Manca poco alle Giornate Professionali del Cortometraggio (con una nuova partnership di rilievo)

Pubblicazione: 23 giugno alle 15:15

Nuove nuove per gli appassionati dei corti cinematografici. Mancano pochi giorni all'apertura delle Giornate Professionali del Cortometraggio, il nuovo appuntamento dedicato ai professionisti del cinema breve che prenderà il via il 25 giugno presso Palazzo Valentini a Roma. Per due giorni produttori, registi, distributori, festival, istituzioni, broadcaster, professionisti dell'audiovisivo e operatori del settore si incontreranno per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità del cortometraggio contemporaneo.

Giornate Professionali Cortometraggio - APIC

Le Giornate Professionali del Cortometraggio nascono con l'obiettivo di creare uno spazio permanente di dialogo, formazione, networking e sviluppo industriale, contribuendo al riconoscimento del cortometraggio come settore strategico dell'industria audiovisiva. Saranno giorni intensi che riuniranno il meglio dell'industria del cortometraggio italiano insieme a ospiti, esperti e rappresentanti del panorama internazionale, offrendo occasioni concrete di incontro, aggiornamento professionale e sviluppo di nuove collaborazioni.

Accanto al programma di panel e incontri, gli Speed Date rappresentano uno dei momenti chiave dell’evento: un’occasione informale ma altamente professionale per incontrare direttamente alcuni protagonisti dell’industria e avviare nuove sinergie produttive e progettuali. Tra i professionisti presenti figurano Alessandro Costantini (CinemaLive), Angelo D’Acunto (consulente bandi), Riccardo Papa (Cortocircuito), Alessandro Tartaglia Polcini (Own Air), Martina Borzillo (MOVI Production), Clelia Fasano (Rai), Emanuela Bruschi e Aurore Dupaquier (marketing e ufficio stampa) e l’avv. Ciro Serio (consulenza tax credit), a disposizione per confronti mirati con gli operatori accreditati.

Giornate Professionali Cortometraggio - APIC

Tra le novità di questa prima edizione figura anche l'avvio di una partnership internazionale tra, una delle principali organizzazioni professionali dedicate al cinema breve in Medio Oriente. L'accordo nasce con l'obiettivo di, promuovendo lo scambio di esperienze, la conoscenza reciproca dei rispettivi ecosistemi produttivi e nuove opportunità di collaborazione nel settore del cortometraggio. ISFA, fondata nel 2003, rappresentae riunisce centinaia di professionisti dell'audiovisivo, svolgendo un ruolo centrale nella promozione e nello sviluppo del cortometraggio a livello nazionale e internazionale.

“Da produttrice, avverto l'esigenza di un cambiamento di paradigma sia culturale che produttivo" dichiara Martina Borzillo, produttrice cinematografica e socia di MOVI Production. "Il cortometraggio è un'opera cinematografica a tutti gli effetti e non può essere considerato un semplice esercizio di stile o un prodotto minore. Si tratta di una forma espressiva autonoma, capace di raccontare storie intense con sintesi ed efficacia, che merita un pieno riconoscimento all'interno dell'industria cinematografica. Proprio da questa consapevolezza nascono le Giornate Professionali del Cortometraggio: un luogo di confronto e di crescita dedicato a un formato che costituisce una risorsa strategica per il presente e il futuro del cinema.”

A questa si aggiunge la dichiarazione di Alessandro Tartaglia Polcini, giornalista e produttore di Own Air, che sottolinea: “Le Giornate Professionali del Cortometraggio dimostrano che il corto non è un esercizio preparatorio né un passatempo per aspiranti registi. In un sistema che spesso lo celebra a parole e lo ignora nei fatti, questo appuntamento rappresenta uno dei pochi spazi, se non l’unico, in cui il cortometraggio viene finalmente trattato come cinema e non come un allegato”.

Con la loro prima edizione, le Giornate Professionali del Cortometraggio si propongono come un punto di riferimento per il settore, favorendo il dialogo tra professionisti, istituzioni e operatori nazionali e internazionali e contribuendo alla crescita di un comparto sempre più centrale nell'industria audiovisiva contemporanea.