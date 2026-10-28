Matrimonio a Prima Vista Italia: dove vedere lo speciale "L’amore continua" e quali coppie stanno ancora insieme

Pubblicazione: 28 ottobre alle 13:20

Il celebre e amato esperimento sociale di Real Time torna a fare battere i cuori dei telespettatori con un appuntamento imperdibile. Se vi siete sempre chiesti che fine abbiano fatto i protagonisti dei banchi più famosi della televisione, la risposta arriva con lo speciale Matrimonio a Prima Vista Italia – L'amore continua. Un viaggio emozionante per scoprire l'evoluzione dei sentimenti lontano dalle telecamere e, soprattutto, per svelare quali coppie hanno deciso di continuare a scrivere la loro storia d'amore anche dopo lo spegnimento dei riflettori.

Per non perdere nemmeno un minuto delle repliche, dei colpi di scena e dei racconti a cuore aperto dei partecipanti, l'appuntamento televisivo è fissato sui canali del gruppo Warner Bros. Discoverye, per chi preferisce la fruizione on-demand o in mobilità, interamente accessibile in streaming sulla piattaforma. Un'occasione perfetta per rivivere i momenti più iconici delle scorse edizioni e scoprire retroscena inediti sulla convivenza e sulla vita di tutti i giorni.

Il fulcro dell'episodio speciale è inevitabilmente legato al destino sentimentale dei partecipanti. Nel corso delle diverse stagioni, l'affinità al buio decretata dagli esperti (composti da sociologi, sessuologi e psicoterapeuti) ha regalato gioie immense ma anche dolorosi addii. Questo speciale si concentra in particolare sulle unioni che hanno sfidato le statistiche e le difficoltà della vita reale. Vedremo da vicino le coppie che non solo hanno confermato la scelta fatta davanti all'altare durante la puntata finale, ma che hanno consolidato il loro legame giorno dopo giorno, affrontando la quotidianità, i progetti futuri e, in alcuni casi, suggellando il loro percorso con importanti novità familiari.

Il fenomeno Matrimonio a Prima Vista continua a dominare le discussioni sul web e sui social network, in particolare su X (ex Twitter) e Instagram, dove l'hashtag ufficiale raccoglie ogni settimana migliaia di commenti. Lo speciale "L'amore continua" rappresenta la chiusura ideale del cerchio per i fan più affezionati, offrendo quel lieto fine (o quella dose di sano realismo) che il pubblico cerca in un dating show di successo.

Se amate i sentimenti autentici e volete scoprire se la chimica iniziale si sia trasformata in un amore duraturo, sintonizzatevi su Discovery+ o su Real Time: le sorprese, tra lacrime di gioia e romantiche conferme, non mancheranno di certo.