Matt Damon e David Letterman attraversano la strada in The Gilded Age (e nessuno se n'è accorto)

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:08

La quarta stagione di The Gilded Age ha riservato una sorpresa che la maggior parte degli spettatori si è lasciata sfuggire. Al minuto 8:33 del primo episodio, mentre le telecamere seguono le vicende delle famiglie Van Rhijn e Russell nella sontuosa East 61st Street, due figure attraversano rapidamente l'inquadratura. Sono Matt Damon e David Letterman, camuffati da gentiluomini ottocenteschi, in un cameo fulmineo che dura appena una manciata di secondi. Dietro quella breve apparizione si nasconde una storia che intreccia il desiderio a lungo coltivato di una leggenda della televisione americana e l'ironia di una star del cinema che ha iniziato la propria carriera proprio come comparsa. Vulture ha ricostruito il dietro le quinte di questa operazione segreta, rivelando come l'idea sia nata e come sia stata realizzata con la complicità del creatore della serie Julian Fellowes e del CEO di HBO Casey Bloys.





. Nonostante la sua carriera straordinaria come conduttore televisivo, Dave ha sempre manifestato il desiderio di apparire anonimo sullo sfondo di una produzione importante.: aveva provato a inserirsi in film come La trama fenicia di Wes Anderson e nel remake di Gioco a due con Michael B. Jordan, ma la logistica non aveva mai permesso la realizzazione del progetto.. Richardson ha avuto l'intuizione di coinvolgere Matt Damon, che con Ben Affleck ha mosso i primi passi nel cinema proprio come comparsa.

L'idea era perfetta nella sua semplicità: due nomi giganteschi del mondo dello spettacolo che tornano alle origini, passando inosservati in una scena di strada di una serie in costume. The Gilded Age viene girato a New York, e il set principale della cosiddetta hero street si trova a Old Bethpage, Long Island. Quando la proposta è stata presentata a Julian Fellowes e ai vertici di HBO, la reazione è stata unanime: tutti hanno trovato l'idea esilarante. Rimaneva solo da incastrare le agende, e alla fine il momento giusto è arrivato. Damon e Letterman si sono presentati sul set, si sono fatti truccare e vestire secondo lo stile del periodo, e hanno attraversato la strada mentre le telecamere riprendevano.

Il travestimento è stato efficace. Matt Damon sfoggiava un baffo d'epoca che ne ha alterato i lineamenti familiari, mentre David Letterman ha mantenuto la sua ormai iconica barba bianca lunga, che paradossalmente lo ha reso meno riconoscibile nel contesto ottocentesco. Un dettaglio curioso riguarda il cappello bowler di Dave: si tratta di un pezzo custom fatto su misura a Londra durante le riprese del suo show Netflix con Michael B. Jordan, un accessorio che evidentemente tiene particolarmente. Il cameo è rimasto non accreditato nei titoli di coda, fedele alla filosofia dell'operazione: passare completamente inosservati, come veri attori di sfondo. E in effetti molti spettatori non hanno notato nulla durante la prima visione.

Solo dopo la rivelazione di Vulture, i fan sono tornati indietro a rivedere la scena, andando a caccia di quel momento fugace in cui due giganti dello spettacolo si mimetizzano tra i figuranti di una New York immaginaria.. La famiglia Van Rhijn ha celebrato un matrimonio, i Buckingham hanno accolto la nascita del nipote di George e Bertha Russell, mentre Agnes Van Rhijn si prepara a ospitare una cena in onore del presidente Grover Cleveland, interpretato da Jim Gaffigan.: l'arte di esserci senza farsi notare.