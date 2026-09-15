Marco Galeone e l'addio a La Ruota della Fortuna: “Stanco, volevo fare la mia musica: ecco la verità”

Pubblicazione: 15 settembre alle 09:18

Un fulmine a ciel sereno per i telespettatori della fascia preserale di Canale 5: Marco Galeone, voce e storico tastierista dei Fortuna Five, ha deciso di lasciare La Ruota della Fortuna dopo oltre 400 puntate. Una decisione inaspettata, arrivata nel momento di massimo successo del game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Ma cosa c'è davvero dietro questo addio? A spiegare i motivi di una scelta sofferta, ma necessaria è stato lo stesso musicista. Detentore della direzione musicale e degli arrangiamenti della resident band del programma, Galeone si è ritrovato ad affrontare un ritmo lavorativo travolgente.

Gestire tra i 50 e i 60 brani a settimana, tra jingle di gioco, stacchi e ingressi dei conduttori, richiedeva un impegno a tempo pieno che ha finito per prosciugare le sue energie creative., ha rivelato l'artista in una recente intervista rilasciata a Fanpage. L'incessante macchina televisiva, passata negli ultimi mesi da tre a cinque giorni di registrazione settimanali, non gli permetteva più di dedicarsi ai propri progetti personali, come la scrittura di brani inediti e il tour al fianco di Irene Grandi.

Nonostante la popolarità raggiunta sul piccolo schermo, l'esigenza di ritrovare la propria identità discografica ha avuto la meglio. Galeone ha sottolineato di conservare un affetto enorme per la squadra di lavoro e per Gerry Scotti, precisando che l'uscita è avvenuta in totale armonia sia con i colleghi della band sia con la produzione: “Amo La Ruota, ma non volevo che diventasse un'etichetta rigida. Ho avvertito la necessità di riprendere in mano la mia musica e la mia libertà artistica.”

L'uscita di scena non è stata dettata da screzi o clausole contrattuali restrittive, ma dalla pura volontà di rimettere al centro i propri sogni. Oggi Marco Galeone guarda avanti con serenità: è tornato a scrivere nuovi brani, a curare eventi privati e a pianificare la sua attività live. Dal canto suo, lo show di Canale 5 continua a girare. Per colmare il vuoto lasciato dal frontman, i Fortuna Five si riorganizzano e si rinnovano, accogliendo due nuovi volti- Alex Mandelli e Luca Algisi — e trasformandosi per l'occasione in una formazione a sei elementi. Un cambio di guardia che segna l'inizio di un nuovo capitolo sia per il celebre programma TV sia per la carriera del talentuoso musicista.