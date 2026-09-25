Marina La Rosa torna nella Casa dopo 26 anni e si commuove ricordando Pietro Taricone: “La gente piangeva”

Pubblicazione: 25 settembre alle 08:45

Sono passati 26 anni, ma è bastato tornare nella Casa dove tutto era cominciato perché alcuni ricordi tornassero a galla con una forza sorprendente. Marina La Rosa si è commossa parlando di Pietro Taricone al Grande Fratello Vip, durante una lunga conversazione con Simone Annicchiarico che inevitabilmente l'ha riportata alla storica prima edizione del reality. Era il 2000 quando Marina e Pietro entrarono da perfetti sconosciuti in quello che allora rappresentava un esperimento televisivo completamente nuovo per l'Italia. Ne uscirono pochi mesi dopo come due dei personaggi più famosi del Paese.

si trova nuovamente tra quelle mura e, parlando di ciò che accadde dopo, non è riuscita a trattenere le lacrime. A tirare fuori il nome di. Il concorrente ha raccontato di essere rimasto particolarmente colpito dalla sua figura nonostante all'epoca non fosse un grande spettatore del. Marina ha quindi ricordato il carattere di Taricone e soprattutto l'incredibile rapporto che era riuscito a costruire con il pubblico.

“La gente mi fermava per strada, quando è morto, e piangeva”, ha raccontato Marina. A impressionarla ancora oggi è il fatto che a commuoversi fossero persone che Pietro non lo avevano mai conosciuto personalmente, ma che dopo mesi trascorsi a osservarlo nella Casa avevano sviluppato nei suoi confronti un affetto autentico. È proprio a quel punto che Marina non è riuscita a nascondere l'emozione. La Rosa ha ricordato quanto la morte di Taricone fosse stata improvvisa, soffermandosi anche sul fatto che l'attore fosse diventato padre e avesse una bambina ancora piccola.

marina che si commuove parlando di pietro taricone eeee mi awordo pic.twitter.com/0N5Co6Vbd4 — sara💚🍏 (@senzariservaa) September 23, 2026

Pietro Taricone morì il 29 giugno 2010, a soli 35 anni, in seguito alle conseguenze di un incidente avvenuto durante un lancio con il paracadute a Terni. Dalla relazione con Kasia Smutniak era nata nel 2004 la figlia Sophie. Proprio parlando di Kasia, Marina ha raccontato di sapere che l'attrice stava lavorando a un progetto legato alla memoria di Pietro e alla fondazione nata in suo ricordo. Nel luglio scorso erano state diffuse le prime immagini del progetto cinematografico di Smutniak, costruito anche attraverso il punto di vista della figlia Sophie.

Ma il ricordo diha permesso a Marina di tornare anche su ciò che significò davvero partecipare alla prima edizione del Grande Fratello. Un'esperienza impossibile da paragonare a quella dei concorrenti di oggi, semplicemente perché nessuno di loro poteva immaginare. “Fu un'esperienza assurda, siamo usciti ed eravamo altre persone”, ha ricordato.ha spiegato che all'epoca non riusciva neppure a comprendereo perché il pubblico fosse così coinvolto nelle loro vite. Il Grande Fratello aveva trasformato un gruppo di ragazzi sconosciuti nei protagonisti di un fenomeno televisivo senza precedenti.

E naturalmente c'era anche quella storia che milioni di spettatori seguivano ogni giorno. Pietro Taricone e Cristina Plevani si erano avvicinati all'interno della Casa e Cristina, come ha ricordato la stessa Marina, era molto innamorata di lui. La vicinanza tra Marina e Pietro finì così per trasformare La Rosa, agli occhi di una parte del pubblico, nella donna che si stava mettendo in mezzo alla coppia. Un ruolo televisivo che le sarebbe rimasto addosso per anni, insieme al celebre soprannome di “gatta morta”. Ma dietro quello che all'epoca veniva raccontato soprattutto come un triangolo sentimentale, tra Marina e Pietro nacque anche un rapporto molto più profondo destinato a continuare fuori dal programma.

Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Pochi giorni prima di rientrare al Grande Fratello, Marina aveva infatti raccontato al Corriere che Taricone non le piaceva particolarmente dal punto di vista fisico e che nella Casa lui aveva manifestato un interesse nei suoi confronti. Fu soprattutto dopo il reality, però, che i due diventarono molto amici. La Rosa lo ha descritto come una persona molto più profonda di quanto lasciasse intuire l'immagine da “tutto muscoli” che lo aveva reso celebre.

Entrambi, del resto, si erano ritrovati improvvisamente travolti dalla stessa enorme popolarità e avevano finito per sostenersi a vicenda mentre cercavano di capire cosa stesse succedendo alle loro vite. Forse è anche per questo che il ricordo emerso oggi nella Casa è apparso così distante dalla semplice nostalgia televisiva.è tornata nello stesso programma che nel 2000 cambiò per sempre, ma questa volta uno dei protagonisti più importanti di quella storia non può essere lì con lei. E a distanza di 26 anni,, sono bastati il suo nome e il ricordo delle persone che piangevano per strada per riportare Marina indietro a tutto ciò che era successo allora.