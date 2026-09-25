Mancini e l’Italia in Nations League, poi F1, tennis e l'America's Cup: il lungo weekend dello Sport in TV

Pubblicazione: 25 settembre alle 09:00

Calcio, Formula 1 e tennis: sarà un altro fine settimana ricchissimo per lo sport, quello che andrà in scena il 26 e 27 settembre 2026, una vera manna per gli appassionati, con un week-end che in realtà si allunga già a oggi, venerdì 25 settembre 2026, grazie all’anticipo a sabato del Gran Premio dell’Azerbaijan per la F1. E dopo la colossale delusione dell’eliminazione dai Mondiali, torna anche la Nazionale in Nations League. Ecco, dunque, il dettaglio dei principali eventi sportivi del fine settimana, con le tv che li trasmetteranno.

L’Italia di Roberto Mancini debutta nella UEFA Nations League 2026/27 contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle 20:45. La partita è trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1, canale 1 del digitale terrestre, e in streaming su RaiPlay. Lunedì 28 settembre, poi, l’Italia sarà impegnata in Turchia contro la selezione allenata da Vincenzo Montella.

Dal calcio alla Formula 1 con le qualifiche del GP d’Azerbaijan; a Baku, infatti, si decide la griglia di partenza della prova del Mondiale, con orario di trasmissione alle 14:00 in diretta su Sky Sport F1, canale 207, e in streaming su NOW e Sky Go.

In questo venerdì spazio anche alla pallavolo maschile: a Milano si disputano le semifinali degli Europei, dove però gli azzurri sono stati eliminati dalla Finlandia che, proprio alle 17:00, affronterà la Francia. L'altra semifinale è alle 21:00 e opporrà Polonia e Slovenia. La competizione ha copertura in chiaro sulle reti Rai e RaiPlay, oltre a Sky Sport, NOW, DAZN ed EuroVolleyTV.

Per il tennis, invece, occhi puntati sulle, torneo per nazionali femminili, trasmessa in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky, oltre che in streaming su SuperTennis+. Le prime a sfidarsi sarannoa partire dalle ore

Ci sarà gloria anche per i campioni del tennis con la prima giornata della Laver Cup alla O2 Arena di Londra; a opporsi nel torneo di tennis a squadre maschile, nato nel 2017 da un'idea di Roger Federer, saranno Team Europe e Team World. Pur facendo parte del calendario ufficiale ATP, non assegna punti per il ranking mondiale, ma dà la possibilità di vedere sfidarsi stelle della racchetta come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. La prima sessione è alle 14:00 italiane, la seconda alle 20:00. Tutti i 12 match del torneo sono trasmessi in Italia su Sky Sport Tennis, canale 203, e in streaming su NOW.

Nuova giornata per i Mondiali di ciclismo a Montréal si corre la prova in linea Under 23 maschile, con partenza alle 16:00. Alle 19:15 tocca alle juniores. Le gare sono disponibili integralmente su Eurosport 1 e 2 attraverso HBO Max e discovery+, oltre che tramite DAZN, TIMVision e Prime Video Channels.

Sabato 26 settembre 2026

Alle 14:00, infine, si spiegano le vele anche in vista dell’: entrano infatti nel vivo le Regate Preliminari che si terranno nel Golfo difino a domenica 27 settembre. Si tratta di gare ufficiali di preparazione in cui i 9 team si sfidano su barche identiche e più piccole (gli AC40) per testare gli equipaggi in vista dell'evento principale del 2027. Ci saranno 8 regate di flotta e un duello finale la domenica; l’evento verrà trasmesso in; in diretta streaming sul canale Youtube dell’America’s Cup, Rai Play, Sky Go e NOW.

Il sabato dello sport in TV si apre con il tennis e la seconda semifinale della Billie Jean King Cup. Alle 11:00 italiane, a Shenzhen, si gioca la partita che mette in palio un posto nella finale e per l'Italia capitanata da Tathiana Garbin c'è l'Ucraina. La sfida è trasmessa in diretta su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky, oltre che in streaming su SuperTennis+.

Alle 13:00 spazio alla Formula 1 con il Gran Premio dell'Azerbaijan, insolitamente in programma di sabato perché il giorno successivo si celebra un’importante festa nazionale. Sul circuito cittadino di Baku si corre la gara del Mondiale, con diretta su Sky Sport F1, canale 207, e in streaming su NOW e Sky Go.

Dal motorsport alcon laArena di Londra e le due sessioni, alle 14:00 e alle 20:00 italiane. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis, canale 203, e in streaming su NOW.

Alle 15:00 è invece il momento dei Mondiali di ciclismo di Montréal. In programma c'è la prova in linea femminile Elite. La gara è trasmessa integralmente su Eurosport 1, disponibile attraverso HBO Max e discovery+, oltre che su DAZN, TIMVision e Prime Video Channels.

Il pomeriggio porta anche alla fase decisiva degli Europei di pallavolo maschile. Alle 17:00 è in programma la finale per il terzo posto, con le due squadre sconfitte nelle semifinali che si giocano la medaglia di bronzo. Diretta su Sky Sport Arena, canale 204, e in streaming su NOW. Gli Europei sono inoltre trasmessi dalle reti Rai. La giornata si chiude alle 21:00 con la finale che assegna il titolo continentale. Anche l'ultimo atto è trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, canale 204, e in streaming su NOW, oltre alla copertura garantita dalle reti Rai.

Domenica 27 settembre 2026

Alle 18:00 si gioca la, l’affronterà la; la partita, in programma allo Stadion Miejski di Łódź sarà trasmessa in diretta su Rai Sport canale 58 del digitale terrestre. Domani, sempre su Rai Sport, alle 18:00 la finalissima tra. In serata c'è spazio anche per la. Alle 20:45 Italia 1 trasmette in chiaro Inghilterra-Spagna, disponibile anche in streaming su Sportmediaset.it

La domenica dello sport in TV si apre con il tennis e con l'appuntamento più importante della Billie Jean King Cup. Alle 11:00 italiane, a Shenzhen, si gioca la finale che assegna il titolo mondiale a squadre. La gara è trasmessa in diretta su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky, oltre che in streaming su SuperTennis+.

Sempre per il tennis alla O2 Arena di Londra arriva la giornata conclusiva della Laver Cup dalle 13:00 italiane con il doppio, prima dei singolari decisivi per assegnare il trofeo tra Team Europe e Team World. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis, canale 203, e in streaming su NOW.

Alle 15:00 è invece il momento deidi Montréal. Si corre la gara più attesa: la, che chiuderà la rassegna e assegnerà la maglia arcobaleno più prestigiosa. La gara è trasmessa integralmente su Eurosport 1, disponibile attraverso HBO Max e discovery+, oltre che su DAZN, TIMVision e Prime Video Channels.

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