Maschi Veri 2 ha finalmente una data: Netflix svela quando esce e le grandi novità nel cast

Pubblicazione: 30 agosto alle 08:45

Netflix ha finalmente alzato il sipario sulla seconda stagione di Maschi Veri. Dopo aver confermato il ritorno della comedy italiana già lo scorso anno, la piattaforma ha pubblicato il primo trailer ufficiale dei nuovi episodi e soprattutto ha fissato la data da segnare sul calendario: Maschi Veri 2 arriverà su Netflix il 7 ottobre 2026. Al centro della storia ci saranno ancora una volta Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, rispettivamente nei panni di Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi.

Quattro amici sulla quarantina che, uno dopo l'altro, molti dei punti fermi sui quali avevano costruito la propria idea di essere uomini. La serie, r, aveva debuttato suraccontando proprio lo scontro tra quattro uomini cresciuti secondo un modello tradizionale di mascolinità e un mondo che nel frattempo è cambiato intorno a loro. Lavoro, relazioni (anche intime) e famiglia diventavano così il terreno sul quale mettere alla prova convinzioni che fino a quel momento sembravano quasi intoccabili.

Nella seconda stagione Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi sembrano convinti di aver fatto qualche passo avanti. Netflix li presenta infatti come uomini che ormai si considerano "decostruiti dalla mascolinità tossica". Peccato che aver imparato la lezione a parole non significhi necessariamente essere diventati capaci di metterla in pratica. I quattro continueranno quindi a cercare un nuovo equilibrio nelle rispettive vite, mentre le loro situazioni sentimentali saranno profondamente cambiate rispetto a dove le avevamo lasciate.

Netflix anticipa infatti che ritroveremo le quattro coppie praticamente all'opposto rispetto alla conclusione della prima stagione. Una cosa, però, sembra essere rimasta intatta: l'amicizia tra i protagonisti, che nonostante tutto sarà ancora più forte. A tornare insieme ai quattro protagonisti saranno Thony nel ruolo di Tiziana, Sarah Felberbaum come Ilenia, Laura Adriani nei panni di Daniela, Alice Lupparelli come Emma, Nicole Grimaudo nel ruolo di Federica e Davide Iacopini come Eugenio. Ma la seconda stagione allargherà parecchio il gruppo.

Maschi Veri, fonte: Netflix

Tra le new entry troviamonei panni di Simona,in quelli di Paola,come Giordano,nel ruolo di Augusto ecome Tecla. Cinque nuovi personaggi destinati a inserirsi nelle già complicate dinamiche personali e sentimentali dei protagonisti. Il trailer sembra confermare chenon abbia intenzione di abbandonare la formula che aveva caratterizzato la prima stagione. La commedia continuerà a essere lo strumento attraverso cui raccontare insicurezze, gelosie, relazioni, sesso e soprattutto il tentativo dei quattro amici di adattarsi a regole che non sono più quelle con cui sono cresciuti.

La differenza è che questa volta Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi partono dalla convinzione di essere cambiati. Ed è probabilmente proprio qui che nasceranno buona parte dei nuovi problemi: considerarsi uomini diversi è molto più semplice che riuscire a esserlo davvero quando entrano in gioco sentimenti, famiglia e vecchie abitudini. Dietro la macchina da presa tornano Matteo Oleotto e Milena Cocozza, mentre la sceneggiatura è ancora firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti. La produzione è di Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Le riprese della seconda stagione si sono svolte a Roma tra settembre e novembre 2025.

Nel frattempo, il rapporto tra i quattro protagonisti sembra essersi trasferito anche fuori dal set. Matteo Martari aveva raccontato che prima di Maschi Veri gli interpreti praticamente non si conoscevano e che il legame era nato durante un pranzo organizzato tra loro prima di cominciare le riprese. Da quel momento Lastrico, Martari, Montanari e Sermonti hanno costruito un'intesa diventata poi fondamentale anche per rendere credibile sullo schermo un'amicizia che nella serie dura da una vita.

Lapartirà quindi da equilibri completamente diversi, ma con lo stesso problema di fondo: capire cosa significhi davvero cambiare quando il mondo intorno a noi lo ha già fatto., quando. Questa volta i quattro protagonisti sono convinti di essere finalmente diventati uomini nuovi. Ma il trailer lascia già intuire che la strada potrebbe essere ancora parecchio lunga.