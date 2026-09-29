Marina La Rosa: che titoli di studio ha e cosa fa oggi l’ex gieffina

Pubblicazione: 29 settembre alle 14:28

Marina La Rosa, uno dei volti più iconici e indimenticabili della storia della televisione italiana, continua ad attirare l'attenzione del pubblico e dei fan. Diventata famosa nel 2000 come una delle protagoniste della primissima e storica edizione del Grande Fratello, dove si guadagnò il celebre soprannome di "gatta morta" legato anche al legame mediatico con il compianto Pietro Taricone, la showgirl ha saputo reinventarsi radicalmente nel corso degli anni, alternando la carriera nel mondo dello spettacolo a un percorso di formazione accademica molto rigoroso.

Nata a Messina il 21 gennaio 1977, dopo aver completato le scuole dell'obbligo, si è iscritta al Liceo Linguistico della sua città natale, conseguendo il diploma di maturità. Inizialmente orientata verso il mondo economico, si era iscritta alla facoltà di Economia, ma l'improvviso e travolgente successol'ha portata a intraprendere ben presto la strada dello spettacolo, della recitazione (studiando con Beatrice Bracco e lavorando a teatro e in soap opera come Un posto al sole) e della conduzione.

Negli anni successivi, in particolar modo dopo la maternità e una profonda fase di riconsiderazione della propria vita personale e professionale, Marina ha deciso di rimettersi seriamente sui libri. Questa scelta l'ha portata a conseguire la laurea in Psicologia, un traguardo importante a cui è seguita l'iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio.

Un percorso descritto da lei stessa come una sorta di "analisi al contrario", utile a superare le fragilità del passato e a trasformarsi in una professionista della salute mentale, senza però recidere del tutto i legami con il piccolo schermo (tra partecipazioni a L'Isola dei Famosi, La Talpa e il ritorno nel mondo dei reality). Oggi la La Rosa unisce sapientemente la passione per la comunicazione al lavoro clinico, confermandosi un personaggio sfaccettato e lontano dagli stereotipi degli esordi.