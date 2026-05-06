Mare fuori 6, anticipazioni episodi 3 e 4: Rosa è sconvolta, Carmela mente e in carcere c’è chi prepara la fuga
Doppio appuntamento su Rai2 con gli episodi della sesta stagione di Mare fuori: Rosa faccia a faccia con la persona che l'ha ferita.
Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, nuovo doppio appuntamento su Rai 2 con gli episodi della sesta stagione di Mare Fuori, la serie capace di imporsi come fenomeno pop anche fuori dalla TV, che racconta le storie dei ragazzi dell'immaginario Istituto Penale per Minorenni di Napoli, liberamente ispirato al carcere minorile di Nisida.Nel primo episodio, intitolato Il tempo della fiducia, parte integrante del racconto ruota attorno al nome della persona che ha tentato di uccidere Rosa Ricci, erede della famiglia legata alla camorra; un nome che in qualche modo sconvolge la ragazza, incredula davanti alla confessione di Tommaso. Mentre Sonia viene a sapere dal suo legale che dovrà rimanere in carcere almeno fino ai 25 anni, Lorenza, Federico e Samuele decidono di rapinare una farmacia, ma il colpo non andrà come sperato, degenerando in violenza.
Intanto, Pino scopre la gravidanza di Alina ed è entusiasta, al contrario di lei. Così, mentre Rosa deve fare i conti con la terribile verità legata all'amica Carmela, accusata di aver sparato, si sfoga con Annarella raccontandole che far parte della famiglia Ricci è stata solo fonte di dolore. Annarella, invece, rivive la sua infanzia difficile segnata solo dal bel rapporto con Sharon.Subito dopo, l'episodio intitolato Verità nascoste avrà come guest star il pugile Patrizio Oliva, amico di lunga data di Massimo (Carmine Recano), che arriva all'IPM e convince Diego, Sonia, Raffaele e Marta (Rebecca Mogavero) a partecipare a un torneo amichevole di boxe. Un momento felice che, però, rischia di trasformarsi nell’occasione perfetta per un’evasione dal carcere. A essere al centro della storia, ancora una volta, il caso di Rosa che affronta Carmela, ma che viene ancora manipolata da quest'ultima.
La quale scopre che Simone (Alfonso Capuozzo) è diventato il nuovo boss del clan Di Salvo, ribaltando gli equilibri interni. Nel frattempo, Marika (Carlotta Pinto) non rinuncia al sogno di diventare cantante nonostante la detenzione, così Beppe (Vincenzo Ferrera) organizza per lei un provino. Infine, Alina e Pino ritrovano un po' di serenità quando il ragazzo decide di sostenere la compagna qualsiasi scelta prenda. Alina decide quindi di tenere il bambino.
Mare Fuori 6 andrà in onda in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.20. Gli episodi della sesta stagione sono già tutti disponibili su Rai Play per la visione in streaming on demand.