Pubblicazione: 18 novembre alle 18:25

Tornare davanti alla macchina da presa può riservare sorprese, soprattutto quando il ruolo richiede di lavorare a stretto contatto con migliaia di api vere. Lo sa bene Matthew McConaughey, che durante le riprese del suo nuovo film si è ritrovato con il viso e le braccia gonfi a causa delle punture. Un'esperienza decisamente particolare per il premio Oscar, protagonista de La ballata del re delle api, il film scritto e diretto da Andrew Patterson che arriverà nei cinema italiani il 19 novembre 2026, distribuito da I Wonder Pictures.

, 56 anni, ha raccontato il curioso e doloroso retroscena durante un incontro con la stampa, spiegandomentre lavorava circondato dagli insetti. Nel film interpreta infatti, un apicoltore e musicista che gestisce un'attività legata alla produzione di miele in una piccola comunità dell'Oklahoma. Per rendere realistiche, la produzione ha scelto di utilizzare api vere, mettendo McConaughey davanti a una sfida che si è rivelata più difficile del previsto.

“La cosa fondamentale è restare calmi”, ha spiegato l'attore, ricordando che gli insetti possono reagire alle situazioni percepite come minacciose. Un consiglio apparentemente semplice, ma decisamente più difficile da seguire quando ci si ritrova completamente circondati dalle api. McConaughey ha raccontato di essere stato punto durante la lavorazione e di essersi ritrovato con il volto e le braccia gonfi. L'attore aveva inoltre scoperto, poco prima dell'inizio delle riprese, di essere particolarmente allergico alle punture, una circostanza che ha reso l'esperienza ancora più delicata.

Nonostante le difficoltà, l'utilizzo di insetti veri ha contribuito a dare autenticità al mondo raccontato dal regista Andrew Patterson, che ha scelto di ambientare la storia nella sua terra d'origine, l'Oklahoma. Ma La ballata del re delle api non è soltanto un film dedicato all'apicoltura. La vicenda racconta infatti la vita di Amziah King, un uomo carismatico e anticonvenzionale, conosciuto nella propria comunità per la produzione di miele, la passione per la musica e la capacità di accogliere persone che hanno attraversato momenti difficili.

, una ragazza che aveva accolto in affido insieme alla moglie e con la quale aveva perso i contatti, torna improvvisamente nella sua vita.decide di offrirle una nuova possibilità, coinvolgendola nella propria attività e cercando di ricostruire un legame che sembrava appartenere al passato., tuttavia, si nascondono rivalità e interessi economici. Ilsi rivela infatti un ambiente molto più competitivo di quanto si possa immaginare, con avversari pronti a mettere in pericolo tutto ciò che Amziah ha costruito.

Tra questi figura anche un personaggio interpretato da Kurt Russell, che affianca McConaughey in un cast comprendente Angelina LookingGlass, al suo debutto cinematografico nel ruolo di Kateri. Il progetto mescola elementi di dramma, thriller, azione e commedia, accompagnandoli con una componente musicale particolarmente importante. Amziah è infatti anche un musicista, e proprio questa caratteristica ha contribuito a convincere McConaughey ad accettare la parte.

L'attore ha spiegato che desiderava imparare a suonare uno strumento a corde da circa quarant'anni e che il film gli ha finalmente offerto l'occasione giusta per farlo. Per interpretare il personaggio si è quindi dedicato allo studio del mandolino, imparando a eseguire anche due brani presenti nella pellicola. Un impegno che non ha abbandonato neppure dopo la conclusione delle riprese, continuando a suonare lo strumento anche nel tempo libero. Ma a convincere definitivamente il premio Oscar è stata soprattutto la sceneggiatura: McConaughey ha raccontato di essere rimasto colpito dall'umanità del protagonista, un uomo capace di costruire una famiglia attraverso i rapporti con le persone incontrate lungo il proprio cammino.

Dopo il recenterappresenta quindi un nuovo appuntamento cinematografico per, che torna sul grande schermo con un personaggio distante dai ruoli più celebri della sua carriera. E se il film promette di raccontare una storia di seconde possibilità, affetto e solidarietà, ille quinte ha regalato all'attore una scoperta decisamente meno piacevole: lavorare con migliaia di api vere può essere molto più impegnativo di qualsiasi scena d'azione.