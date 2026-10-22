Mass Effect, salta il nuovo gioco ma non la serie TV: Amazon prosegue il progetto dopo la chiusura di BioWare

Pubblicazione: 22 ottobre alle 17:17

La chiusura di BioWare ha scosso il futuro di Mass Effect, ma il mondo della celebre saga fantascientifica potrebbe presto trovare una nuova casa sul piccolo schermo. Mentre il quinto videogioco è stato cancellato, l'adattamento televisivo destinato a Prime Video sembra destinato a proseguire. A riportarlo sarebbero alcune fonti, secondo cui Amazon non avrebbe intenzione di abbandonare il progetto. Una prospettiva che riaccende le speranze dei fan, anche se restano molte incognite sui tempi e sui contenuti della produzione.

Le difficoltà della saga arrivano in un momento di profonda trasformazione per Electronic Arts, interessata da un'acquisizione guidata da un gruppo che comprende il fondo sovrano saudita PIF, Silver Lake e Affinity Partners., lasciando incertezza anche su altri marchi storici, come The Sims e Skate. La serie televisiva seguirebbe un percorso distinto, secondo le indiscrezioni, Amazon MGM Studios vuole continuare a svilupparla e i creativi già coinvolti sarebbero ancora legati all'iniziativa.

Sul fronte narrativo, l'idea è allontanarsi dalle avventure già vissute nei videogiochi per costruire un racconto autonomo. La storia dovrebbe svolgersi dopo la trilogia originale con protagonista il comandante Shepard, una scelta pensata per ampliare l'universo della saga senza riproporre le stesse vicende. Nei giochi le decisioni dei giocatori contribuiscono a rendere personale il viaggio di Shepard, la serie televisiva punterebbe invece su nuovi eventi e personaggi, così da risultare accessibile anche a chi non ha mai esplorato questo universo attraverso un controller.

La cancellazione del nuovo videogioco rende ora meno chiaro come sarebbero dovuti interagire i due progetti. Non è stata comunicata una finestra d'uscita per la serie e, considerato lo stato ancora preliminare dei lavori, è difficile prevedere quando arriverà su Prime Video. Per il momento, trama dettagliata, cast completo e calendario di produzione restano da definire. Non sarebbe la prima volta che una produzione audiovisiva collegata a un videogioco prosegue nonostante le difficoltà del titolo originale.