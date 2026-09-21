Mamma, ho preso il morbillo, che fine ha fatto il protagonista? Oggi è irriconoscibile e fa tutt’altro

Pubblicazione: 21 settembre alle 14:22

Per chi è cresciuto negli anni Novanta, il volto di Alex D. Linz è legato inevitabilmente a uno dei film natalizi più curiosi della saga di Mamma, ho perso l'aereo. In Mamma, ho preso il morbillo, titolo italiano di Home Alone 3, l'attore interpreta infatti Alex Pruitt, un bambino di otto anni costretto a difendere la propria casa da quattro pericolosi criminali. Il film del 1997 rappresentava una sorta di ripartenza per il franchise. Dopo i primi due capitoli con Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister, la storia introduceva un nuovo protagonista e una nuova famiglia. Una scelta che esponeva inevitabilmente il giovanissimo Linz al confronto con uno dei bambini-attori più celebri degli anni Novanta.

Eppure Alex D. Linz riuscì a costruirsi una carriera tutta sua. Solo che, a differenza di quanto molti avrebbero immaginato, quella carriera non sarebbe durata per tutta la vita. Nato il 3 gennaio 1989 a Santa Barbara, in California, la sua famiglia aveva già un forte legame: il padre Daniel era professore universitario, mentre la madre Deborah era avvocato. Linz cominciò a lavorare molto presto. Dopo le prime esperienze televisive, nel 1995 apparve in Febbre d'amore e partecipò a diversi programmi e serie americane. La vera occasione cinematografica arrivò però nel 1996 con Un giorno... per caso, commedia diretta da Michael Hoffman nella quale interpretava ilNel film recitava anche

Un anno dopo arrivò la grande occasione: Mamma, ho preso il morbillo. Linz aveva soltanto otto anni quando diventò Alex Pruitt, il bambino che sfrutta intelligenza, inventiva e una quantità spropositata di trappole per mettere in difficoltà una banda di criminali.

Locandina di Mamma ho preso il morbillo - Fonte: 20th Century Fox

C'è anche una curiosità legata proprio al titolo italiano. Alex non ha il morbillo: nella versione originale e nella storia è la varicella a costringerlo a rimanere a casa. Il riferimento al morbillo entra invece nella traduzione italiana del titolo. Dopo Home Alone 3, Linz non scomparve affatto dalle scene. Anzi, per diversi anni continuò a lavorare con una certa regolarità.

Nel 1999 arrivò un'altra esperienza particolarmente significativa: Linz prestò la voce al giovane Tarzan nel film d'animazione Disney Tarzan. Nello stesso periodo partecipò ad altri progetti cinematografici, tra cui Mamma mi sono persa il fratellino! e Bruno. Nel 2000 recitò in Bounce, mentre nel 2001 arrivò un altro ruolo da protagonista con Max Keeble alla riscossa, commedia Disney nella quale interpretava proprio Max. Parallelamentecomparendo anche in E.R. - Medici in prima linea e nella serie Providence.

Tra i suoi lavori successivi figurano inoltre Avventura nello spazio, il film televisivo Disney Channel Miracolo a tutto campo, La banda del porno - Dilettanti allo sbaraglio! e Choose Connor. Ma proprio mentre sembrava avviato verso una normale carriera da attore adulto, Linz prese una decisione destinata a cambiare completamente il suo percorso.

L'ultima esperienza cinematografica di Linz risale al 2007, quando recitò in Choose Connor. Da allora non è più tornato stabilmente davanti alla macchina da presa. Non emerge, però, una storia fatta di scandali o di improvvisi problemi che abbiano interrotto la sua carriera. Il suo allontanamento da Hollywood appare piuttosto legato a una scelta personale e soprattutto agli studi. Dopo il liceo, Linz si iscrisse all'Università della California, Berkeley, dove studiò Scienza, Tecnologia e Società. Si è laureato nel 2011. Durante gli anni universitari non abbandonò completamente la dimensione dello spettacolo: partecipò infatti al gruppo di improvvisazione comica Jericho!, esperienza che gli permise di mantenere almeno in parte un rapporto con la recitazione.

Successivamente proseguì la formazione alla UCLA, dove nel 2017 ottenne un master in Urban and Regional Planning, cioè in pianificazione urbana e regionale. È un percorso molto diverso da quello che il pubblico avrebbe potuto immaginare

Ma che cosa fa oggi Alex D. Linz? Qui che la storia di Alex D. Linz diventa particolarmente interessante. Le informazioni pubbliche disponibili negli ultimi anni lo collocano lontano dal mondo dello spettacolo. Dopo gli studi, Linz ha lavorato in ambiti legati alla scienza, all'educazione, alla pianificazione e alla ricerca. Nel corso del tempo è stato associato anche al Watershed Conservation Authority di Los Angeles e a incarichi legati alla pianificazione urbana e alle politiche pubbliche. Fonti più recenti lo indicano inoltre come ricercatore legale nell'area di Los Angeles e come docente di scienze.