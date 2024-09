Magnum P.I.: Tom Selleck svela perché non amava la fama ottenuta grazie alla serie

Pubblicazione: 27 settembre alle 14:30

Tom Selleck ha svelato che non ha sempre amato la fama ottenuta con la serie Magnum P.I. durante un recente episodio del podcast Where Everybody Knows Your Name condotto da Ted Danson.

La star del piccolo schermo si era reso conto che la serie cult degli anni '80 avrebbe ottenuto successo dopo aver girato solo alcuni episodi.

Tom ha quindi sottolineato che non apprezzava essere riconosciuto:

Non mi piaceva, principalmente per la mia famiglia e la mancanza di privacy.

Selleck ha provato a prendere le distanze dall'attenzione dei media acquistando un ranch e stando distante da Hollywood, ma questo non ha impedito che si diffondessero delle voci sulla sua vita privata:

Hanno iniziato a farmi delle domande nelle interviste a cui non volevo rispondere e su argomenti di cui non volevo parlare. Ho detto: 'Faresti meglio a trovare un modo e trovare una linea da seguire su ciò di cui parlerai'. Non ci sono sempre riuscito, ma è qualcosa che è cresciuto nel tempo e ancora non riesco a descriverlo bene.

Non era qualcosa che dovevo affrontare ogni giorno. E avevo un'adorabile casa nelle isole Hawai'i… Ed è stata la prima casa che potevo permettermi, apparteneva a un posto chiamato l'Outrigger Canoe Club, ed era di alcune persone del posto. Sapevano che ero un attore, ma all'epoca gli attori erano in sciopero e non potevamo iniziare le riprese dello show e cominciare è stato davvero grandioso. Stavo realmente vivendo la vita di Magnum.

Lavorare a Magnum P.I. ha però avuto dei lati positivi, come ha ricordato Tom: