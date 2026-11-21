Pubblicazione: 21 novembre alle 21:00

Quasi dieci anni dopo il controverso finale di Sherlock, Mark Gatiss torna a conquistare gli appassionati di gialli con una nuova creatura tutta sua. Non più interprete o co-creatore, questa volta Gatiss è protagonista assoluto: autore, produttore e volto di Gabriel Book, l'antiquario detective che sta facendo impazzire critica e pubblico. La serie, nata dall'amore viscerale di Gatiss per i gialli dell'età d'oro e in particolare per l'universo di Agatha Christie, trasporta gli spettatori nella Londra del 1946. Una città ferita, ancora coperta di macerie e segnata dal trauma della Seconda Guerra Mondiale, dove i londinesi tentano faticosamente di ricostruire non solo edifici, ma anche vite e speranze.

È in questo scenario di rinascita e ombre che si muove Gabriel Book, libraio antiquario con un talento particolare: risolvere i crimini più intricati che Scotland Yard fatica a decifrare.. Armato di una misteriosa lettera firmata da Winston Churchill che gli garantisce accesso illimitato alle indagini di polizia (un divertente richiamo a Doctor Who), questo investigatore dilettante vanta una conoscenza enciclopedica della letteratura inglese e internazionale, costretto a nascondere la propria identità in un matrimonio di facciata con Trottie, interpretata da Polly Walker.La struttura narrativa di Bookish è classica ma efficace.ognuno autoconclusivo ma legato da un filo narrativo più profondo: lo sviluppo dei personaggi. Se la prima stagione ha introdotto il complicato matrimonio lavanda tra Book e Trottie e la tormentata storia tra Book e Jack, il nuovo dipendente ex-carcerato interpretato da Connor Finch, la seconda promette di espandere significativamente l'orizzonte geografico ed emotivo della serie.. Gli spettatori assisteranno a sedute spiritiche, incontreranno presunti non-morti, esploreranno eleganti sartorie, inseguiranno figure nell'ombra e seguiranno le tracce di un ladro di libri.

Questa struttura episodica rappresenta il vero punto di forza per la longevità di Bookish. A differenza di serie con archi narrativi seriali complessi, ogni mistero può funzionare autonomamente, permettendo alla serie di continuare potenzialmente all'infinito. Gabriel Book è essenzialmente una fusione tra Sherlock Holmes e il Benoit Blanc di Daniel Craig: finché a Londra si commetteranno omicidi, e finché l'ispettore Bliss avrà bisogno dell'expertise unica di Book, la serie potrà prosperare. La Londra del dopoguerra, con le sue strade tortuose e gli angoli oscuri creati dalle bombe, offre infinite possibilità narrative.

Se Gatiss e il suo team decidessero di proseguire cronologicamente, la serie potrebbe facilmente attraversare gli anni Cinquanta, seguendo l'evoluzione della città e della società britannica attraverso gli occhi acuti e compassionevoli di Gabriel Book. Per chi ha amato Sherlock ma ha sempre sognato un detective meno irascibile e più umano, o per chi semplicemente cerca un giallo raffinato ambientato in un periodo storico affascinante,