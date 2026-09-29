Marina La Rosa: che titoli di studio ha e cosa fa oggi l’ex gieffina
Che titoli di studio ha Marina La Rosa e cosa fa oggi? Dalla prima storica edizione del Grande Fratello alla laurea, ecco la nuova vita della celebre gieffina tra tv e professione.
Marina La Rosa, uno dei volti più iconici e indimenticabili della storia della televisione italiana, continua ad attirare l'attenzione del pubblico e dei fan. Diventata famosa nel 2000 come una delle protagoniste della primissima e storica edizione del Grande Fratello, dove si guadagnò il celebre soprannome di "gatta morta" legato anche al legame mediatico con il compianto Pietro Taricone, la showgirl ha saputo reinventarsi radicalmente nel corso degli anni, alternando la carriera nel mondo dello spettacolo a un percorso di formazione accademica molto rigoroso.
Negli anni successivi, in particolar modo dopo la maternità e una profonda fase di riconsiderazione della propria vita personale e professionale, Marina ha deciso di rimettersi seriamente sui libri. Questa scelta l'ha portata a conseguire la laurea in Psicologia, un traguardo importante a cui è seguita l'iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio.
Un percorso descritto da lei stessa come una sorta di "analisi al contrario", utile a superare le fragilità del passato e a trasformarsi in una professionista della salute mentale, senza però recidere del tutto i legami con il piccolo schermo (tra partecipazioni a L'Isola dei Famosi, La Talpa e il ritorno nel mondo dei reality). Oggi la La Rosa unisce sapientemente la passione per la comunicazione al lavoro clinico, confermandosi un personaggio sfaccettato e lontano dagli stereotipi degli esordi.