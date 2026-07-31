Mario Martone e Toni Servillo di nuovo insieme: il set di Scherzetto emoziona Napoli

Pubblicazione: 31 luglio alle 10:12

Dopo una lunga storia artistica fatta di film diventati punti di riferimento del cinema italiano, Mario Martone e Toni Servillo tornano a lavorare fianco a fianco. Questa volta lo fanno con Scherzetto, il nuovo progetto cinematografico tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, le cui riprese stanno trasformando alcune zone di Napoli in un grande set a cielo aperto. La presenza della troupe non è passata inosservata e ha immediatamente acceso la curiosità di residenti e appassionati di cinema. L'attesa è comprensibile.

Quella tra Martone e Servillo è una delle collaborazioni più importanti del panorama cinematografico italiano. Dai primi lavori fino ai successi più recenti,con uno stile raffinato, intenso e profondamente umano. Con Scherzetto, i due artisti inaugurano un nuovo capitolo che promette di sorprendere ancora una volta il pubblico. Il film porta sul grande schermo la storia di

La sua quotidianità viene sconvolta dall'arrivo del vivace nipote Mario, un bambino di appena cinque anni che finirà per mettere in discussione certezze, fragilità e paure del protagonista. Quello che inizialmente sembra un semplice confronto tra generazioni si trasforma progressivamente in un racconto sospeso tra ironia, tensione psicologica e atmosfere quasi misteriose. Accanto a Servillo troviamo il piccolo Lorenzo Perrotta nel ruolo del nipote, mentre il cast comprende anche Serena Rossi, Leonardo Lidi, Gianluca Di Gennaro e Giovanni Ludeno.

La sceneggiatura è firmata da Mario Martone insieme a Ippolita Di Majo, mantenendo intatto lo spirito del romanzo di Starnone ma adattandolo a un linguaggio cinematografico ricco di suggestioni visive.ma diventa un vero e proprio personaggio del film. Non è un caso che Martone abbia scelto luoghi profondamente legati alla storia dello scrittore Domenico Starnone, cercando autenticità e memoria in ogni inquadratura. La città torna così protagonista di un racconto intimo, capace di unire emozione e realismo in una dimensione fortemente evocativa.

Le immagini provenienti dal set stanno già alimentando l'entusiasmo sui social, dove molti curiosi hanno immortalato Toni Servillo durante le riprese. L'atmosfera che circonda il progetto lascia intuire un'opera diversa dal consueto, in equilibrio tra commedia, dramma familiare e racconto psicologico, elementi che da sempre caratterizzano il cinema di Martone. L'interesse cresce anche perché Scherzetto rappresenta la settima collaborazione tra il regista e l'attore, un traguardo che conferma la forza di un'intesa artistica costruita in oltre trent'anni di cinema.

Ogni loro nuovo film diventa inevitabilmente un evento, capace di attirare l'attenzione degli spettatori italiani e degli appassionati di cinema d'autore anche all'estero. Se le prime impressioni saranno confermate, Scherzetto potrebbe rivelarsi uno dei titoli italiani più attesi della prossima stagione cinematografica, grazie a una storia intensa, un cast di altissimo livello e alla capacità di raccontare emozioni universali partendo dalle strade e dalle anime di Napoli.