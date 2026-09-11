Marina La Rosa dal primo Grande Fratello al Vip: perché fu chiamata “gatta morta” e cosa fa oggi
Ventisei anni dopo il suo ingresso nella prima storica edizione del reality, Marina La Rosa torna nella Casa da concorrente. Ma chi è davvero la donna che nel 2000 conquistò il pubblico con il suo atteggiamento provocatorio e si guadagnò il celebre soprannome di “gatta morta”?
Tra i personaggi televisivi che il pubblico associa immediatamente a un'epoca, c'è sicuramente Marina La Rosa. Il suo nome è legato indissolubilmente alla prima edizione italiana del Grande Fratello, quella del 2000 che trasformò un gruppo di perfetti sconosciuti in protagonisti della televisione italiana. Oggi, però, Marina La Rosa non è più la ragazza di 23 anni che entrò nella Casa di Cinecittà davanti alle telecamere di Daria Bignardi. A 49 anni torna a varcare la Porta Rossa per affrontare nuove dinamiche, nomination, convivenza forzata e soprattutto il giudizio del pubblico.
Marina si distingue immediatamente per il suo carattere, la sicurezza con cui mostrava la propria femminilità e un atteggiamento seduttivo che diventa uno degli elementi più discussi della prima edizione. La sua esperienza nella Casa dura 72 giorni. Il 23 novembre 2000 viene eliminata con l'83% dei voti contrari, mentre la vittoria finale va a Cristina Plevani. Ma, nonostante l'eliminazione, Marina è ormai diventata un personaggio.
È proprio durante il primo Grande Fratello che nasce l'etichetta destinata a seguirla per anni: “gatta morta”. Il soprannome nasce dal modo in cui Marina gestiva la propria presenza nella Casa. Il suo atteggiamento apparentemente tranquillo, unito a una certa capacità di provocare e attirare l'attenzione, alimentava una percezione precisa: quella di una donna che riesce a sedurre senza esporsi mai completamente.
Dopo il successo del reality, Marina viene coinvolta in numerose ospitate televisive e realizza anche un calendario per la rivista Max. Ma anziché trasformare immediatamente la popolarità in una presenza televisiva permanente, decide di allontanarsi per un periodo dai riflettori. Nel 2001 comincia a studiare recitazione. Il percorso la porta successivamente a lavorare in televisione, con apparizioni in produzioni come Beautiful, Carabinieri e Un posto al sole, dove interpreta Flavia Fattori. Non si limita però al piccolo schermo. Nel corso degli anni si dedica soprattutto al teatro, affrontando ruoli e spettacoli molto diversi dall'immagine sexy e provocatoria che il pubblico aveva conosciuto al Grande Fratello.
Dopo una presenza televisiva sempre più selettiva, nel 2019 arriva un'altra svolta: partecipa alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi e riesce ad arrivare fino alla finale. Il pubblico la premia con il secondo posto, con il 39% dei voti. Negli anni successivi continua a comparire in televisione, anche come opinionista. Nel 2024 entra inoltre nel cast de La Talpa, arrivando fino alla finale e concludendo l'esperienza al quarto posto. Nello stesso periodo diventa una presenza ricorrente nel programma di attualità È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer.