Mark Gatiss nella serie che unisce Agatha Christie e Sherlock, tra libri antichi, segreti sepolti e delitti
Mark Gatiss interpreta il detective Gabriel Book nella Londra del 1946. Misteri che ricordano quelli di Sherlock Holmes.
Quasi dieci anni dopo il controverso finale di Sherlock, Mark Gatiss torna a conquistare gli appassionati di gialli con una nuova creatura tutta sua. Non più interprete o co-creatore, questa volta Gatiss è protagonista assoluto: autore, produttore e volto di Gabriel Book, l'antiquario detective che sta facendo impazzire critica e pubblico. La serie, nata dall'amore viscerale di Gatiss per i gialli dell'età d'oro e in particolare per l'universo di Agatha Christie, trasporta gli spettatori nella Londra del 1946. Una città ferita, ancora coperta di macerie e segnata dal trauma della Seconda Guerra Mondiale, dove i londinesi tentano faticosamente di ricostruire non solo edifici, ma anche vite e speranze.
La struttura narrativa di Bookish è classica ma efficace. Ogni stagione presenta tre misteri separati distribuiti su sei episodi, ognuno autoconclusivo ma legato da un filo narrativo più profondo: lo sviluppo dei personaggi. Se la prima stagione ha introdotto il complicato matrimonio lavanda tra Book e Trottie e la tormentata storia tra Book e Jack, il nuovo dipendente ex-carcerato interpretato da Connor Finch, la seconda promette di espandere significativamente l'orizzonte geografico ed emotivo della serie. I nuovi casi portano Book ben oltre la sua accogliente strada londinese. Gli spettatori assisteranno a sedute spiritiche, incontreranno presunti non-morti, esploreranno eleganti sartorie, inseguiranno figure nell'ombra e seguiranno le tracce di un ladro di libri.
Questa struttura episodica rappresenta il vero punto di forza per la longevità di Bookish. A differenza di serie con archi narrativi seriali complessi, ogni mistero può funzionare autonomamente, permettendo alla serie di continuare potenzialmente all'infinito. Gabriel Book è essenzialmente una fusione tra Sherlock Holmes e il Benoit Blanc di Daniel Craig: finché a Londra si commetteranno omicidi, e finché l'ispettore Bliss avrà bisogno dell'expertise unica di Book, la serie potrà prosperare. La Londra del dopoguerra, con le sue strade tortuose e gli angoli oscuri creati dalle bombe, offre infinite possibilità narrative.