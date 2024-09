M. Night Shyamalan si prepara al suo diciassettesimo film, e intanto ringrazia il pubblico per Trap

M. Night Shyamalan ha ringraziato gli spettatori di Trap e ha annunciato che presto inizierà a lavorare al suo diciassettesimo film.

View this post on Instagram

Il mio rito per ogni film è scegliere il quaderno che trovo più appropriato e usarlo per appuntare idee e pensieri per una nuova storia. Quando è pieno di idee, scrivo una trama preliminare e poi passo alla sceneggiatura. Questo è il taccuino per il film numero 17! Questo rosso brillante sembrava perfetto! Con Trap che ha superato gli 80 milioni di dollari nelle sale non posso che provare gratitudine e cominciare a lavorare al prossimo film ispirato da tutto il supporto che mi avete dato nel corso degli anni.