Matera Fiction Festival, scintille tra Fabrizio Corona e Barbara Tarricone: cosa è successo sul palco
Fabrizio Corona si scontra con Barbara Tarricone al Matera Fiction Festival. Al centro Falsissimo, la causa Mediaset e le dichiarazioni su Alfonso Signorini.
Il Matera Fiction Festival si apre con un confronto acceso che vede protagonisti Fabrizio Corona e la giornalista Barbara Tarricone. L’ex re dei paparazzi, ospite della manifestazione dedicata alla serialità televisiva, finisce al centro di un botta e risposta che ruota attorno a Falsissimo, il format online con cui negli ultimi mesi ha portato all’attenzione del pubblico accuse e retroscena legati al mondo della televisione italiana.
In particolare, la giornalista contesta l’assenza di elementi oggettivi a sostegno delle affermazioni presentate. L’obiezione non viene accolta positivamente dall’ex paparazzo, che protesta e chiede di poter parlare senza interruzioni. Il clima si fa progressivamente più teso, fino all’attacco diretto alla moderatrice. Corona la definisce "un’incapace" e sostiene che non avrebbe tenuto conto della distinzione tra il procedimento civile avviato da Mediaset e la vicenda giudiziaria che coinvolge Alfonso Signorini.
Nel corso della discussione, ribadisce inoltre la propria posizione sulle contestazioni ricevute e invita la giornalista a documentarsi meglio prima di rivolgergli determinate domande. Tarricone, tuttavia, non rinuncia alle proprie obiezioni e continua a interrogare Corona sull’attendibilità del suo lavoro. Il risultato è un confronto che mette al centro non soltanto i protagonisti della vicenda, ma anche i confini tra informazione, intrattenimento e spettacolarizzazione della cronaca.
Proprio questa distinzione diventa uno dei punti più discussi sul palco di Matera, con Corona deciso a contestare l’impostazione delle domande e Tarricone intenzionata a mettere in evidenza le questioni ancora aperte. Nel corso dello scontro, l’ex paparazzo torna anche su Alfonso Signorini, pronunciando una frase destinata a far discutere: "Signorini finirà in galera! Prenderà 15 anni!". Si tratta di una previsione formulata da Corona durante l’incontro, non di una sentenza né di un esito giudiziario già stabilito.
La vicenda riguarda le accuse contestate al conduttore dopo la querela presentata da Antonio Medugno. Signorini, ascoltato dai magistrati su sua richiesta, ha respinto le accuse attraverso la propria posizione difensiva. Anche Corona è coinvolto in un distinto fronte giudiziario, dopo la denuncia presentata dal conduttore per la diffusione di chat e immagini private. È quindi fondamentale distinguere le dichiarazioni pronunciate sul palco dagli accertamenti della magistratura: la presunzione di innocenza resta valida e nessuna responsabilità può essere considerata accertata sulla base delle sole affermazioni pubbliche.
Da una parte c’è la volontà di Corona di rivendicare il valore del proprio racconto; dall’altra, la richiesta di verifiche, fonti e riscontri che caratterizza il lavoro giornalistico. A Matera, così, il dibattito sulla serialità televisiva lascia spazio a una domanda più ampia: raccontare personaggi controversi significa anche interrogarsi sul modo in cui vengono costruite e presentate le loro storie. E lo scontro tra Corona e Tarricone dimostra quanto il confine tra informazione e intrattenimento possa diventare terreno di confronto.