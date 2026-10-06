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Massimo Ceccherini oggi: che fine ha fatto l'attore de I Laureati e la sua svolta da Oscar?

Che fine ha fatto Massimo Ceccherini: dai successi con Pieraccioni e il cult I Laureati alla nuova vita d'autore, la sceneggiatura per Garrone e la rinascita personale.

di Barbara Di Castro
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Per chi è cresciuto a pane, commedia italiana e televisione degli anni Novanta, è impossibile dimenticare il volto e la verve irriverente di Massimo Ceccherini. Impossibile, in particolare, non associarlo al personaggio di Pino, l'esilarante e sopra le righe coinquilino de I Laureati (1995), il film d'esordio alla regia dell'amico fraterno Leonardo Pieraccioni. Da quel momento in poi, la maschera comica toscana è diventata un pilastro imprescindibile del nostro immaginario cinematografico, cementato l'anno successivo dal travolgente successo de Il Ciclone.

Ma che fine ha fatto oggi l'attore toscano? Molti si sono fermati alle immagini televisive del passato o agli eccessi che lo hanno ciclicamente portato al centro dell'eco mediatico. La realtà raccontata oggi dipinge però un ritratto artistico e umano completamente rinnovato, fatto di maturazione, riscatto e di una sorprendente svolta autoriale. Ceccherini non ha mai davvero abbandonato il set, ma la sua traiettoria ha preso una piega inaspettata, allontanandosi dai riflettori più chiassosi e commerciali per abbracciare progetti di altissimo profilo.

Un esempio lampante di questa evoluzione è la profonda e solida collaborazione artistica instaurata con Matteo Garrone. Meno di quanto il grande pubblico ricordi, l'ex comico di cabaret si è trasformato in un fine sceneggiatore: un percorso culminato nella co-sceneggiatura di Io Capitano, l'acclamato film di Garrone candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Un traguardo prestigioso che ha consacrato il suo talento ben oltre i confini della comicità pop.

Negli ultimi anni, inoltre, l'attore ha saputo aprirsi senza filtri al suo pubblico, affrontando pubblicamente i propri demoni legati alle dipendenze e alla ludopatia, e intraprendendo un coraggioso percorso di rinascita personale e giudiziaria che lo ha visto voltare pagina definitivamente. Tra apparizioni in videoclip indie d'autore (come quello per Lucio Corsi diretto da Tommaso Ottomano), il ritorno a fianco di Pieraccioni e una nuova consapevolezza artistica, Massimo Ceccherini ha dimostrato di essere molto più di una semplice spalla comica. Il "Pino" che ci ha fatto tanto ridere negli anni Novanta è cresciuto, si è reinventato e oggi continua a lasciare un segno indelebile nel cinema italiano d'autore.

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