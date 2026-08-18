Massimo Boldi, come sta dopo la brutta caduta: la figlia Micaela rompe il silenzio sulla salute

Pubblicazione: 18 agosto alle 11:49

Ore di apprensione per i tantissimi fan di Massimo Boldi. Il celebre attore della commedia italiana, punto di riferimento per generazioni di spettatori grazie ai suoi indimenticabili Cinepanettoni e a personaggi iconici come "Cipollino", è stato protagonista di una brutta caduta durante un soggiorno a Forte dei Marmi. La notizia della disavventura, circolata rapidamente sul web e sui social network, ha fatto temere il peggio ai suoi estimatori. Nelle scorse ore la figlia Micaela ha rivelato come sta oggi il padre e cosa è realmente successo.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Micaela ha voluto fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e rassicurare tutti sul reale stato di salute del padre con parole chiare e dirette: "Papà sta bene". L'episodio si è verificato nei giorni scorsi mentre. Secondo le prime indiscrezioni trapelate nell'imminenza dell'accaduto, Boldi si sarebbe trovato in compagnia di alcuni amici al momento della caduta. Un dettaglio che la stessa Micaela ci ha tenuto subito a smentire, rettificando la ricostruzione dei fatti per dare un quadro preciso della situazione.

«Non era con amici, ma stava con mia sorella Manuela. Papà si stava godendo le vacanze in famiglia con tutti noi a Forte dei Marmi», ha spiegato Micaela. Durante una tranquilla passeggiata all'aperto, l'amato comico è purtroppo inciampato sul marciapiede, perdendo l'equilibrio e battendo il viso a terra. L'impatto e la conseguente fuoriuscita di sangue dal naso hanno spinto i familiari e i soccorritori a non sottovalutare l'evento. Per puro scopo precauzionale, data anche l'età dell'artista, si è deciso di trasportarlo tempestivamente al vicino ospedale Versilia in codice giallo, per poi trasferirlo a Livorno dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso.

Massimo Boldi come sta oggi

Fortunatamente, i controlli medici svolti nei due nosocomi toscani hanno escluso complicazioni o lesioni di grave entità. Le condizioni di Massimo Boldi non sono mai state critiche e gli esami strumentali hanno confermato la natura unicamente traumatica dell'incidente, causato da un banale inciampo durante la passeggiata e non da un malore improvviso. La famiglia dell'attore ha così voluto spegnere sul nascere ogni forma di allarmismo ingiustificato. L'attore ha potuto fare ritorno dai suoi cari e riprendere la routine quotidiana al mare.

Il forte legame tra l'artista milaneseGià in diverse occasioni televisive, la famiglia ha testimoniato l'affetto e la profonda complicità che la unisce. Con le sue rassicurazioni, Micaela ha messo la parola fine a questa parentesi sfortunata:, pronto a godersi il resto dell'estate circondato dall'amore dei suoi cari e dal calore del suo immenso pubblico.