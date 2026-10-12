Matera Fiction Festival, scintille tra Fabrizio Corona e Barbara Tarricone: cosa è successo sul palco

Pubblicazione: 12 ottobre alle 12:41

Il Matera Fiction Festival si apre con un confronto acceso che vede protagonisti Fabrizio Corona e la giornalista Barbara Tarricone. L’ex re dei paparazzi, ospite della manifestazione dedicata alla serialità televisiva, finisce al centro di un botta e risposta che ruota attorno a Falsissimo, il format online con cui negli ultimi mesi ha portato all’attenzione del pubblico accuse e retroscena legati al mondo della televisione italiana.

L’incontro, in programma domenica 11 ottobre al teatro Guerrieri di Matera, prende una piega inaspettata quando la moderatrice mette in discussione la natura giornalistica del progetto di Corona. Una domanda che accende gli animi e trasforma l’appuntamento in uno scontro verbale davanti al pubblico. Il confronto nasce da una questione centrale:Barbara Tarricone solleva dubbi sul metodo utilizzato da Corona e sulla solidità delle informazioni diffuse attraverso i suoi contenuti online.

In particolare, la giornalista contesta l’assenza di elementi oggettivi a sostegno delle affermazioni presentate. L’obiezione non viene accolta positivamente dall’ex paparazzo, che protesta e chiede di poter parlare senza interruzioni. Il clima si fa progressivamente più teso, fino all’attacco diretto alla moderatrice. Corona la definisce "un’incapace" e sostiene che non avrebbe tenuto conto della distinzione tra il procedimento civile avviato da Mediaset e la vicenda giudiziaria che coinvolge Alfonso Signorini.

Nel corso della discussione, ribadisce inoltre la propria posizione sulle contestazioni ricevute e invita la giornalista a documentarsi meglio prima di rivolgergli determinate domande. Tarricone, tuttavia, non rinuncia alle proprie obiezioni e continua a interrogare Corona sull’attendibilità del suo lavoro. Il risultato è un confronto che mette al centro non soltanto i protagonisti della vicenda, ma anche i confini tra informazione, intrattenimento e spettacolarizzazione della cronaca.

A rendere ancora più delicato il dibattito è la causa civile promossa da Mediaset e da altri soggetti citati nei contenuti di Falsissimo. La richiesta di risarcimento ammonta complessivamente a 160 milioni di euro e riguarda, secondo i ricorrenti, affermazioni ritenute lesive della reputazione. La. Il procedimento civile non stabilisce automaticamente se le dichiarazioni di Corona siano vere o false: saranno gli organi competenti a valutare le contestazioni e le responsabilità delle parti.

Proprio questa distinzione diventa uno dei punti più discussi sul palco di Matera, con Corona deciso a contestare l’impostazione delle domande e Tarricone intenzionata a mettere in evidenza le questioni ancora aperte. Nel corso dello scontro, l’ex paparazzo torna anche su Alfonso Signorini, pronunciando una frase destinata a far discutere: "Signorini finirà in galera! Prenderà 15 anni!". Si tratta di una previsione formulata da Corona durante l’incontro, non di una sentenza né di un esito giudiziario già stabilito.

La vicenda riguarda le accuse contestate al conduttore dopo la querela presentata da Antonio Medugno. Signorini, ascoltato dai magistrati su sua richiesta, ha respinto le accuse attraverso la propria posizione difensiva. Anche Corona è coinvolto in un distinto fronte giudiziario, dopo la denuncia presentata dal conduttore per la diffusione di chat e immagini private. È quindi fondamentale distinguere le dichiarazioni pronunciate sul palco dagli accertamenti della magistratura: la presunzione di innocenza resta valida e nessuna responsabilità può essere considerata accertata sulla base delle sole affermazioni pubbliche.

L’episodio riporta al centro una questione che riguarda sempre più spesso il mondo della televisione: dove finisce l’inchiesta e dove comincia lo spettacolo? Laproprio per il rapporto tra il personaggio pubblico, la sua storia mediatica e i contenuti della docuserie a lui dedicata. Il confronto con Barbara Tarricone rende ancora più evidente questa contraddizione.

Da una parte c’è la volontà di Corona di rivendicare il valore del proprio racconto; dall’altra, la richiesta di verifiche, fonti e riscontri che caratterizza il lavoro giornalistico. A Matera, così, il dibattito sulla serialità televisiva lascia spazio a una domanda più ampia: raccontare personaggi controversi significa anche interrogarsi sul modo in cui vengono costruite e presentate le loro storie. E lo scontro tra Corona e Tarricone dimostra quanto il confine tra informazione e intrattenimento possa diventare terreno di confronto.