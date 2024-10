Mamma mia 3: Amanda Seyfried condivide il sogno che spera di realizzare in un eventuale terzo film

Pubblicazione: 14 ottobre alle 14:00

Sono passati sei anni dall'uscita di Mamma Mia: Ci risiamo!, sequel del musical del 2008, e ancora si parla di un possibile terzo capitolo, pur non essendoci nessuna voce ufficiale. Alcuni membri del cast e produttori sono assolutamente disponibili all'idea di ritornare in Grecia e tra questi troviamo Amanda Seyfried. L'attrice però ha un desiderio in merito a un suo eventuale ritorno.

Afferma Seyfried:

Il mio sogno, in generale, è cantare Mamma Mia!, perché non l'ho mai fatto. Era la canzone di Meryl, e poi la canzone di Lily. Penso che Sophie meriti una possibilità perché è la mia canzone preferita. È anche la canzone preferita di mia figlia. È sempre stata la mia preferita... è per via dell'energia che c'è dietro, è un successo.

Fonte / EW

Nel primo film infatti era Meryl Streep a cantare la canzone e nel secondo capitolo Lily James, che interpretava lo stesso personaggio da giovane. Al termine di Mamma Mia: Ci risiamo Sophie (Seyfried), ricordiamo, ha una bambina, quindi per un eventuale terzo capitolo ci aspettiamo che finalmente tocchi a lei.