Maria, Angelina Jolie ricorda quando ha pianto alla prima lezione di canto: "Meglio della terapia"

Angelina Jolie ha interpretato Maria Callas nel dramma Maria, diretto da Pablo Larraín. Il film racconta gli ultimi giorni di vita della cantante d'opera prima della sua morte per infarto all'età di 53 anni, nel 1977.

Ricorda Jolie le sue prime lezioni di canto e le emozioni inaspettate che ha provato:

Sono entrata nella stanza con il pianoforte, e qualcuno ha detto: "Ok, vediamo a che punto sei" e mi sono emozionata moltissimo. Ho fatto un respiro profondo, ho emesso un suono e ho iniziato a piangere. Penso che tutti noi non ci rendiamo conto di quanto tratteniamo dentro il nostro corpo, di quanto portiamo con noi e di come questo influenzi il nostro suono, la nostra voce e la nostra capacità di emettere suoni.