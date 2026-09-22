Matteo Paolillo in questo film è irriconoscibile, lontanissimo da Edoardo di Mare Fuori. E sta spopolando su Prime
Su Prime Video il film di Valentina De Amicis riporta Matteo Paolillo in un ruolo molto diverso da quello che lo ha consacrato. Dopo il successo di Mare Fuori, l’attore interpreta Leo, un giovane barista e poeta alle prese con una storia d’amore adulta, complicata e imprevedibile.
C’è un motivo in più per cui Io+Te sta attirando l’attenzione del pubblico anche dopo il passaggio nelle sale. Il film, diretto da Valentina De Amicis e uscito al cinema il 5 febbraio 2026, è ora disponibile su Prime Video e vede al centro della storia due volti molto conosciuti dal pubblico televisivo: Ester Pantano e Matteo Paolillo. Ma per chi ha imparato a conoscere Paolillo soprattutto attraverso Mare Fuori, la sorpresa è soprattutto nel personaggio che gli è stato affidato. L’attore non torna nei panni di un ragazzo immerso in dinamiche criminali o in un ambiente carcerario. Al contrario, in Io+Te interpreta Leo, un giovane barista che si ritrova coinvolto in una relazione sentimentale complessa con una donna più grande di lui. Un cambiamento che permette di osservare l’interprete sotto una luce decisamente differente.
La differenza d'età diventa uno degli elementi centrali del rapporto. Mia ha una maggiore esperienza di vita e sembra avere idee molto precise sulla propria indipendenza; Leo, invece, affronta l'amore con uno sguardo differente. Nonostante le loro diversità, tra i due nasce un sentimento sempre più intenso. La storia, però, è destinata a complicarsi. Mia scopre infatti di essere incinta e la gravidanza non è di Leo. La rivelazione mette alla prova il rapporto e costringe entrambi a confrontarsi con questioni molto più profonde: il desiderio di diventare genitori, la paura di perdere la propria libertà, la responsabilità delle proprie scelte e la difficoltà di costruire una coppia quando le aspettative sulla vita non coincidono.
Il ruolo di Leo colpisce subito. Matteo Paolillo è diventato popolarissimo grazie a Edoardo Conte, uno dei personaggi più iconici di Mare Fuori. Nella serie Rai l'attore interpreta un giovane detenuto coinvolto nelle dinamiche dell'IPM di Nisida, un ruolo che lo ha legato a un immaginario fatto di tensione, criminalità, amicizie, rivalità e rapporti familiari difficili. Leo è un ragazzo che lavora come barista, ha una sensibilità romantica e viene descritto anche attraverso il suo rapporto con la poesia e con una concezione dell'amore distante dalle relazioni consumate rapidamente attraverso le app. La sua dimensione non è quella del giovane criminale di Mare Fuori, ma quella di un ragazzo che cerca un legame autentico e si ritrova improvvisamente dentro una relazione molto più complicata di quanto avrebbe immaginato.
E la scelta appare particolarmente significativa proprio perché il film non costruisce Leo come una semplice variazione di Edoardo. Il giovane protagonista ha fragilità, desideri e contraddizioni legate alla sfera sentimentale, mentre il centro del racconto è la relazione con Mia e tutto ciò che la gravidanza porta alla luce.