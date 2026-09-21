Mamma, ho preso il morbillo, che fine ha fatto il protagonista? Oggi è irriconoscibile e fa tutt’altro
Nel 1997 aveva appena otto anni quando raccolse l'eredità di Macaulay Culkin. Poi, mentre il pubblico si chiedeva quale sarebbe stato il suo futuro a Hollywood, Alex D. Linz ha scelto una strada completamente diversa.
Per chi è cresciuto negli anni Novanta, il volto di Alex D. Linz è legato inevitabilmente a uno dei film natalizi più curiosi della saga di Mamma, ho perso l'aereo. In Mamma, ho preso il morbillo, titolo italiano di Home Alone 3, l'attore interpreta infatti Alex Pruitt, un bambino di otto anni costretto a difendere la propria casa da quattro pericolosi criminali. Il film del 1997 rappresentava una sorta di ripartenza per il franchise. Dopo i primi due capitoli con Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister, la storia introduceva un nuovo protagonista e una nuova famiglia. Una scelta che esponeva inevitabilmente il giovanissimo Linz al confronto con uno dei bambini-attori più celebri degli anni Novanta.
Un anno dopo arrivò la grande occasione: Mamma, ho preso il morbillo. Linz aveva soltanto otto anni quando diventò Alex Pruitt, il bambino che sfrutta intelligenza, inventiva e una quantità spropositata di trappole per mettere in difficoltà una banda di criminali.
C'è anche una curiosità legata proprio al titolo italiano. Alex non ha il morbillo: nella versione originale e nella storia è la varicella a costringerlo a rimanere a casa. Il riferimento al morbillo entra invece nella traduzione italiana del titolo. Dopo Home Alone 3, Linz non scomparve affatto dalle scene. Anzi, per diversi anni continuò a lavorare con una certa regolarità.
Tra i suoi lavori successivi figurano inoltre Avventura nello spazio, il film televisivo Disney Channel Miracolo a tutto campo, La banda del porno - Dilettanti allo sbaraglio! e Choose Connor. Ma proprio mentre sembrava avviato verso una normale carriera da attore adulto, Linz prese una decisione destinata a cambiare completamente il suo percorso.
L'ultima esperienza cinematografica di Linz risale al 2007, quando recitò in Choose Connor. Da allora non è più tornato stabilmente davanti alla macchina da presa. Non emerge, però, una storia fatta di scandali o di improvvisi problemi che abbiano interrotto la sua carriera. Il suo allontanamento da Hollywood appare piuttosto legato a una scelta personale e soprattutto agli studi. Dopo il liceo, Linz si iscrisse all'Università della California, Berkeley, dove studiò Scienza, Tecnologia e Società. Si è laureato nel 2011. Durante gli anni universitari non abbandonò completamente la dimensione dello spettacolo: partecipò infatti al gruppo di improvvisazione comica Jericho!, esperienza che gli permise di mantenere almeno in parte un rapporto con la recitazione.
Ma che cosa fa oggi Alex D. Linz? Qui che la storia di Alex D. Linz diventa particolarmente interessante. Le informazioni pubbliche disponibili negli ultimi anni lo collocano lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo gli studi, Linz ha lavorato in ambiti legati alla scienza, all'educazione, alla pianificazione e alla ricerca. Nel corso del tempo è stato associato anche al Watershed Conservation Authority di Los Angeles e a incarichi legati alla pianificazione urbana e alle politiche pubbliche. Fonti più recenti lo indicano inoltre come ricercatore legale nell'area di Los Angeles e come docente di scienze.