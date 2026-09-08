Mandrake, il finale spiegato: perché Mary ha ucciso quei bambini

Pubblicazione: 08 settembre alle 08:30

Mandrake è un film che non concede tregua allo spettatore. Diretto nel 2022 da Lynne Davison, al suo esordio nel lungometraggio, questo folk horror irlandese mescola superstizione rurale, crimine e mitologia antica in un racconto claustrofobico che lascia segni profondi. In onda su Rai 4, il film ha conquista gli appassionati del genere grazie a una narrazione che scava nel lato oscuro della tradizione folklorica, dove la razionalità vacilla di fronte a forze che non si possono spiegare.





La storia ruota attorno a Cathy Madden, interpretata con intensità da Deirdre Mullins,incaricata di seguire la riabilitazione di Mary Laidlaw, nota come Bloody Mary. Questa donna enigmatica, interpretata da Derbhle Crotty,. Ma c'è di più: nel villaggio, tutti la considerano una strega, una figura avvolta da leggende oscure e rituali pagani che risalgono a tempi immemorabili.. Mary ha poi ucciso l'uomo per vendetta, un atto brutale che l'ha condannata a due decenni di prigionia. Nonostante tutto,per monitorarne i movimenti.

Ma quando nella cittadina di Ballylee iniziano a sparire due bambini e un ragazzo di nome Duggan, i sospetti ricadono immediatamente su Bloody Mary. Cathy, inizialmente convinta dell'innocenza della donna, si ritrova trascinata in un'indagine non ufficiale che la costringe ad affrontare una realtà dove la linea tra superstizione e verità si dissolve progressivamente.





Man mano che la narrazione procede,. Nella casa di Mary si trovano segni evidenti di rituali satanici. La donna possiede inoltre la capacità di leggere nella mente delle persone, un talento che le permette di scoprire i segreti più intimi di Cathy: il divorzio, il figlio Luke, l'ex marito Jason che è un sergente.in tutta la sua atrocità., ma non per semplice follia omicida. Il suo scopo è legato alla mandragora, pianta mitologica usata nella stregoneria fin dall'antichità. Nel folklore, questa radice antropomorfa, che cresce sotto i patiboli dove sono stati impiccati i condannati, possiede poteri straordinari legati alla fertilità e alla magia nera., un'entità oscura che potrebbe curare suo figlio Thomas, affetto da una malattia mortale.

Quando Cathy raggiunge Mary per un confronto, viene sopraffatta dalla donna e da Thomas. I due la torturano, la incatenano e la trascinano nella foresta di muschio, un luogo primordiale dove le leggi della civiltà non hanno più alcun potere. L'obiettivo di Mary è creare un liquido simile al sangue dalla radice di mandragora, usando Cathy come strumento per questo rituale maledetto. La donna ha bisogno di qualcuno che possa sradicare la pianta, completando così il sacrificio necessario per salvare Thomas.





. Comprende finalmente di trovarsi di fronte a una strega autentica, una donna che ha effettivamente sacrificato il marito al diavolo e che ora intende fare lo stesso con lei. La fuga disperata dalla casa di Mary coincide con l'arrivo di Jason, l'ex marito di Cathy. Ma la situazione precipita quando Bill Rosewater, il capo di Cathy che nutre una pericolosa simpatia per lei, accoltella Jason. Si scopre così che anche Bill è caduto sotto l'influenza di Mary, diventando uno strumento della strega.Dopo un'illusione orchestrata da Mary, Jason viene ucciso dalla donna stessa. Cathy assiste impotente alla scena e fugge nella foresta, dove però Grace, l'attuale moglie di Jason, sta attraversando il bosco con il piccolo Luke. Thomas rapisce il bambino, ma Cathy riesce a salvare il figlio in extremis. Nel frattempo,Mary assiste alla morte del figlio, l'unica persona per cui aveva commesso quegli orrori indicibili.Mentre Cathy fugge con Luke, viene raggiunta dalla radice a forma di bambino, quella stessa mandragora per cui Mary ha compiuto i suoi sacrifici. Ma c'è un dettaglio ancora più perturbante: Mary ha costretto Cathy a bere il liquido di sangue estratto dalla radice, un elisir che dovrebbe migliorare la sua capacità riproduttiva, un problema che la donna ha sempre avuto. Questo significa che Cathy porta ora dentro di sé il seme del Male.