Matteo Paolillo in questo film è irriconoscibile, lontanissimo da Edoardo di Mare Fuori. E sta spopolando su Prime

Pubblicazione: 22 settembre alle 12:11

C’è un motivo in più per cui Io+Te sta attirando l’attenzione del pubblico anche dopo il passaggio nelle sale. Il film, diretto da Valentina De Amicis e uscito al cinema il 5 febbraio 2026, è ora disponibile su Prime Video e vede al centro della storia due volti molto conosciuti dal pubblico televisivo: Ester Pantano e Matteo Paolillo. Ma per chi ha imparato a conoscere Paolillo soprattutto attraverso Mare Fuori, la sorpresa è soprattutto nel personaggio che gli è stato affidato. L’attore non torna nei panni di un ragazzo immerso in dinamiche criminali o in un ambiente carcerario. Al contrario, in Io+Te interpreta Leo, un giovane barista che si ritrova coinvolto in una relazione sentimentale complessa con una donna più grande di lui. Un cambiamento che permette di osservare l’interprete sotto una luce decisamente differente.

Matteo Paolillo in Mare Fuori - Fonte: Rai Fiction

Al centro della vicenda c’è Mia, interpretata da, una ginecologa indipendente che sembra aver costruito una vita perfettamente organizzata, almeno dal punto di vista professionale. Sul piano sentimentale, invece, la situazione è molto diversa: Mia frequenta uomini conosciuti attraverso le applicazioni di dating e preferisce rapporti senza particolari vincoli. Leo lavora nel locale che la donna frequenta e, inizialmente, osserva da lontano le sue occasioni di incontro, fino a quando in uno di questi appuntamenti, qualcosa cambia. Mia si trova in difficoltà e il giovane decide di intervenire. Da quella situazione

La differenza d'età diventa uno degli elementi centrali del rapporto. Mia ha una maggiore esperienza di vita e sembra avere idee molto precise sulla propria indipendenza; Leo, invece, affronta l'amore con uno sguardo differente. Nonostante le loro diversità, tra i due nasce un sentimento sempre più intenso. La storia, però, è destinata a complicarsi. Mia scopre infatti di essere incinta e la gravidanza non è di Leo. La rivelazione mette alla prova il rapporto e costringe entrambi a confrontarsi con questioni molto più profonde: il desiderio di diventare genitori, la paura di perdere la propria libertà, la responsabilità delle proprie scelte e la difficoltà di costruire una coppia quando le aspettative sulla vita non coincidono.

Il ruolo di Leo colpisce subito. Matteo Paolillo è diventato popolarissimo grazie a Edoardo Conte, uno dei personaggi più iconici di Mare Fuori. Nella serie Rai l'attore interpreta un giovane detenuto coinvolto nelle dinamiche dell'IPM di Nisida, un ruolo che lo ha legato a un immaginario fatto di tensione, criminalità, amicizie, rivalità e rapporti familiari difficili. Leo è un ragazzo che lavora come barista, ha una sensibilità romantica e viene descritto anche attraverso il suo rapporto con la poesia e con una concezione dell'amore distante dalle relazioni consumate rapidamente attraverso le app. La sua dimensione non è quella del giovane criminale di Mare Fuori, ma quella di un ragazzo che cerca un legame autentico e si ritrova improvvisamente dentro una relazione molto più complicata di quanto avrebbe immaginato.

Il contrasto con Edoardo è quindi particolarmente evidente. Il successo di Mare Fuori ha inevitabilmente associato il volto di Paolillo a Edoardo Conte. La serie, infatti, non gli ha dato soltanto grande popolarità come attore:legando il proprio nome alla celebre 'O mar for e sviluppando parallelamente un percorso musicale. Io+Te rappresenta dunque anche un passaggio interessante nella sua carriera cinematografica. Il pubblico che arriva al film aspettandosi di ritrovare qualcosa del personaggio di Mare Fuori si trova davanti a un interprete inserito in tutt'altro universo narrativo.

E la scelta appare particolarmente significativa proprio perché il film non costruisce Leo come una semplice variazione di Edoardo. Il giovane protagonista ha fragilità, desideri e contraddizioni legate alla sfera sentimentale, mentre il centro del racconto è la relazione con Mia e tutto ciò che la gravidanza porta alla luce.