusse degli ultimi anni. E adesso c'è finalmente una data ufficiale da segnare sul calendario.

debutterà su, inaugurando una programmazione in prima serata che accompagnerà gli spettatori nelle settimane successive. La conferma arriva direttamente dall'emittente, che ha inserito la produzione Sky Original tra gli appuntamenti di punta della propria stagione televisiva. La serie, composta da otto episodi, sarà proposta con due puntate per serata, per un totale di quattro appuntamenti televisivi, una scelta che permetterà al pubblico di seguire l'intero racconto senza dover ricorrere a piattaforme a pagamento,, avvenuto su

Ma c'è un'altra novità importante per chi non potrà seguire la trasmissione televisiva: M – Il figlio del secolo sarà disponibile gratuitamente anche in streaming su La7, come confermato dal sito ufficiale dell'emittente. Un'opportunità che rende la serie accessibile anche attraverso computer, smartphone e altri dispositivi compatibili, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento a Sky o NOW. Tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Scurati, pubblicato da Bompiani, la produzione ripercorre uno dei periodi più delicati della storia italiana, raccontando l'ascesa politica di Benito Mussolini dalla fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento nel 1919 fino al consolidamento del regime fascista.

M – Il figlio del secolo, fonte: Sky Studios

Il racconto attraversa alcuni degli avvenimenti che hanno segnato profondamente il Paese, tra cui le violenze squadriste, la marcia su Roma, l'assassinio di Giacomo Matteotti e la crisi politica culminata nel discorso pronunciato da Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925. La particolarità della serie, però, non riguarda soltanto la ricostruzione storica, poiché Joe Wright ha scelto un linguaggio visivo e narrativo decisamente lontano da quello delle tradizionali fiction in costume, alternando momenti drammatici, immagini dal forte impatto cinematografico e frequenti rotture della quarta parete.

Ilinterpretato dasi rivolge infatti direttamente allo spettatore, trasformandolo in un interlocutore del proprio racconto. Una soluzione narrativa che mette al centro non soltanto gli avvenimenti storici, ma, la propaganda e la costruzione della propria immagine per ottenere consenso e potere. A rendere particolarmente riconoscibile la produzione contribuisce anche, componente dei, che accompagna le immagini con sonorità elettroniche contemporanee, creando un contrasto intenzionale con l'ambientazione storica.

Al centro di tutto rimane naturalmente Luca Marinelli, protagonista di una trasformazione fisica e interpretativa che rappresenta uno degli elementi più riconoscibili della serie. L'attore dà vita a un Mussolini raccontato nelle sue contraddizioni, nelle ambizioni politiche e nei rapporti personali, senza limitare la narrazione agli eventi pubblici che ne hanno determinato l'ascesa. Accanto a lui troviamo Benedetta Cimatti nel ruolo di Rachele Guidi, moglie di Mussolini, e Barbara Chichiarelli nei panni di Margherita Sarfatti, figura centrale nella vita privata e culturale del futuro dittatore.

M – Il figlio del secolo, fonte: Sky Studios

Il cast comprende inoltre Francesco Russo nel ruolo di Cesare Rossi, Lorenzo Zurzolo in quello di Italo Balbo, Gaetano Bruno nei panni di Giacomo Matteotti e Paolo Pierobon nel ruolo di Gabriele D'Annunzio. Un insieme di personaggi che permette alla serie di raccontare non soltanto l'evoluzione politica di Mussolini, ma anche le relazioni, le alleanze e i conflitti che accompagnarono la nascita del fascismo. La sceneggiatura è firmata da Stefano Bises e Davide Serino, mentre la regia di Wright, già conosciuto per film come Espiazione e L'ora più buia, contribuisce a conferire alla produzione un'identità cinematografica particolarmente marcata.

Il debutto surappresenta anche un passaggio significativo per la distribuzione della serie.era stata inizialmente proposta come produzione esclusiva Sky, mentre l'arrivo su una rete nazionale gratuita consentirà a un pubblico più vasto di confrontarsi con il racconto tratto dall'opera di Scurati. La decisione di trasmetterla in chiaro era stata anticipata già durante la presentazione dei, ma soltanto adesso è arrivata la conferma definitiva del giorno e dell'orario di messa in onda.

Per chi aveva perso la serie al momento dell'uscita originale, dunque, l'appuntamento è fissato per lunedì 19 ottobre alle 21:15 su La7. E per chi l'ha già vista, sarà un'occasione per riscoprire una produzione che ha scelto di raccontare uno dei capitoli più complessi della storia italiana attraverso un linguaggio televisivo decisamente insolito. Un ritorno che non coincide con l'arrivo di nuovi episodi, ma che potrebbe rappresentare una seconda vita per M – Il figlio del secolo, questa volta davanti a un pubblico molto più ampio.