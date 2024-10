Magazine Dreams: il film con Jonathan Majors esce dal limbo dopo il processo, annunciato il nuovo distributore e il periodo d'uscita

Pubblicazione: 03 ottobre alle 12:09

Variety riporta che Magazine Dreams, dramma sportivo con protagonista Jonathan Majors, è stato acquisito da Briarcliff Entertainment e uscirà nelle sale nel 2025.

La Searchlight Pictures aveva inizialmente acquistato il film al Sundance Film Festival del 2023, salvo poi rimetterlo sul mercato l'anno successivo, dopo che l'attore è stato ritenuto colpevole di molestie e aggressioni ai danni della sua ex fidanzata Grace Jabbari. Dopo alcuni mesi per deliberare, il giudice di New York Michael Gaffey ha stabilito ad aprile che avrebbe dovuto seguire un anno di terapia e orientamento sulla violenza domestica.

Magazine Dreams farà quindi il suo debutto nei primi mesi del nuovo anno.

Scritto e diretto da Elijah Bynum, il film racconta di un aspirante culturista di nome Killian Maddox, che abusa di steroidi nel tentativo di diventare un'icona dello sport. Dopo la premiere al Sundance, il titolo avevo scatenato una guerra di offerte tra vari distributori, prima che Searchlight si aggiudicasse inizialmente i diritti sul territorio statunitense. Briarcliff Entertainment è un distributore indipendente che questo mese negli Usa porterà nelle sale The Apprentice , biopic su Donald Trump con Sebastian Stan.

Ricordiamo che Majors, mentre si attendeva il verdetto del processo, è stato licenziato dalla Marvel, nel cui Universo ha interpretato Kang nella serie Loki e in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dopo l'esito, l'attore ha ottenuto un nuovo ruolo nel thriller Merciless, diretto da Martin Villeneuve, il fratello minore di Denis (qui maggiori dettagli).