Matthew Perry: la madre Suzanne Morris pensa fosse quasi inevitabile quanto accaduto all'attore

La madre di Mattew Perry, Suzanne Morrison, ha parlato della morte del figlio, avvenuta il 28 ottobre 2023, in una nuova intervista in cui rivela che l'attore aveva quasi previsto quanto gli sarebbe accaduto.

Matthew è venuto da me e ha detto: 'Ti voglio così tanto bene e sono davvero felice di essere con te ora'. Era quasi come se fosse una premonizione di qualcosa. Non ci ho pensato all'epoca, ma avevo reagito: 'Quanto tempo è passato da quando abbiamo avuto una conversazione come quella. Sono passati anni'.