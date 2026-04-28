Mare Fuori 6 in chiaro su Rai2: il calendario completo, dopo l’uscita su RaiPlay, e tutti i dettagli sulla serie

Pubblicazione: 28 aprile alle 10:48

La lunga attesa per il pubblico di Rai2 sta per terminare: dal 29 aprile 2026 gli episodi di Mare Fuori 6 saranno trasmessi in chiaro, dopo un primo rilascio in streaming su RaiPlay, in due tranche diverse, lo scorso marzo. Mare Fuori 6 va in onda fino al 3 giugno 2026, mentre tutti e 12 gli episodi sono già disponibili sulla piattaforma.

Rispetto alle stagioni precedenti, con un allungamento dei tempi tra la disponibilità in streaming e la messa in onda in chiaro. Tutto è iniziato, che poi è stata completata l'11 marzo 2026, con i restanti sei episodi. L'ultimo anello della catena è rappresentato dalladei dodici episodi distribuiti in sei serate da due episodi per ciascun appuntamento.

Nel dettaglio, il 29 aprile andranno in onda La legge del più forte e Una colpa da espiare. Il 6 maggio 2026, verranno trasmessi Il tempo della fiducia e Verità nascoste. Il 13 maggio 2026 sarà la volta di La materia dei sogni e Un attimo prima. Il 20 maggio 2026 andranno in onda La vita adulta e Una nuova vita. Il 27 maggio 2026 Rai2 trasmetterà Occhio per occhio e A ognuno il suo destino. Gran finale, il 3 giugno 2026, con L'inganno e Il prezzo del tradimento.

Mare Fuori - Rai Play

La scelta di dilazionare l'uscita tra piattaforma streaming e televisione tradizionale è una strategia ormai consolidata da parte della Rai, che vuole sfruttare fino in fondo entrambi spazi. Se RaiPlay è il territorio dei più giovani, abituati a vedere i contenuti on demand, Rai2 rappresenta il luogo di coloro che preferiscono il rituale della prima serata televisiva.

In questo caso, però,, con quasi sette settimane tra la diffusione in streaming completo e la chiusura della programmazione televisiva, lascia apertoche potrebbero rovinare l'esperienza di chi pazientemente ha aspettato la trasmissione in chiaro.

Di cosa parla Mare Fuori 6? Gli ingredienti della nuova stagione sono quelli che hanno portato al successo la serie, vale a dire amore, vendetta, desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. L'evento spartiacque è l'attentato a Rosa Ricci che darà il là a una serie di sviluppi che passeranno necessariamente anche dalla risoluzione della vicenda. Tra i personaggi più in primo piano c'è Sofia, la direttrice dell'Istituto, colpita a livello personale dalla fuga della figlia. Tra nuove relazioni e crisi c'è Dobermann (Salahudin Tijani Imrana) che vuole riconquistare Sonia (Elisa Tonelli) mentre il rapporto tra l'ispettore Massimo e Maria (Antonia Truppo) diventa più forte.

Una scena di Mare fuori 6 - Rai Play

Il cast di Mare Fuori 6 conferma molti dei volti storici della serie e introduce nuove entrate. Carmine Recano è ancora Massimo O'Comandante, Lucrezia Guidone veste di nuovo i panni di Sofia Durante, mentre Maria Esposito continua a dare vita al personaggio più riconoscibile della serie, quella Rosa Ricci la cui storia si è meritata anche un capitolo cinematografico a sé. Le new entry di questa stagione sono sei e portano linfa nuova nella narrazione: Romano Reggiani interpreta Stefano Stazi, Cartisia Somma, figlia dell'attore Sebastiano Somma, è Sharon, Carlotta Pinto interpreta invece Marika, mentre Greta De Rosa è Annarella.

Tra i nuovi volti spiccano anche Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea Bocelli nel ruolo di Stella e Joyce Huang che interpreta Mei Ling. Completano il cast Agostino Chiummariello come Gennaro e Tea Falco nei panni di Loredana Di Meo, mentre dietro la macchina da presa i registi Beniamino Catena e Francesca Amitrano. Per i fan, su RaiPlay c'è un altro regalo: sono già disponibili sulla piattaforma le Confessioni, contenuti speciali che approfondiscono i retroscena e i pensieri dei personaggi.