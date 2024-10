Master & Commander, Steve Asbell dei 20th Century Studios conferma il prequel: si cerca un regista

Pubblicazione: 28 ottobre alle 11:30

Master & Commander, con protagonista Russel Crowe, uscì nel 2003 e, nonostante grandi consensi di critica e numerose nomination agli Oscar, fu un insuccesso economico.

Il film, diretto da Peter Weir e basato sui romanzi di Patrick O’Brian, era un progetto personale di Steve Asbell della Fox, che è riuscito a realizzarlo quasi per miracolo. Ma i suoi tentativi di realizzare un sequel sono falliti negli ultimi vent'anni. Ora però Asbell è presidente dei 20th Century Studios e ha tutte le intenzioni di portare sugli schermi un nuovo progetto di Master and Commander.

Ci sto provando con tutte le mie forze. È il primo film su cui ho lavorato alla Fox vent'anni fa. Abbiamo una sceneggiatura fantastica. Serve solo il regista giusto.

Afferma Asbell:

Peter Weir infatti è ormai andato in pensione e serve qualcuno che prenda il suo posto. Il film, stato annunciato dai 20th Century Studios, non sarà in realtà un sequel ma unambientato quindi anni prima degli eventi con protagonista Russel Crowe.