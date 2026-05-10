Mark Addy, re Robert Baratheon di Il trono di spade, guida un nuovo film natalizio dark (con un cast stellare)

Pubblicazione: 10 maggio alle 11:00

Mark Addy sta per tornare sul grande schermo con un progetto che promette di ribaltare tutte le convenzioni del cinema natalizio. L'attore britannico, indimenticabile Re Robert Baratheon nella prima stagione di Il torno di spade e recentemente visto in Dune: Prophecy nel ruolo di Evgeny Harkonnen, sarà il protagonista di First Christmas, una commedia dark che esplora le connessioni umane durante il periodo più emotivamente carico dell'anno.



Accanto ad Addy ci saranno Russell Tovey, noto per il suo lavoro in serie come Years and Years e Looking, ed Eleanor Tomlinson, amata dal pubblico per il ruolo di Demelza in Poldark. Un trio di talenti britannici che raramente si è visto insieme, riunito per dare vita a una visione natalizia decisamente lontana dai cliché della Hallmark.



La regia è affidata a Keith Wilhelm Kopp, che firma il progetto insieme allo sceneggiatore Laurence Guy. Il duo ha già dimostrato il proprio valore con Translations, il loro film d'esordio premiato in diversi festival internazionali. Per First Christmas, Kopp e Guy descrivono la loro opera come "un'esplorazione darkly comic delle connessioni umane durante un periodo di aspettative elevate e intensità emotiva". Una dichiarazione d'intenti che lascia intravedere un approccio tutt'altro che convenzionale alle festività natalizie.

Il progetto verrà presentato al prossimo Cannes Film Market, dove i produttori cercheranno di assicurarsi i finanziamenti necessari per avviare le riprese nel primo autunno del 2026. Il mercato francese rappresenta da sempre il punto d'incontro ideale per progetti ambiziosi che cercano distributori internazionali disposti a scommettere su opere fuori dagli schemi.



L'idea di una commedia natalizia "dark" non è nuova nel panorama cinematografico internazionale. Film come Bad Santa o Rare Exports hanno dimostrato che il pubblico è pronto ad abbracciare visioni alternative delle festività, lontane dal rassicurante tepore delle produzioni tradizionali. Ciò che rende First Christmas particolarmente interessante è il focus dichiarato sulle connessioni umane in un momento di "aspettative elevate e intensità emotiva".



Il Natale è infatti un periodo paradossale: promette gioia e riunione, ma spesso amplifica solitudini, tensioni familiari e pressioni sociali. Esplorare questo lato nascosto delle festività attraverso la lente della dark comedy potrebbe offrire uno specchio più onesto di quanto non facciano i film natalizi mainstream, che tendono a dipingere un quadro inevitabilmente idealizzato.