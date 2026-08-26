Macaulay Culkin, non solo Mamma ho perso l’aereo: i film e le serie TV da adulto e dove vederli

Pubblicazione: 26 agosto alle 16:11

Il volto di Macaulay Culkin è rimasto per sempre associato a Kevin McCallister, il bambino protagonista di Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo - Mi sono smarrito a New York. Forse in pochi sanno che esiste una carriera adulta molto più irregolare, curiosa e anticonvenzionale di quanto si potrebbe immaginare. Oggi, 26 agosto 2026, l’attore compie 46 anni. Nato a New York nel 1980, Culkin è stato uno dei più celebri bambini prodigio di Hollywood, ma anche uno degli interpreti che più hanno cercato di prendere le distanze dall’etichetta costruita attorno al suo successo infantile. La sua filmografia adulta non è sterminata e comprende soprattutto produzioni indipendenti, apparizioni televisive, cameo e ruoli eccentrici. Proprio per questo, però, merita di essere riscoperta.

Culkin nasce il 26 agosto 1980 a New York, terzo di sette figli. Il padre, Christopher “Kit” Culkin, era un attore con esperienza a Broadway; la madre Patricia Brentrup non era sposata con lui. L’ingresso nel mondo dello spettacolo avviene prestissimo, con pubblicità e piccoli ruoli, fino alla consacrazione arrivata con Io e zio Buck e soprattutto con Mamma, ho perso l’aereo del 1990. Il successo è enorme e prosegue con Papà, ho trovato un amico, Mamma, ho riperso l’aereo, L’innocenza del diavolo, Pagemaster e Richie Rich. Ma quella macchina hollywoodiana ha un costo. Nel 1994, a soli 14 anni,La sua biografia ricorda anche il conflitto tra i genitori per la sua custodia e le tensioni legate alla

Il ritorno arriva quasi dieci anni dopo. Nel 2003 partecipa a Will & Grace e, soprattutto, interpreta un ruolo che diventa una dichiarazione d’intenti: Michael Alig in Party Monster. Se si vuole capire il passaggio da bambino prodigio ad attore adulto, Party Monster è probabilmente il punto di partenza ideale. Nel film diretto da Fenton Bailey e Randy Barbato, Culkin interpreta Michael Alig, figura realmente esistita e controversa della nightlife newyorkese degli anni Novanta. È un personaggio immerso in eccessi, droga, feste e ambizioni, fino alla deriva criminale. La scelta ha un suo perchè: invece di cercare un ruolo rassicurante che potesse accompagnare gradualmente il pubblico nel suo nuovo percorso, Culkin opta per una parte estrema, disturbante e completamente incompatibile con l’immagine di Kevin.

Macaulay Culkin in Mamma ho perso l'aereo - Fonte: 20th Century Fox

In Italia, però, recuperarlo legalmente in streaming è tutt’altro che semplice. Secondo JustWatch, Party Monster non risulta attualmente disponibile sulle piattaforme italiane, mentre il catalogo statunitense comprende diverse opzioni. Anche la pagina italiana di Prime Video segnala il titolo, ma la disponibilità può dipendere dal catalogo associato all'account e dalla regione. Un anno dopo arriva Saved! - Il paradiso ci aiuta, commedia satirica ambientata in un liceo cristiano. Culkin interpreta Roland, ragazzo ironico e disincantato, lontanissimo dal bambino ingenuo dei suoi film più famosi. È un ruolo più leggero rispetto a Michael Alig, ma altrettanto importante nella sua evoluzione: l’attore dimostra di poter funzionare anche all’interno di un cast corale e di una commedia dai toni volutamente irriverenti.Per chi vuole recuperarlo oggi, la situazione è decisamente più favorevole: in Italia Saved! risulta disponibile su Amazon Prime Video, con possibilità anche di noleggio e acquisto attraverso altri store digitali.

Nel 2007 Culkin è protagonista di, commedia drammatica diretta da Miles Brandman. Interpreta James, un giovane coinvolto, insieme alla compagna, in una particolare terapia di coppia basata sullo scambio di partner. È uno dei titoli che meglio rappresentano la fase indipendente della sua carriera, quando l’attoreche a riconquistare immediatamente una posizione da protagonista hollywoodiano. La curiosità, però, è che oggi sia uno dei film più difficili da recuperare in Italia: JustWatch non segnala attualmente opzioni di streaming italiane. Anche Netflix indica che il titolo non è disponibile nel nostro Paese.

