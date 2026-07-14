Marvel al lavoro su un nuovo film dopo Avengers (è legato ai Guardiani della Galassia)

Pubblicazione: 14 luglio alle 13:25

Dopo settimane di rumor che circolavano negli ambienti più insider di Hollywood, ora è ufficiale: Michael Waldron sta sviluppando un film su Nova per i Marvel Studios. La notizia, confermata da fonti vicine al progetto, segna una svolta significativa per un personaggio che da anni rappresenta una delle grandi assenze nell'universo cinematografico Marvel, nonostante la sua importanza nei fumetti e i suoi collegamenti con eventi già raccontati sul grande schermo.

Nova - Marvel Comics

Il progetto si trova, ma Waldron è già stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura con l'obiettivo, se tutto procederà secondo i piani, di dirigere personalmente il film. Un dettaglio non da poco: lo sceneggiatore e showrunner di Loki potrebbe così fare il salto definitivo verso la regia cinematografica nel franchise che ha contribuito a plasmare negli ultimi anni.

Ma chi è davvero Nova e perché questo personaggio merita un posto nel Marvel Cinematic Universe? Apparso per la prima volta in un numero del 1976 di Super Adventures, Nova è un membro del Nova Corps, la forza di polizia intergalattica che i fan dell'MCU hanno già incontrato in Guardiani della Galassia. Grazie ai suoi poteri, Nova possiede forza sovrumana, capacità di volare e un'incredibile resistenza ai danni fisici. Un arsenale di abilità che lo rende uno dei personaggi più potenti dell'universo Marvel.

Loki - Disney

La strada verso il grande schermo per Nova è stata tutt'altro che lineare. Marvel Studios avevail fumetto come, con Sabir Pirzada incaricato di scrivere la sceneggiatura. Quel progetto, probabilmente nell'ambito della riorganizzazione dei contenuti televisivi Marvel che ha visto diversi show cancellati o rimandati. La decisione dirappresenta quindi, suggerendo che lo studio veda nel personaggio

Michael Waldron non è certo un nome qualunque nell'ecosistema Marvel e Disney. Il suo legame con la Casa delle Idee risale alla sceneggiatura di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel che ha diviso critica e pubblico ma che ha incassato oltre 950 milioni di dollari al botteghino mondiale. Ancora più importante è stato il suo ruolo come showrunner di Loki, una delle serie Marvel più apprezzate e celebrate, capace di espandere l'MCU in direzioni narrative complesse e ambiziose. Il suo talento si estende però ben oltre l'universo dei supereroi. Waldron ha creato e prodotto esecutivamente Heels, il dramma sul wrestling per Starz con Stephen Amell e Alexander Ludwig, e recentemente ha concluso le riprese della seconda stagione di Chad Powers, la serie comedy di Hulu con Glen Powell che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico.

Marvel Studios e i rappresentanti di Waldron non hanno rilasciato commenti ufficiali, mantenendo il consueto riserbo sui progetti in fase embrionale. Non esistono ancora tempistiche di produzione o finestre di uscita, ma considerando i tempi di sviluppo tipici dei film Marvel, difficilmente Nova arriverà nelle sale prima del 2028. Quello che è certo è che il Marvel Cinematic Universe continua a espandersi in direzioni inaspettate, pescando da un catalogo di personaggi vastissimo e spesso sottovalutato. Nova potrebbe essere la prossima scommessa vincente, o l'ennesimo esperimento che divide il pubblico. Con Michael Waldron al timone, almeno una cosa è garantita: non sarà banale.