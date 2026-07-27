Maria Grazia Cucinotta compie gli anni: cosa fa oggi l'attrice de Il postino e come è cambiata la sua carriera

Pubblicazione: 27 luglio alle 15:43

Il grande pubblico continua ad associarla al volto di Beatrice ne Il postino, il capolavoro diretto da Michael Radford che segnò anche l'ultimo, indimenticabile lavoro di Massimo Troisi, ma storia professionale di Maria Grazia Cucinotta è andata ben oltre quel successo. Oggi, 27 luglio 2026, l'attrice siciliana compie 58 anni e continua a essere una figura apprezzata nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Attrice, produttrice, conduttrice e impegnata nel sociale, negli anni ha saputo reinventarsi senza rinunciare alla propria identità.

La sua carriera racconta infatti il percorso di una donna che,, è riuscita a conquistare Hollywood, lavorando con grandi registi e costruendo una credibilità internazionale che pochi interpreti italiani possono vantare. Nata a Messina il 27 luglio 1968, Maria Grazia Cucinotta, lascia la Sicilia per cercare nuove opportunità nel Nord Italia. Prima di diventare attrice svolge diversi lavori e muove i primi passi nel settore della moda.

La svolta arriva nel 1987 grazie alla partecipazione a Miss Italia. Pur senza conquistare la corona, riesce ad attirare l'attenzione degli addetti ai lavori. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2022, ha ricordato quel viaggio dalla Sicilia con pochi bagagli e tanta determinazione, raccontando di aver affrontato il concorso con la speranza di cambiare il proprio destino.

Da quell'esperienza nasce l'occasione di entrare nel cast di Indietro tutta!, lo storico programma di Renzo Arbore. La stessa Cucinotta ha raccontato con ironia come il provino fosse stato tutt'altro che brillante: emozionata e inesperta, si definì addirittura incapace di fare qualsiasi cosa. Eppure proprio quella spontaneità, unita a una forte presenza scenica, convinse gli autori a darle fiducia.

Dopo alcune esperienze cinematografiche all'inizio degli anni Novanta, il momento decisivo arriva nel 1994 quandoQuel film diventa un autentico fenomeno mondiale, ricevendo numerose candidature agli Oscar e consacrando Maria Grazia Cucinotta anche fuori dall'Italia. Ancora oggi il personaggio di Beatrice rappresenta uno dei ruoli più iconici del cinema italiano contemporaneo.

Ripensando a quell'avventura, l'attrice ha raccontato più volte come il successo planetario sia stato accompagnato dal dolore per la scomparsa di Troisi: "L’Oscar, un successo planetario, giravo il mondo e sembrava di stare nello stesso Paese perché ovunque la gente è pazza di quel film, di quella storia, è pazza di te, ancora oggi mi chiamano Beatrice. Io sono partita da un film clamoroso e poi è stato difficile mantenere quel livello, rimanere a quell’altezza. Ma la vita è così. Io sono sempre stata una con i piedi per terra e il fatto che Massimo sia morto 12 ore dopo la fine del film mi ha ancor di più ben cementato i piedi. La vita è un attimo."

Maria Grazia Cucinotta e Ricky Memphis in Poveri noi - Fonte: Rai Cinema

Dopo il trionfo de Il postino, l'attrice riesce a costruire una carriera anche all'estero. Lavora negli Stati Uniti, compare nella celebre serie I Soprano e prende parte al film della saga di James Bond Il mondo non basta. Curiosamente avrebbe potuto ottenere un ruolo molto più importante proprio nel film con 007, ma la conoscenza non ancora perfetta dell'inglese la spinse la produzione a scegliere un'altra interprete per il personaggio principale. Negli stessi anni prende parte anche a produzioni hollywoodiane accanto ad attori del calibro di Woody Allen e Sharon Stone, consolidando una presenza internazionale rara per un'attrice italiana della sua generazione.

Tra gli episodi più curiosi della sua carriera c'è anche il rifiuto di una parte nel film L'avvocato del diavolo. Intervistata dal Corriere della Sera, ha spiegato di aver rinunciato nonostante il prestigio del progetto perché non si sentiva a proprio agio con le numerose scene di nudo previste dal copione: "Ero tentata, un film con Al Pacino e Keanu Reeves, no, dico, Keanu Reeves, che quando lo vedi ammutolisci . Pensavo: e quando mi ricapita? Però nel copione c’era un nudo continuo e io con questo seno gigante mi sarei sentita a disagio e avrei rovinato tutto" ha raccontato nel 2022 al Corriere.

Con il passare degli anni Maria Grazia Cucinotta decide di ampliare il proprio ruolo nel cinema. Dal 2005 si dedica sempre più alla produzione cinematografica, partecipando a progetti di respiro internazionale. Tra questi spicca All the Invisible Children, film collettivo diretto da alcuni dei più importanti registi del panorama mondiale, tra cui Spike Lee, Ridley Scott, Emir Kusturica e John Woo. Successivamente arriva anche l'esperienza dietro la macchina da presa con il cortometraggio Il maestro, che conferma la sua volontà di esplorare ogni aspetto della settima arte e non limitarsi esclusivamente alla recitazione.

Maria Grazia Cucinotta nel programma L'Ingrediente perfetto - Fonte: La 7

Negli ultimi anni il pubblico televisivo ha imparato a conoscerla anche in una veste diversa. Dal 2021 conduce su LA7 L'ingrediente perfetto, programma dedicato alla cucina, alle tradizioni gastronomiche e ai prodotti del territorio. La passione per i fornelli, come ha raccontato lei stessa, nasce in famiglia. In diverse occasioni ha ricordato che da bambina trascorreva molte ore in cucina insieme alla madre e alla sorella, imparando ricette e sapori della tradizione siciliana. Ancora oggi ama cucinare anche durante le pause sui set cinematografici, trasformando il cibo in un momento di condivisione con colleghi e amici.

Parallelamente continua a lavorare come produttrice, partecipa a eventi culturali e cinematografici e porta avanti il proprio impegno sociale attraverso l'associazione Vite senza paura, nata per sensibilizzare contro il bullismo, la violenza sulle donne e ogni forma di emarginazione. Diversamente da molti personaggi dello spettacolo, Maria Grazia Cucinotta ha sempre cercato di proteggere la propria dimensione familiare.

Dal 1995 è sposata con l'imprenditore e produttore Giulio Violati. Anche il loro primo incontro sembra uscito da una commedia romantica. Raccontando quell'episodio al Corriere della Sera, l'attrice ha ricordato come inizialmente non fosse rimasta affatto colpita da lui, salvo poi cambiare idea grazie alla sua ironia e alla sua capacità di farla sorridere. Dal loro matrimonio è nata nel 2001 la figlia Giulia.