Nel 2019 Culkin torna sul grande schermo con Changeland, commedia drammatica diretta da Seth Green, suo amico e collega. Nel film interpreta Ian e recita anche accanto a Brenda Song, che diventerà successivamente la sua compagna. Il film segue due amici che si ritrovano in Thailandia e affrontano una fase di cambiamento personale. È un’opera indipendente e intima, lontana dalle produzioni mainstream, perfettamente coerente con la traiettoria scelta da Culkin nell'età adulta. Anche in questo caso, però, gli spettatori italiani devono fare i conti con la reperibilità.

Macaulay Culkin in Party Monster - Fonte: ESSE&BI

Nel 2016 arriva invece una delle apparizioni più curiose: Zoolander 2. Qui Culkin non costruisce un personaggio complesso, ma sfrutta la propria fama con un cameo ironico. È una presenza breve, ma significativa perché testimonia quanto l'attore abbia imparato a giocare con l'eredità di Kevin McCallister senza esserne completamente prigioniero. Il film è oggi facilmente reperibile in Italia: Zoolander 2 è disponibile in streaming su Paramount+ e Paramount+ Amazon Channel, oltre che a noleggio e acquisto su diversi store digitali.

Tuttavia il ruolo che più di altri ha contribuito a rilanciare Culkin presso il pubblico adulto arriva nel 2021 conNella prima parte della stagione, Red Tide, interpreta Mickey, un uomo vulnerabile, dipendente dalle droghe e costretto a prostituirsi per sopravvivere a Provincetown. Ma Mickey coltiva un sogno: diventare uno scrittore. È un personaggio tragico, sospeso tra fragilità e ambizione, e la storia lo trascina dentro l'orrore della misteriosa pillola che amplifica il talento creativo di chi la assume, con conseguenze devastanti.

La stessa FX presenta ufficialmente Culkin come interprete di Mickey. La sua presenza nella serie è stata inoltre accompagnata da commenti molto positivi dei colleghi: Leslie Grossman, intervistata da E! News, raccontò con entusiasmo il lavoro dell'attore e la particolare dinamica tra i loro personaggi. In Italia, American Horror Story: Double Feature è disponibile su Disney+, dove la decima stagione è arrivata nel 2021.

Macaulay Culkin in Zoolander 2 - Fonte: Paramount Pictures

Culkin ha poi trovato spazio nella seconda stagione di The Righteous Gemstones, la dissacrante commedia HBO sulla famiglia di telepredicatori americani. Il suo personaggio, Harmon Freeman, è una presenza particolare all'interno della serie e permette all'attore di muoversi nuovamente sul terreno della commedia nera. La serie è oggi disponibile in Italia su HBO Max e HBO Max Amazon Channel. È una visione interessante soprattutto per chi vuole osservare Culkin in un contesto corale, senza che la sua presenza venga utilizzata semplicemente come nostalgia per il passato.

Nel 2022 arriva Entergalactic, progetto animato per adulti ideato da Kid Cudi. Culkin non appare fisicamente,È un altro tassello della sua carriera post-infantile: non più il volto da bambino da riconoscere sullo schermo, ma una voce all'interno di un universo musicale, urbano e contemporaneo. Il titolo è disponibile su Netflix Italia, con audio e sottotitoli anche in italiano. La tappa più recente e forse più sorprendente è, dove Culkin entra nella seconda stagione nei panni di Lacerta Legate, membro della Legione di Caesar. La scelta sembra quasi una battuta cinematografica: il bambino di Mamma, ho perso l’aereo finisce dentro un, popolato da fazioni violente e creature mostruose.

Gli showrunner hanno raccontato a ComicBook che Culkin aveva immaginato il personaggio come una figura intellettuale inserita nella Legione. In un'intervista a Inverse, invece, l'attore ha spiegato che la sua compagna Brenda Song gli aveva detto, mentre guardavano la prima stagione, che quel mondo sembrava fatto per lui. Culkin ha inoltre raccontato a IGN di conoscere bene la mitologia di Fallout, soprattutto grazie ai numerosi video dedicati alll'universo narrativo della serie di videogiochi, che aveva guardato e ascoltato online. La seconda stagione è interamente disponibile su Prime Video.

La carriera cinematografica di Culkin è interessante proprio perché non segue il classico percorso della star bambina che tenta disperatamente di restare protagonista. Dopo il ritiro, ha scelto spesso la strada opposta: produzioni indipendenti, ruoli bizzarri, cameo, televisione e persino musica con The Pizza Underground. Nel 2018 è tornato per un istante nei panni di Kevin in uno spot per Google Assistant, dimostrando di essere ormai capace di trasformare il personaggio che lo ha reso famoso in una citazione ironica della propria vita. Nel 2023 è arrivata anche una consacrazione simbolica: la stella sulla Hollywood Walk of Fame, accompagnato dalla moglie, dal figlio e da Catherine O'Hara, l'indimenticabile madre di Kevin.